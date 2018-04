Sazka rozjíždí nového virtuála i loterii. Bude losovat telefonní čísla

Původně se Sazka pokoušela získat licenci na nového mobilního operátora, nakonec ale z aukce vycouvala (více zde). Nyní tedy startuje jako virtuální operátor s nabídkou předplacených služeb, které kombinuje s loterií. Operátor působí v síti Vodafone.

SIM karty Sazkamobilu budou výhradně předplacenými kartami. Minuta volání vyjde zákazníky se základním tarifem Sazkamobil Start na 2 Kč, SMS pak na 1,50 Kč bez ohledu na síť. K dispozici bude i tarif SAZKAmobil 300+. Uživateli se aktivuje automaticky po dobití částky alespoň 300 Kč měsíčně. Volání do všech sítí poté vyjde na 1,50 Kč, SMS na 1,30 Kč. MMS v obou případech bude stát 5 Kč.

MOBIL.CZ má internet zdarma Internet zdarma nabízí předplacená karta MOBIL.CZ. Za každé dobití částkou 200 Kč získají zákazníci měsíční balíček 200 MB dat. Po jeho vyčerpání nebo po třiceti dnech se internet zpomalí, ale zákazníci ho mají nadále k dispozici. Do datového balíčku se nepočítá prohlížení webů mediální skupiny MAFRA, jako je iDNES.cz, Lidovky.cz, Metro.cz a další portály jako Jizdnirady.cz, Rajce.net nebo eMimino.cz. Operátora MOBIL.CZ provozuje společnost MAFRA.

V nabídce se objeví zvýhodněné balíčky. Balíček 100+100 za 200 Kč měsíčně nabídne 100 volných minut a 100 volných SMS do všech sítí, balíček 200+200 pak dvojnásobek za 400 Kč. Nevyužité jednotky se nepřevádějí do dalšího měsíce.

Internet na den zahrnuje 25 MB za 20 Kč. Dále jsou v nabídce balíčky mobilního připojení na měsíc, a to za 150, 200, 250 a 350 Kč se 150 MB, 300 MB, 500 MB, respektive 1000 MB dat. Balíček platí měsíc od aktivace, do dalšího měsíce se nespotřebované datové limity nepřevádějí. Po překročení datového limitu klesne rychlost dat do konce období na 32 kb/s.

SIM karta bude k dispozici jak v trafikách, tak po internetu. Stojí 150 Kč a v základu nabízí kredit v totožné hodnotě. Dobíjet kredit bude možné hlavně prostřednictvím terminálů Sazky.

Zajímavostí je také nová loterijní hra SAZKAmobil šance. V ní se budou losovat poslední pětičíslí telefonních čísel. Tiket bude stát 20 Kč a při dobití kreditu alespoň ve výši 200 Kč ho zákazník dostane v ceně.

Jednou měsíčně (první pondělí v měsíci) vylosuje Sazka dvě pětičíslí. Pokud se poslední číslo bude shodovat s vaším, vyhrajete 30 Kč, za dvě, tři a čtyři čísla pak 100 Kč, 750 Kč a 2 500 Kč. Pokud se bude shodovat celé pětičíslí, sáhne si zákazník na jackpot čtvrt milionu korun. Výhry jsou vypláceny v hotovosti. Vsadit si může úplně každý, tedy nejen zákazníci nového virtuálního operátora.

"Nabídka Sazkamobilu cílí na podobnou skupinu zákazníků, jakou má Bleskmobil. Nabídka internetového připojení je pouze doplňková, primárně operátor bude propagovat ceny volání a losování čísel jako loterii," říká Ondřej Hergesell, šéfredaktor magazínu HD World..

Na trhu působí přes 50 virtuálních operátorů (přehled zde). Zásadní počty zákazníků má ale pouze několik firem, ostatní se pohybují v řádu stovek až pár tisíců. Nedávno pak z trhu již jeden virtuální operátor odstoupil a je pravděpodobné, že další budou následovat (více zde).