Sběratelské telefonní karty - ještě pár rad

Dnes se budeme věnovat konkrétním sběratelským sériím telefonních karet a velikosti jejich nákladu. Předchozí články na toto téma najdete zde.

Mimo veřejných telefonních karet, kterých dosud vyšlo 403 druhů - z toho 19 ještě v Československu - se objevilo také 103 speciálních dárkových karet Telecomu a 80 druhů privátních karet. Z nich sedm respektive devět vyšlo před rozdělením státu.

Protože veřejné karty vycházely v nákladech od 5000 do 1 000 000, dárkové od 1000 do 20 000 kusů a privátní v množství od 999 do 5000, vyskytují se kombinace čipu loga Moreno pouze u 14 dárkových a čtyř privátních karet. Zároveň platí, že čím menší série, tím menší pravděpodobnost výskytu této kombinace.

I u dárkových karet Telecomu najdeme atraktivní grafické motivy (např.: Národní galerie, Velká Pardubická, Šumava), většinou se ale jedná o nepříliš zajímavé potisky.

Jiná situace panuje u privátních karet, na nichž figuruje Michael Jackson, různé akty, obrazy Zdeňka Buriana či Alfonse Muchy, nejrůznější automobily i motocykly Harley Davidson. Fantazie vydavatelů se zde dále projevila také měnícími se obrázky z Playboye nebo motivy z fotbalového ME 1996, najdeme na nich však také reklamy na McDonalds i Viagru, podobiznu Elvise Presleyho, bankovky atd.

Také v těchto sériích jsou vzácné karty:



KSTK 1992 s čipem SL5, cca 25 000 korun

konference 1992, 20 jednotek, cca 25 000 korun

konference 1992, 50 jednotek, cca 100 000 korun

konferenece 1992, 100 jednotek, cca 40 000 korun

Eiffelova věž 1991, cca 50 000 korun

Eiffelo věž 1992, cca 22 000 korun

V roce 1993 vyšly ještě tři testovací karty, jejichž sběratelská cena se pohybuje v rozmezí 400 - 2200 Kč.

Od července 1998 se sbírají také karty s PINem (X-karty) od Českého Telecomu, určené pro volání do a ze zahraničí. Zatím jich vyšlo 65 druhů s nominálními hodnotami od 50 do 1000 korun. Jejich náklady dosahovaly od 500 do 58 000 kusů a sběratelé si je dnes prodávají za 30 až 4000 korun.

Karty stejného typu uvedly do prodeje i ale i další společnosti: BT Worldwide/ Alpha World (dvě karty, 200 - 250 Kč), IP Call (tři karty, 100 - 800 Kč), New Telekom (dvě karty, 50 - 3000 Kč), Telegon (osm karet, 800 - 8000 korun). Žádná z těchto firem však již na trhu nefiguruje. V současnosti tedy jsou z PINových karet na trhu jen X-karty Telecomu a dalších dvou společností. První se jmenuje Central European Phonecard vydávající karty Globecall, jejichž cena se pohybuje od 30 do 5000 korun (celkem 70 karet v nákladech od 150 do 8000 kusů). Druhá společnost je Netmaster a nabízí karty Smartcall (většina důležitých zahraničních volání stojí 1,90 za minutu), kterých vydala zatím 63 v nákladech 96 - 14 300 kusů. Jejich cena je nyní v rozmezí 30 - 9000 korun. Grafické motivy na těchto kartách většinou představuje zeměkoule, ale najdeme i letadla ČSA, tuzemské památky, čínské draky a pogody, operu v Sydney, Václava Havla, Jana Pavla II nebo letadla z druhé světové války.

Sbírání PINových karet v poslední době prožívá rychlý vzestup, který se zároveň odráží v jejich rostoucích cenách. I vzhledem k nákladům těchto karet zatím poptávka převyšuje nabídku. Tento trend bude pokračovat i nadále, protože Telecom své čipové karty hodlá vydávat již jen ve sběratelsky téměř neatraktivní podobě.

Pozor

Při sbírání a především prodeji sběratelských, především čipových, karet je nezbytné mít na zřeteli jejich případné poškození. Například karty nošené v kapse společně s klíči bývají často poškrábané (u karet s převažující černou barvou např. série Architektura je to markantní), což může snížit jejich cenu až o 80 procent.Karty se sbírají použité, výjimkou jsou privátní a dárkové karty, které se naopak sbírají většinou nepoužité, což je pochopitelné s ohledem na nízký počet jednotek. Například karta s Elvisem má jen jednu jednotku.Existují i karty s odlišnou úpravou povrchu. Jednou z nich je veřejná karta Kocour Mikeš, která má plastickou obrazovou stranu, privátní Playboy a dárková Umění - Porozumění s měnícím se obrázkem nebo tři dárkové karty z let 1999 - 2000, jež jsou průhledné.

Vzhledem k poklesu sběratelské zajímavosti u nových čipových karet Telecomu (Trick) lze předpokládat prudké zvýšení zájmu o staré karty a karty s PINem. Zatím je totiž ještě stále možné sehnat zajímavou kartu tohoto typu, vydanou v počtu 200 kusů za cenu do 500 korun. A dokonce i s kreditem 200 Kč.