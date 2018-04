Sázka na Zire Palmu vyšla!

Palm si od Zire slibuje zejména příliv nových uživatelů a tím sleduje dva cíle. Jednak získá potenciální uživatele pro své dražší modely, až odrostou ze svých prvních krůčků s PDA. Tím druhým je samozřejmě zisk, který u levného modelu s nízkou marží závisí na množství prodaných handheldů.

Nejste si jistí? Zkuste Zire!

Oba předpoklady se zatím Palmu daří naplňovat. Podle firemních průzkumů je 90 procent uživatelů, kteří si zakoupili Zire, úplnými nováčky ve světě PDA. Ti jednak vytvářejí solidní základnu pro prodej dražších modelů, a v neposlední míře je příliv nových uživatelů důležitý pro obnovení dynamiky růstu prodejů PDA.

Palmu se během prvních tří měsíců od zahájení prodeje palmů Zire podařilo prodat 228 000 kusů těchto zařízení, což je určitě prodejní úspěch. Původně se spekulovalo o snížení ceny Zireho po ukončení vánočních prodejů, model se ale za 99 USD zatím dobře prodává a firma cenu ponechala i přes nedávné korekce cen na původní úrovni.

Zire se ale prodává dobře i v Evropě. Podle průzkumů GFK za říjen až listopad 2002 vedl Zire prodej i v Evropě s 12% podílem na počtu prodaných zařízeních.

Malý odskok k Zire kritikům...

Je jasné, že zkušené uživatele handheldů značky PalmOS Zire nijak neosloví, neboť nabízí takřka ve všech směrech ústup z parametrů dnešního průměrného handheldu. Nemá podsvětlení, má "malou" RAMku, "pomalý" procesor a "jen" dvě tlačítka, chybí mu paměťový slot. Ale to jsou všechno parametry, které novému uživateli nic moc neříkají, a až se tak za pár měsíců stane, předá třeba Zireho synovi, manželce, či vnukovi a koupí si vybavenější model. Sto dolarů sem, sto dolarů tam...

Kdo ale chce vidět, tak vidí, že Zire je malý, lehký, docela elegantní, má v nízké ceně nabíjecí baterie (tedy provoz takřka zdarma) s neuvěřitelně dlouhou výdrží, o které se majitelům high-tech modelů s MP3 a digikamerou může nechat jen zdát.

"Jen" dvě tlačítka? Ale "prvouživatelům" ta zbylá dvě chybět hned tak nebudou (hráči prominou). Chybějící podsvícení? O to déle handheld poběží. Pomalý procesor? Zdálo se nám v roce 1999, že nám Palm III s EZ16 hodí pomalu? Málo paměti? Inu, člověk, který si Zire kupuje, "jde po ceně", zajímá ho PDA jako organizer, a až časem objeví kouzelný svět PalmOS software, přejde na výkonnější typ. Podobný problém řešíme ostatně čas od času všichni - chceme rychlejší procesor, barvu, HiRes, paměťové karty apod. Ostatně odložit $99 model není žádná tragédie, horší je to u modelu za $400, který stejně beznadějně zastará do jednoho až dvou let.

Zire v Čechách

Palm Zire nabízejí u nás všichni známí PDA prodejci. K mání je v cenách od 3 980 Kč do 5 .100 Kč (ceny s DPH) s nejrůznější úrovní vybavenosti (čeština, bonus software), servisních i záručních podmínek.