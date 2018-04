Satelitní systém Globalstar

Dnes si popíšeme základní charakteristiky dalšího satelitního systému a tím je Globalstar. Nejdříve si systém ve stručnosti popíšeme a poté si představíme jednotlivé telefony a jiné terminály, které jsou na trhu k dispozici. Jako v předchozím článku byly použity obrázky (1,5) vytvořené skupinou SaVi na Geometry Centru v Minnesotě jehož adresa je zde: http://www.geom.umn.edu/locate/SaVi/ .

Mnoho informací satelitních komunikacích také najdete u Lloyda Wooda na http://www.ee.surrey.ac.uk/Personal/L.Wood/constellations/

Globalstar je konsorcium předních telekomunikačních společností založené společnostmi Loral Space & Communications a Qualcomm Inc. v roce 1991 Strategickými partnery jsou dále China Telecom, DACOM, DaimlerChrysler Aerospace, Elsacom Vodafone AirTouch a několik dalších

Svým charakterem patří Globalstar na rozdíl od systému Teldesic mezi úzkopásmové satelitní sítě jejichž hlavní úlohou jsou hlasové a pomalé datové přenosy.

Služby které jsou nabízeny jsou následující :

Hlasové služby

SMS - krátké textové zprávy

Faximilní služby skupiny III (během roku 2000)

Datové přenosy (9,6 kb/s) (během roku 2000)

Určování polohy ve stavu nouze (během roku 2000)

Roaming

Předplacené karty pre-paid

obrázek 1 - oběžné dráhy satelitů Globalstar

Konstelace satelitů

Systém obsahuje 48 satelitů plus čtyři záložní které obíhají na nízké oběžné dráze (LEO - Low Earth Orbit) je ve výšce 1414 km. Jsou umístěny v 8 rovinách po šesti satelitech se sklonem 52° a pokrývají Zemi od 70° severní šířky do 70° jižní šířky což by mělo být více než 80 % povrchu Země, nepokryté zůstávají okolí pólů a také některé části oceánů (nepokryta by měla být třeba více než polovina Grónska a také severní Sibiře)

Každý satelit se skládá z antény, lichoběžníkového těla, dvou solárních polí a magnetometru.

obrázek 2 -základní uspořádání

Brány

Tzv. gateways jsou částí pozemního segmentu systému, jsou rozmístěny po celém světě a jsou jakýmsi rozhraním mezi satelity a pozemními sitěmi. Každá brána, která je vlastněna a spravována poskytovatelem služeb na jehož území se nachází, přijímá signál ze satelitů na oběžné dráze, zpracuje ho a přepojují je do příslušné pozemní sítě. Brána může sloužit pro více států a obsahuje tři nebo čtyři parabolické antény a je schopna najednou spojit více než 1000 hovorů do veřejné telefonní sítě (PSTN)

Jejich důležitými částmi jsou pozemní operační a kontrolní centra (GOCCs - Ground Operations Control Centers) satelitní operační kontrolní centra (SOCCs - Satellite Operations Control Centers) a tzv. Globalstar datová síť (GDN Globalstar Data Network)

obrázek 3 - brána v Cliftonu, Texas

Protože je všechno přepojování hovorů a vlastně většina hardwaru a softwaru umístněna na Zemi, je celková údržba a obnovování systému snazší než kdyby k přepojování docházelo na oběžné dráze ( v systému Globalstar není signál zpracováván na palubě satelitu, také zde chybí mezidružicová komunikace, proto je zde nutný poměrně velký počet regionálních pozemních bran).

Jako rozhraní s pozemními pevnými a mobilními sítěmi je použito standardní rozhraní T1/E1, hovory jsou také v digitální části kódovány proti nežádoucímu odposlechu.

GOCC - pozemní operační a kontrolní centra (měla by být dvě) jsou navrženy pro dynamické přidělování kapacity sítě jednotlivým oblastem (branám), zpracovávají informace ze SOCC a shromažďují informace o účtování služeb

SOCC

GDN

- satelitní operační kontrolní centra řídí rozmístění satelitů na obloze, pravidelně je sledují a upravují jejich oběžné dráhy na podkladě telemetrických údajů které jsou nepřetržitě vysílány za satelitů. Centra také sledují vypouštění satelitů a řídí jejich rozmisťování na oběžných drahách.- je rozlehlá síť která slouží ke komunikaci mezi branami, GOCC a SOCC

Frekvence

Pro vzestupný směr to je pásmo 1,610 -1,6265 GHz, pro sestupný pak 2,4835 -2,500 GHz, komunikace satelit - brána probíhá v C pásmu, viz shrnutí na konci článku.

Mnohonásobný přístup do sítě - CDMA



Jako metoda násobného přístupu do sítě používá Globalstar technologii CDMA. Krátce a stručně, jedná se způsob, kdy všichni účastníci v dané oblasti mají přístup k celému frekvenčnímu pásmu které je zde k dispozici, nemají tedy pro sebe vyhrazeny jen své vlastní frekvenční kanály (FDMA přístup) nebo frekvenčně časové kanály (FDMA/TDMA přístup u GSM), teoreticky mohou tedy všichni vstoupit do sítě v stejný okamžik. K tomu aby byli jejich signály odlišeny a mohli tak být na přijímací straně z celého spektra správně vybrány, jsou tyto signály po modulaci ještě dále jednou modulovány (kódovány) pseudonáhodnou sekvencí, která má bitovou rychlost (kmitočet) o několik řádů vyšší než rychlost informačního signálu před první modulací. Tím dojde k velkému rozšíření spektra výsledného signálu, řádově až 10 3 .

10 5. Proto se systémy, které používají tento způsob přístupu, nazývají systémy s rozprostřeným spektrem. Na přijímací straně probíhá opačný proces, kdy je signál nejdříve demodulován (dekódován) stejnou pseudonáhodnou posloupností jako ve vysílači s kterým je přijímač synchronizován. Výhodou CDMA je značná imunita vůči šumu, efektivní využití přiděleného kmitočtového pásma a možnost ukrýt signál pod úroveň šumu ! a tím velmi snížit pravděpodobnost odposlechu. Za to vše je zaplaceno složitostí obvodů pro CDMA. Z našich stránek také víte, že určitou variantou CDMA je počítáno také v sítích 3.generace - UMTS.

Satelity

Jak z minulého článku o Teledesicu víte, umístění satelitů na GEO s sebou přináší krátkou dobu zpoždění signálu na cestě prostorem, což by se mělo u Globalstaru, který je ve výšce kolem 1414 km, projevit buď žádným nebo téměř nepostřehnutelným zpožděním při hlasové komunikaci.

Zatím poslední 4 satelity byly vypuštěny 22. listopadu z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Jejich uvedení do chodu se očekává nejdéle koncem tohoto roku, v současnosti by mělo být určitě v provozu nejméně 36 satelitů nad Severní Amerikou a velkou částí Evropy, na Austrálii a zbytek světa se brzy dostane J Na přelomu roku budou vypuštěny ještě další čtyři záložní satelity které vynese raketa Delta II z mysu Caneveral, celkový počet tak dosáhne 52

obrázek 4- satelitů po oddělení od rakety

O vypouštění satelitů se podělili rovným dílem americký Boeing s raketami Delta II a ruský Starsem s raketami Sojuz-Ikar, každý vypustil 24 satelitů

Satelity komunikují s uživateli v pásmech 2,4835 - 2,500 GHz směrem k němu a v pásmu 1,610 - 1,626 od užívatele. Komunikace s pozemními branami (gateway) je v pásmech 6.875 - 7.055 GHz pro "downlink" a 5.091 - 5.250 GHz v opačném směru.

Spojení může být sledováno až třemi satelity a díky tomu je zajištěno že se hovor nepřeruší v případě že jeden satelit ztratíte z dosahu přímé viditelnosti. V případě, že máte v cestě nějakou překážku dochází k handoveru (zde označovanému "soft-handover") a spojení je hladce přepnuto na sousední satelit.

Při testování a dolaďování sítě bylo provedeno přes 100 000 000 hovorů, například zkoušelo spojení přes sítě GSM, IS-41, důkladně bylo vyzkoušena technologie CDMA od Qualcommu a spousta dalších měření. První veřejné představení sítě pak proběhlo na veletrhu Telecom 99 v Ženevě.

Své služby bude Globalstar nabízet prodejem licencí regionálním telekomunikačním poskytovatelům a ten bude mít exklusivní právo nabízet služby Globalstaru ve své oblasti

Pokrytí

obrázek 5 - pokrytí

Nakonec to co vás bude zajímat asi nejvíce - telefony pro Globalstar vyrábí Ericsson, Qualcomm a italský Telital.

K dispozici budou stejně jako u Iridia duální telefony. Ty se budou v pozemní buňkové síti chovat jako běžné telefony, dostanete-li se mimo dosah, telefon automaticky po několika minutách přechází do satelitního režimu. Hovor je pak směrován na nejbližší satelit a odtud zase na Zem do brány, odkud je hovor přepojen do pozemních sítí, pevných nebo buňkových.

Telefony jsou různého provedení, od klasických skoro kapesních, přes přenosné (auto , loď) po pevné (telefonní automaty, a domácí satelitní telefony) Vzhled můžete sami posoudit z obrázků :

obrázek 6 - telefony pro Globalstar

Telefony Telit Sat 550 a Ericsson R290 podporují následující služby které znáte z GSM:

Call barring - blokování hovoru

Call forwarding - přesměrování hovoru

Call hold* - přidržení hovoru

Call waiting* - čekání dalšího hovoru

Closed user group* - vytvoření uživatelské skupiny

Connected line ID* - identifikace volajícího



Qaulcomm GSP 1600Trimod (CDMA) bude podporovat následující:

Call forwarding - přesměrování hovoru

Call transfer* - přesměrování hovoru

Calling line ID* - identifikace volajícího

Call waiting*- čekání dalšího hovoru



Mezi příslušenství patří i soupravy do auta nebo lodě. Cena telefonů by měla být oproti konkurenci Iridia podstatně nižší, nejlevnější už pod 900 dolarů.

Jak jste si mohli na začátku článku všimnout, chystá se prý zavedení předplacených karet. Přes satelit budete moci také telefonovat ze telefonních automatů , které se budou rozmísťovány na místech kde nejde z nějakého důvodu zřídit klasický telefon, tedy na vrtných plošinách, podél dálnic apod. Vybaveny by jím měli být také veřejná telefonní místa. K dispozici jsou také tzv. přístupové jednotky, které se umísťují třeba na střechy budov nebo lodí a pomocí kterých můžete telefonovat přes Globalstar z běžného telefonu. Tyto jednotky se většinou dají připojit i k pobočkové ústředně a tak Globalstar zpřístupnit více uživatelům najednou, na Qualcomm 2800 lze připojit jeden analogový telefon nebo pobočkovou ústřednu s analogovým rozhraním. Ericsson je možné připojit na pobočkovou ústřednu a používat ho i k datovým a faxovým přenosům, napájení je u obou možné z baterií nebo solárních panelů.

obrázek 8 - pevné terminály



Shrnutí

Služby a náklady

Typ služeb hlas, data, fax, paging, určení polohy Rychlost hlasových přenosů (Kb/s) 2.4 / 4.8 / 9.6 Rychlost datových přenosů (Kb/s) 7,2 (9,6) Modulace QPSK Počet hlasových hovorů na 1 satelit 2000 - 3000 Dual-mode terminal Ano Ruční terminál Ano Náklady na systém 2200 000 000 $ (bez části pozem. stanic) Cena terminálu ($) 750 Předpokládaná životnost satelitu 7,5 let Odhad ceny hovoru (z roku 1996) ($) 0.35 - 0.53 + marže poskytovatelů Licence od FCC Ano Termín spuštění Podzim 1999

Oběžné dráhy a geometrie

Zde jsou známi většinou jen hodnoty pro variantu s 840 satelity,

Oběžná dráha LEO Výška (km) 1410 Počet satelitů 48 + 4 záložní Počet rovin 8 Inklinace (°) 52 Doba oběhu (minuty) 114 Viditelnost satelitu (minuty) 16,4 Minimální elevační úhel mobil. terminálu 10° Minimální zpoždění signálu (Země -satelit) 4,63 ms Max. zpoždění signálu (Země -satelit) 11,5 ms Minimální elevační úhel pozemní stanice 10 ° Počet pozemních stanic 100 -210 Pokrytí š 70° zeměpisné šířky

Ostatní

Metoda mnohonásobného přístupu CDMA / FDMA / FDD Počet svazků na satelit 16 Celkový počet svazků 768 Průměr svazku (km) 2254 průměr Frekvence "sestupná" (MHz) 2483.5 - 2500.0 (S-pásmo) Frekvence "vzestupná" (MHz) 1610.0 -1626.5 (L-pásmo) Frekvence Satelit - brána (GHz) 6.875 - 7.055 (C-pásmo) Frekvence Brána - satelit (GHz) 5.091-5.250 C-pásmo) Výstupní výkon satelitu (W) 1000 Váha satelitu (kg) 450

