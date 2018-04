Satelitním telefonům pšenka nekvete

Když se po pádu velkého satelitního projektu jménem Iridium uvolnilo místo pro další provozovatele satelitních telefonních sítí, nejlépe to vypadalo s firmou Globalstar. Dnes se však zdá, že i ta skončí podobně. Finanční výsledky jsou neslavné, počet zákazníků daleko za potřebným množstvím a provolaných minut je snad ještě méně. Peníze mizí investorům doslova před očima. Pochopitelně, ti již víc financí do prodělečného podniku investovat nechtějí.

Současné finanční rezervy společnost udrží naživu do května 2001. Co se stane potom, závisí na úspěšnosti Globalstaru při získávání nových zákazníků. Jedině větší zájem o satelitní telefonii může investory přesvědčit, že Globalstar ještě má šanci stát se perspektivní firmou. V opačném případě zbude po Globalstaru pouze síť družic, podobně jako po Iridiu.

Globalstar provozuje síť 48 satelitů, které zajišťují pokrytí ve více než třiceti státech na šesti kontinentech. Podrobnosti o technickém zázemí a službách Globalstaru naleznete ve článku Satelitní systém Globalstar a na adresu www.globalstar.com.

Za problémy Globalstaru jsou částečně odpovědné právě krachy dvou velkých konkurentů, Iridia a ICO Global Communication. Vychází jasně najevo, že největší odbyt pro satelitní telefony je oblast námořnictví a expedic v odlehlých krajích. Tyto zákazníky však ve většině případů uloví INMARSAT, který disponuje komplexnějším pokrytím a je dobře zaveden. Funguje totiž již více než dvacet let.

Druhým problémem je samozřejmě konkurence GSM sítí, které již dnes na většině míst mají pokrytí také a díky roamingu ho může využít každý. Cena je oproti satelitnímu telefonu téměř vždy nižší. Pokud nejste zastrčeni na ropné plošině, telefon od Globalstaru příliš nevyužijete.

K uživení sítě by Globalstar podle odhadů finančního analytika Marca Nabiho potřeboval 1,5 miliónu uživatelů. Globalstar sice tvrdí, že by stačil pouhý půlmilión, ovšem toto číslo je založeno na předpokladu, že jeden uživatel provolá 100 minut měsíčně. Momentální stav se od takových předpokladů radikálně liší. K třicátému září měl Globalstar pouze 21 300 uživatelů, z nichž každý provolal průměrně 36 minut měsíčně. To znamená, že potřebné kvóty plní Globalstar zatím jen na 4,6 procenta. Nelze předpokládat, že by se během půl roku, který dělí firmu od vyčerpání finančních rezerv, tyto počty nějak radikálně změnily.

Zda se Globalstar dožije příštího léta, zatím není jisté, vše zatím nasvědčuje tomu, že nejspíš ne. Podobně jako již dříve majitelé sítě Iridium, nyní i zakladatelé Globalstaru zjišťují, že čas satelitní telefonie ještě nepřišel. Snad za pár let. Toho se ovšem Globalstar pravděpodobně nedožije.