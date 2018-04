Satelity Iridium budou startovat ze stíhaček

Firma Iridium LLC, ve spolupráci s firmou Motorola, již vybudovali svou satelitní síť Iridium, ale stále mají nad čím premýšlet. Nestačí totiž mít satelity na oběžné dráze, ale je také nutné udržovat tyto satelity funkční. Vzhledem k tomu, že satelity jsou umístěny na nízké oběžné dráze, bude docházet k jejich vychýlení z dráhy a jejich pádům do atmosféry, kde uhoří. Z tohoto důvodu firma Motorola již v prosinci roku 1996 podepsala smlouvu s firmou Kelly Space and Technology v celkové hodnotě 89 milionů dolarů. Touto smlouvou si pojistila právě rešení pro tuto situaci. Firma Kelly Space and Technology na základě této smlouvy přestaví několik vyřazených stíhaček tak, aby bylo možné je využít pro vypouštění satelitu na oběžnou dráhu.

Príští rok, tak začne Kelly Space vynášet nové satelity na oběžnou dráhu pomocí systému Eclipse, který je tvořen upraveným letounem F-106, doplněným o raketový motor. Takováto stíhačka bude připevněna na trup Boeingu 747 a vynešena do výšky 14ti kilometrů, kde dojde ke startu stíhačky a posléze zážehu raketového motoru. Ten vynese stíhačku do výšky 125 kilometrů a vypustí poslední stupeň nosiče, který dopraví satelit na parkovací dráhu, odkud bude satelit již naváděn na svou finalní pozici.

Na obrázku je vidět jak jsou používány jednotlivé stupně celého systému eclipse. Jak je vidět nejde o zrovna nejjednodušší operaci a tak zbývá jen doufat, že nedojde ke ztráte dalších satelitů.