Sazka Arena bude už brzy O2 Arenou

Pražská Sazka Arena změní název na O2 Arena podle telekomunikační firmy Telefónica O2. Smlouva o pronájmu názvu by měla být podle generálního ředitele Sazky Aleše Hušáka podepsána velmi brzy. Smlouva bude na pět let s opcí. Na tiskové konferenci v Hradci Králové to dnes ČTK řekl Hušák.

Podle Sazky jsou několik měsíců trvající jednání s Telefónicou O2 ve finální fázi. Hodnotu pronájmu názvu Hušák sdělit odmítl. Pouze uvedl, že jde o jeden z největších kontraktů na pojmenování haly v Evropě. "Jsme velmi blízko číslu, které zaplatila Telefónica za název nové arény v Londýně," řekl Hušák. Server Euro OnLine v srpnu uvedl, že telekomunikační společnost ročně nabídla 55 milionů korun.

O pronájem názvu haly, které slouží od roku 2004, se podle mluvčího Sazky Zdeňka Zikmunda ucházelo pět vážných zájemců. "Nyní se dolaďují technické detaily. Například jen v hale je třeba změnit 4000 cedulek s názvem," řekl Zikmund.

Hušák zároveň odmítl informace, že by si přejmenování arény údajně nepřál.

"Od začátku jsem vyhledával někoho, kdo si název koupí. To je součást byznysu každé arény všude na světě. Vnitřní diskuze byly o tom, za kolik peněz," řekl.

Telefónica se po podpisu smlouvy stane druhou tuzemskou telekomunikační firmou, jejíž jméno nese sportovní a koncertní aréna. Po konkurenčním T-Mobile je už pojmenována holešovická hokejová hala pražské Sparty. Firma za to platí řádově miliony korun ročně. Za to má ale k dispozici VIP lóži a nárok na část vstupenek na probíhající akce, napsaly na jaře Hospodářské noviny.