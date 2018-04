Sázka na smartphony se vyplácí. Kdo se nepřizpůsobil, ztrácí

Firmám jako RIM a HTC se dlouho všichni analytici smáli. Omezit produkci na chytré telefony se zdálo po celou dobu jako šílený nápad. Smartphony byly sice dražší a plynul z nich větší zisk, jenže prodeje byly celosvětově zanedbatelné. To se ale změnilo a ukazuje se, že právě tito výrobci mají náskok, ze kterého těží. Neplatí to přitom jen o Apple, který je bezkonkurenčně nejziskovější firmou v sektoru. Velmi dobrých výsledků dosahuje také RIM vyrábějící telefony BlackBerry a HTC, které se sune v pořadí výrobců stále výše.

Z tradičních výrobců dokázal zareagovat pouze Samsung, který se rychle dotahuje na první místo Nokie. Ta naopak pokračuje ve špatných výsledcích a má za sebou úplně nejhorší čtvrtletí ve své historii. Může se tak docela dobře stát, že již koncem roku přijde o pozici světové jedničky, pokud jde o počet prodaných telefonů. Z hlediska ekonomických výsledků se Nokia propadla už dávno.

Podobným problémům čelí také LG a nepříliš dobré vyhlídky má Sony Ericsson. Poměrně slušné čtvrtletí pro Motorolu bylo završeno jejím prodejem Googlu, který dá zřejmě odvětví úplně novou dynamiku. Microsoft už Google předehnal. Uvidíme, jak si poradí v konfrontaci s Apple.

Časy stability jsou pryč. Nokia v červených číslech

Pokud bychom chtěli ukázat, jak vypadá špatné čtvrtletí z hlediska průmyslové firmy, lepší příklad než Nokii bychom asi nenašli. Jestliže v polovině loňského roku vyvolaly rozpačité výsledky odchod tehdejšího generálního ředitele, těžko říct, co by se muselo stát letos. Je pravda, že Nokia se ocitla v červených číslech již ve třetím čtvrtletí roku 2009, jenže pak uzavřela skvělým kvartálem s provozním ziskem přes miliardu eur. Tomu tentokrát nic nenasvědčuje. Výsledky od roku 2007 naznačují, že v Nokii není úplně všechno v pořádku.

Nokia: Finanční výsledky za 2Q 2011

Nokia vždy tvrdila, že její hotovost je dostatečně velká, aby se nemusela obávat výkyvů trhu. Ani to už ale úplně neplatí. Zatímco ještě v minulém čtvrtletí držela Nokia v hotovosti a dalších snadno likvidních instrumentech přes 6 miliard eur, nyní se zásoba smrskla na polovinu. Samotný propad zisku by nebyl až takovou tragédií, kdyby se negativně nevyvíjely i všechny ostatní ekonomické ukazatele firmy. Dokonce i nejdůležitější divize firmy označovaná jako Zařízení a služby zaznamenala provozní ztrátu 247 milionů eur a pracovala se zápornou provozní marží ve výši 4,5 %.

Nokia: Vývoj provozního zisku

Na rozdíl od konkurence tak Nokia nedokázala využít zvýšeného podílu chytrých telefonů na prodejích. Smartphonů totiž prodala o více než třetinu méně než za stejné období loňského roku. I kvůli tomu se dále snížila průměrná cena prodaného telefonu a Nokia tak nadále prodává své telefony nejlevněji ze všech hlavních výrobců.

K negativním číslům přispěly i setrvale špatné výsledky zbylých divizí. Navteq i Nokia Siemens Network jsou totiž v provozní ztrátě téměř po celou dobu, co se staly součástí Nokie. Pouze na přelomu roku 2009 a 2010 naznačila síťová divize určité zlepšení, ale pak se vrátila do červených čísel.

Když se daří, tak se daří. Samsung míří na pozici jedničky

Již před několika měsíci jsme předpovídali, že pokud Samsungu vydrží dynamika růstu, může pomýšlet na pozici světové jedničky. Zdá se, že tato situace už je velmi blízko. Telekomunikační divize korejského výrobce totiž pokračovala v rychlém růstu tržeb i provozního zisku a její výkony lze srovnávat s Nokií v nejlepším období.

Tržby přesáhly 12 bilionů korejských wonů (194,9 miliard korun) což je nejlepší výsledek v historii. Pro majitele Samsungu je přitom skvělou zprávou, že ruku v ruce s tržbami se zvyšuje také provozní zisk. Ten dosáhl 1,67 bilionů wonů (26,7 miliard korun) a provozní marže dosáhla slušných 13,7 procent.

Samsung: Finanční výsledky za 2Q 2011 Samsung: Vývoj provozního zisku

K dobrým výsledkům pomohly Samsungu zejména smartphony. V prémiovém segmentu to byl zejména úspěch modelů Galaxy S a Galaxy S II, ve střední třídě šlo pak o Galaxy Ace a Galaxy Mini. Chytré telefony od Samsungu se navíc dobře zabydlely i na rozvíjejících se trzích, zejména v Indii a Číně. Samsung ale dokázal o 14 procent zvýšit také prodeje telefonů bez operačního systému, smartphony už ale tvoří třetinu ze všech prodaných telefonů.

LG už nedohání Samsung. Odolává Apple

Druhý z jihokorejských výrobců stále drží pozici světové trojky, ovšem na záda mu už hodně dýchá Apple. Zdá se, že šťastnou zlatou hvězdu měl tento výrobce někdy v průběhu roku 2009, kdy z něj několik podařených modelů za sebou udělalo černého koně trhu. LG se tehdy posunovala žebříčkem výrobců vzhůru a brousilo si zuby na lepší a lepší pozici. Bohužel na začátku loňského roku se telekomunikační divize tohoto výrobce propadla do provozní ztráty a vydržela v ní již šesté čtvrtletí za sebou.

LG: Finanční výsledky za 2Q 2011 LG: Vývoj provozního zisku

Nutno uznat, že z 326 miliard wonů (5,2 miliardy korun) ve 3. čtvrtletí roku 2010 se podařilo provozní ztrátu snížit na únosných 54 miliard wonů (846 milionů korun). Problém trochu je, že provozní ztráta přetrvává i přesto, že tržby se v kvartálním porovnání zvýšily přibližně o 10 procent. To naznačuje, že LG prodává pořád své telefony pod náklady, respektive nedokáže prodávat své produkty za takovou cenu, aby se firma dostala do zisku. V podstatě tak LG zápasí s podobnými problémy jako Nokia.

Ostatní prodávají, Apple vydělává peníze

Těžko říct, jestli si aspoň Steve Jobs dovedl při uvedení prvního iPhonu představit, co způsobí. Ruce si ovšem mohou mnout zejména majitelé akcií s logem nakousnutého jablka. Apple je totiž jednoznačně nejziskovějším výrobcem, a tak ho asi ani příliš netrápí, že co do počtu prodaných kusů mu patří až čtvrté místo. Při překročení hranice 20 milionů prodaných iPhonů utržil americký výrobce z iPhonů a souvisejících služeb 13,3 miliardy dolarů (228,6 miliard korun). Z jednoho prodaného kusu tak Apple "vytěžil" neuvěřitelných 654 dolarů (11 240 korun).

Apple: Finanční výsledky za 2Q 2011 Apple: Tržby za iPhone a související služby

O takové sumě se ostatním výrobcům může jen zdát. Apple totiž jako jediný dokáže generovat zisky nejen ze samotného přístroje, ale také z aplikací a dalších služeb. To se nikomu z ostatních výrobců nedaří. Co je navíc obdivuhodné, firmě se daří držet tuto částu zhruba na stejné úrovni od vstupu na trh mobilních telefonů. Zatímco ostatní výrobci řeší, jak udržet své provozní marže, Apple pouze počítá, o kolik se zvedly jeho tržby a zisk za minulý rok.

RIM zřejmě dosáhlo vrcholu a dále neroste

Kanadský výrobce telefonů BlackBerry loni profitoval z toho, že se od začátku soustředil výhradně na chytré telefony. Loňský rok byl pro něj obrovsky úspěšný a protlačil se dokonce na páté místo mezi výrobci. Letos se mu už ale tolik nedaří, skoro to vypadá, že dosáhl svého vrcholu a nyní už budou jeho prodeje stagnovat nebo jen mírně růst. I kvůli tomu se před něj dostala čínská ZTE. RIM vydává své výsledky v trochu jiném čase než ostatní výrobci, proto čísla (druhé letošní čtvrtletí skončilo už 25. května 2011) nejsou úplně srovnatelná.

RIM: Finanční výsledky za 2Q 2011

Ale abychom nebyli úplně pesimističtí. V meziročním srovnání vzrostly tržby RIM o 16 procent, když dosáhly 4,9 miliardy amerických dolarů (85 miliard korun). Proti předchozímu čtvrtletí jde ale o dvanáctiprocentní pokles. Bohužel růst tržeb se pozitivně neodrazil v čistém zisku, který poklesl na 695 milionů dolarů (12 miliard korun). To je sice číslo, nad kterým by nejedna firma na světě jásala, ovšem pro RIM to znamená zhruba třetinový propad a to není úplně dobrá zpráva. Je zřejmé, že ani telefony BlackBerry nejsou už ušetřeny cenové eroze, se kterou bojují i další výrobci. I proto ohlásilo vedení RIM program k optimalizaci nákladů, uvidíme, co přinese.

Tržby HTC za čtvrtletí se vyrovnali tržbám za celý rok 2009

Ačkoli to tak dlouho nevypadalo, sázka na smartphony byla dlouhodobě tou nejlepší strategií. Taiwanskému výrobci HTC pomohla na sedmé místo světových tabulek. Ovšem jen pokud jde o prodeje. S provozním ziskem 35,77 nových taiwanských dolarů (21,3 miliardy korun) by patřil z pohledu ziskovosti mnohem výš. Ostatně, právě HTC dokáže alespoň vzdáleně držet krok s Apple, pokud jde o příjem z jednoho prodaného kusu. Je to pořád jen polovina ze snové částky Apple, konkrétně 349 amerických dolarů (6 053 koruny), ale pořád je to zhruba pětkrát více než Nokia.

HTC: Finanční výsledky za 2Q 2011

Na rozdíl od RIM se navíc zdá, že HTC má další potenciál k růstu. Jeho tržby se totiž zvyšují stabilně od počátku loňského roku a spolu s tržbami roste také provozní zisk. Růst je přitom opravdu impozantní, zatímco ve 2. čtvrtletí roku 2008 dosáhly prodeje HTC hodnoty 38,20 miliard taiwanských dolarů (22,8 miliard korun), ve stejném období letos dosáhl téměř stejné hodnoty zisk a tržby přesáhly 124 miliard taiwanských dolarů (74,1 miliarda korun).

Motorola v očekávání. Záchrana nakonec přišla

Oznámení o koupi mobilní divize Motoroly Googlem přišla až po zveřejnění výsledků za druhý kvartál roku 2011. I ten ale naznačil, že rozdělení firmy na dvě části a oddělení mobilní divize na začátku letošního roku nebyl špatný nápad. Motorola se začala orientovat na chytré telefony s Androidem a brzy se pustila i do tabletů. Výsledky naznačují, že to byla sázka na dobrou kartu. Motorola prodala za čtvrtletí 11 milionů mobilních zařízení, z toho bylo 4,4 milionu smartphonů a zhruba půl milionu tabletů.

Motorola: Finanční výsledky za 2Q 2011 Motorola: Vývoj provozního zisku

Výsledky firmy Motorola Mobility nejsou úplně srovnatelné s čísly v předchozích čtvrtletích, protože nově vzniklá společnost už ve výsledcích slučuje mobilní divizi a divizi označovanou jako Home. V meziročním srovnání se ale tržby společnosti zvýšily o třetinu, když dosáhly 3,3 miliardy dolarů (57,9 miliardy korun). Firma zůstává v provozní ztrátě, ale dokázala ji snížit na 23 miliony dolarů (399 milionů korun). To pro firmu jako Google asi není tak velký problém, i když kumulovaná ztráta je asi gigantická.

Kdo zachrání Sony Ericsson?

Pro fanoušky ještě nedávno slavné značky je to smutné čtení. Dva klasičtí výrobci se potácejí na chvostu a zejména u Sony Ericssonu se zdá, že propad ještě neskončil. Japonsko-švédské konsorcium se v problémech nachází už několik čtvrtletí a vše nasvědčuje tomu, že ozdravná kúra nezabírá. Sázka na smartphony už zřejmě nepomůže, lukrativní pozice už zabralo HTC a další výrobci. Sony Ericsson prodal v minulém čtvrtletí o půl milionu telefonů méně ve srovnání se začátkem roku a je to vůbec nejmíň od roku 2007.

Sony Ericsson: Finanční výsledky za 2Q 2011 Sony Ericsson: Vývoj provozního zisku

To by samo o sobě nebyl až takový problém, zejména když tržby mírně vzrostly a dosáhly 1,2 miliardy eur (29,2 miliardy korun). Jenže zároveň s tím se firma opět propadla do provozní ztráty ve výši 37 milionů eur (905 milionů korun) a provozní marže byla -3 %. Těchto negativních výsledků dosáhl Sony Ericsson i přes to, že průměrná cena prodaného telefonu vzrostla na 156 euro (3 815 korun), což není úplně špatný výsledek.