Šmírování přímo z továrny. Mezi podezřelými značkami jsou i ty velké

Jako příklad států, kde jsou telefony už z výroby vybaveny aplikacemi sbírajícími data uživatelů, server The Wall Street Journal jmenuje Kambodžu a Barmu. Server jako důkaz udává exotický smartphone Singtech P10. Ten je na jmenovaných trzích vybaven přímo z továrny aplikací, která reklamní společnosti GMobi se sídlem na Tchaj-wanu tajně odesílá polohu telefonu a unikátní data. Stejná aplikace byla nalezena i ve smartphonech prodávaných v Brazílii.

Smartphone Singtech P10 u nás zřejmě nikdo nepoužívá, ale samotná společnost GMobi se chlubí spoluprací i s velkými výrobci jako je Huawei nebo Xiaomi či Blu. Celkem by se aplikace GMobi měla nacházet na 2 000 různých modelech smartphonů od více než stovky různých výrobců. Aplikaci pravděpodobně zneužívá data 150 milionů uživatelů.

Známé firmy spolupráci popírají

Mluvčí značky Huawei spolupráci se společností GMobi popřel, stejně jako mluvčí další dravě rostoucí čínské společnosti Xiaomi. Značka Blu, která prodává smartphony především v Severní a Jižní Americe, rovněž spolupráci popřela. Dodala však, že byla v minulosti s GMobi v kontaktu.

Právě firma Blu má už máslo na hlavě. Ukázalo se, že její smartphony prodávané ve Spojených státech odesílají pomocí softwaru AdUps data do Číny. Blu se omluvilo s tím, že jde o omyl. Podle mluvčího firmy už s AdUps nespolupracuje, mluvčí AdUps se nevyjádřil.

GMobi odmítá jakoukoliv zodpovědnost a podle šéfa Paula Wu nenese za škodlivé funkce jejich aplikace žádnou zodpovědnost. Vrcholný představitel společnosti Singtech se sídlem v Singapuru udává, že se společností ukončili spolupráci v loňském roce. Ale aplikace GMobi stále zůstává na zhruba milionu používaných smartphonů této firmy.



Zástupce Singtechu přítomnost škodlivé předinstalované aplikace přiznává a rovnou ji označuje za malware. Pro Singtech vyrábí smartphony čínská společnost Shenzhen Hotwav Science and Technology Co. Ltd., která uvádí, že aplikace byla do telefonů nainstalována přímo při výrobě na přání Singtechu.

GMobil je malware

Jako malware je aplikace GMobi označována řadou antivirových programů. Podle šéfa GMobi však o malware nejde. GMobi se brání, že uživatelé musí schválit sbíraní dat při prvním spuštění telefonu. Ukázalo se, že aplikace data uživatelů odesílá i bez jakéhokoliv svolení. To nakonec přiznal i Wu a dodal, že jeho firma nezneužívá žádné zákony ohledně shromažďování dat.

Řada aplikací, která je dostupná pro smartphony z oficiálních aplikačních obchodů, data uživatelů shromažďuje. Uživatel s tím však musí souhlasit a kdykoliv může aplikaci odinstalovat. Ovšem aplikace jako je GMobi je součástí systému smartphonů a její odstranění vyžaduje vyšší technologické znalosti, kterými vládnou jen někteří uživatelé.

GMobi není jedinou společností, která vydělává na datech uživatelů získaných pomocí v továrně nainstalovaných aplikací. O společnosti AdUps už byla řeč. Ta stejně jako indická společnost MoMagic spolupracuje s řadou výrobců smartphonů, kteří instalují jejich aplikaci přímo při výrobě.

Specializace na Indii

MoMagic se specializuje na indické uživatele a uživatele z Bangladéše. Tamní zákony prý jeho společnost neporušuje. I MoMagic však spolupracuje s velkými výrobci smartphonů. Za své partnery označuje opět Xiaomi, dále u nás málo známé výrobce Micromax a Intex, ale také japonské firmy Sony a Panasonic.

Mluvčí Xiaomi opět popřel spolupráci s MoMagic. Intex spolupráci přiznal, ovšem s tím, že se netýká shromažďování dat uživatelů. Společnosti Sony, Panasonic ani Micromax se nevyjádřily.

Místní uživatelé po zjištění o sběru jejich dat nejsou nadšeni. The Wall Street Journal kontaktoval vlastníka smartphonu Singtech P10 z Barmy, který je otráven zobrazováním reklam na svém smartphonu. Tvrdí, že nechce takovou aplikaci ve svém smartphonu. Osmadvacetiletý uživatel smartphonu, který si ho zakoupil v přepočtu za zhruba 1 700 korun přiznává, že se v technologiích nevyzná, ale jeho data by měla zůstat soukromá.

Za pravdu mu dává americký nezávislý konzultant Marc Groman, který do minulého roku pracoval pro Bílý dům. Podle něj zákaznici z rozvojových trhů, kteří nemají na dražší přístroje, jsou zneužíváni pomoci sběru dat. Podle něj by se něco takového v EU nebo Spojených státech nemohlo stát.

Výrobci mají důvod instalovat podvodné aplikace

Důvod instalace aplikací, které sbírají data uživatelů, je jednoduchý. Výrobce může prodávat svůj smartphone levněji a vydělávat na podílu z reklamy, která plyne ze shromažďování uživatelských dat. Proto také klesla v Indii průměrná cena smartphonu mezi lety 2012 a 2017 o 45 procent, v Brazílii o 36 procent a v Indonésii o 32 procent.

Takový pokles ceny má samozřejmě víc příčin. Technologie jsou levnější a dostupnější, ale s tím se zvyšuje i konkurence na trhu. Aby menší značky mohly konkurovat těm velkým, musí být levnější, a proto pro ně může být boční příjem z reklamy generované přes malware v podstatě jediným ziskem. Dalším příjmem nepohrdnou ani velké značky.