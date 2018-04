Sazka spustí virtuála v síti Vodafonu. Sama chce zároveň vyhrát v aukci

Robert Chvátal Velkou část kariéry spojil se skupinou T-Mobile. Začínal jako marketingový ředitel českého Radiomobilu, posléze přejmenovaného na T-Mobile. Následně postoupil na pozici generálního ředitele slovenského T-Mobilu a následně i na stejnou pozici u rakouské pobočky operátora. Nyní je šéfem celé společnosti Sazka.

Virtuální operátor Sazky bude fungovat v síti Vodafone již od první poloviny příštího roku. Od konkurence se chce odlišit především propojením telekomunikačních služeb se sázkovými hrami. "Spekuluje se, že by se losovala přímo telefonní čísla v její síti," píší středeční Hospodářské noviny. "Primární cílová skupina budou pravidelní nebo příležitostní hráči Sazky," upřesňuje v rozhovoru pro HN současný šéf Sazky Robert Chvátal.

V rozhovoru jsou nastíněny i dlouhodobější plány Sazky v oblasti telekomunikací. Vlastník Sazky, skupina KKCG miliardáře Karla Komárka, je totiž prostřednictvím dceřiné společnosti Sazka Telecommunications přihlášen do aukce frekvencí pro čtvrtého mobilního operátora.

Kolik stojí nový operátor? Investice skupiny KKCG do spuštění virtuálního operátora se pohybuje stejně jako v případě konkurenčních virtuálů v řádech desítek milionů, nejvýše pak stovek milionů korun. Pokud by společnost uspěla v aukci frekvencí pro vznik plnohodnotného operátora, investice do infrastruktury by se pohybovala až kolem deseti miliard korun.

Pokud by uspěl, měl by nově vzniklý operátor jednodušší startovní pozici. Už by totiž "disponoval" zákazníky od svého předchůdce - virtuálního operátora. Tedy pokud by se obě firmy spojily, což je podle informací HN velmi pravděpodobné.

Zajímavostí je také volba Vodafonu coby partnera pro vytvoření virtuálního operátora. Do budoucna je totiž právě Vodafone tím, kdo by mohl mít největší motivaci sdílet své mobilní sítě se čtvrtým mobilním operátorem. Jednak proto, že jeho konkurenti T-Mobile a O2 se na sdílení sítí dohodli bez něj, a dále také proto, že nový hráč na telekomunikačním trhu získá díky výhodě Českého telekomunikačního úřadu pravděpodobně více frekvencí za nižší částku.

A jednodušší bude samozřejmě i technická stránka věci, protože Sazka již díky virtuálnímu operátorovi bude předem napojena do vnitřních systémů Vodafonu.

Firmy však případnou spolupráci před koncem aukce kmitočtů nesmějí komentovat. "Jednání se Sazkou zatím nejsou u konce, více situaci nemůžeme komentovat," sdělila redakci Mobil.iDNES.cz Adéla Konopková z tiskového oddělení Vodafonu. Nezbývá tedy, než o celé záležitosti pouze spekulovat.