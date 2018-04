Satelitní síť Iridium jako vize světoobčana

Satelitní telekomunikační systém Iridium vznikal s cílem vybudovat spolehlivou a komfortní globální komunikační síť, která by uspokojila specifické potřeby mobilních profesionálů. Na nízké oběžné dráze Země, obíhá sestava 66-ti satelitů společnosti Iridium, které zabezpečují celosvětové pokrytí signálem pro možnost satelitního telefonování. Tato oběžná dráha umožňuje snadný příjem i vysílání signálu z mobilních telefonů a to bez zbytečné časové prodlevy, kterou se vyznačuje komunikace s geostacionárními satelity.

Globální pojetí není představováno pouze satelitním spojením. To tvoří část projektu. Stejně důležitou částí je maximální využití služeb dostupných celulárních (GSM - převážně Evropa, AMPS - USA a PDC - Japonsko) sítí. Stane se tak způsobem, který od uživatele nebude vyžadovat více úsilí než pořízení klasického mobilního telefonu, avšak zároveň přinese vyšší komfort. Kombinace použití dostupné GSM sítě se satelitními hovory přináší novou kvalitu nové možnosti při výběru nejefektivnějšího způsobu komunikace. Významné postavení má spolehlivost. Bezesporu to co si zákazníci žádají v prvé řadě. Telefony Iridium se stanou nedílnou součástí v boje proti katastrofám a nehodám. Proto se spolehlivost stala zásadním kriteriem při budování systému.Všechny důležité komunikační body jsou zálohovány, stejně jako samotné satelity.

Výhody globální komunikace využije řada profesí

Řada různých skupin má společné i rozdílné potřeby. Být neustále v kontaktu a mít při sobě všechny důležité informace je životní nutností obchodníků, manažerů i techniků, kteří jsou často na cestách. Možnost přijímat pokyny a konzultovat akutní záležitosti uvítají např. všichni pracovníci důlního průmyslu, na stavbách ropovodů, přehrad či jiných staveb na zelené louce. Jednoduchá komunikace na cestách je též důležitá pro všechny pracovníky v mezinárodní dopravě. Naprosto spolehlivá komunikace, která je nezávislá na místních pozemních sítích se stane nezbytnou pomůckou všech záchranných a humanitárních týmů či bezpečnostních složek. Výzkumníci a novináři budou moci konečně podávat zprávy z terénu bez jakéhokoli omezení. Jedinečná šance se naskytne těm, co si touží odpočinout v panenské přírodě, ale nutnost být stále ve spojení jim to znemožňovala.

Skutečně globálně a bez hranic?

Jak se stát uživatele systému Iridium? Globální rozměr systému Iridium dokazuje nejenom možnost neomezeného používání, ale též systém umožňující stát se zákazníkem kdekoli na světě. Zájemci budou mít na výběr mezi jedním ze tří základních balíků telefonních služeb Iridium a pagingu Iridium. Bude se jednat o GSM Homed Service Package, Iridium +8816 a +8817 Homed Service Package a World Page.

GSM Homed Service Package

Iridium +8816 Homed Service Package

Iridium +8817 Homed Service Package

- uživatelé celulárních sítí mohou v současné době využívat roamingu signálu v dalších zemích. Teprve Iridium však nabízí celosvětový roaming, který ve spojení se satelitními hovory nabídne 100% dostupnost při optimálních nákladech. GSM Homed Package umožňuje uživatelům současné GSM či jiné sítě si ponechat stávající SIM kartu a telefonní číslo a využívat předností systému Iridium. GSM Homed Service Package mohou prodávat spolu s telefonními přístroji Iridium všichni z 130ti roamingových partnerů Iridia (nezaměňovat se servisními partnery). V ČR jsou to Eurotel a RadioMobil. Zákazníci obdrží svůj běžný účet od svého poskytovatele GSM. Ten bude navíc obsahovat vyúčtování použití služeb Iridium.- nové formy podnikání přinášejí změny v pojmu chápání lokální a globální. Iridium vytváří vlastní virtuální zemi, jejíž telefonní předvolba začíná +8816. Takto bude též začínat telefonní číslo každého účastníka, který si zvolí Iridium +8816 Homed Service Package. S ním získá možnost přihlásit se do kterékoli místní celulární sítě a cenové výhody. Ty vycházejí z menší potřeby využívat roaming přes sítě celularní (GSM, IS-41) a služby Complete Calling Party Pays (CCPP), tj. volající platí vše.- je služba umožňující maximalizaci výhod používání satelitní komunikace ve firmě. Při volání na číslo začínající +8817 získávají všichni účastníci výrazné úspory na hovorném. Telefonní přístroj s předčíslím +8817 je omezen na satelitní spojení a nelze ho používat za hranicí země v které byl zakoupen. Služba je určena zejména pro místa s výrazným podílem přijímaných hovorů od kolegů a zákazníků nebo pro místa bez celulárního signálu. Tato služba též sdílí výhody CCPP. Svým charakterem se tato služba vzdáleně podobá zelené telefonní lince s předčíslím 0800.

Iridium Homed Service Package mohou prodávat pouze servisní partneři, kterých je v současné době více jak 128. Ti budou též zasílat účet za služby. V ČR zatím ještě probíhají závěrečná jednání s potenciálními partnery.

World Page

- Iridium se neomezuje pouze na hlasovou komunikaci. Součástí je i globální paging, který Vám umožní být dosažitelný i v budovách, kam se ani GSM ani Iridium signál nedostane. V rámci Global Notification Service je pro uživatele telefonů Iridium navíc k dispozici služba "follow-me", která přesměruje všechny textové zprávy z telefonu na pager, včetně upozornění na přijetí hlasové zprávy do schránky.

Dosptupnost

Přístroje budou vyrábět společnosti Kyocera a Motorola. Předběžná cena přístroje je 3000 USD. Telefonní poplatky se budou pohybovat podle předběžných údajů mezi 2 a 7 UDS za minutu hovoru. Paging bude placen paušálním měsíčním poplatkem. Do dnešního dne bylo podepsáno přes 258 distribučních dohod. Ty zahrnují 128 servisních a 130 roamingových partnerů, kteří dávají Iridiu přístup k více jak 87 milionům uživatelů bezdrátové mobilní komunikace ve113 zemích a zahrnují 3.53 miliardy osob. To představuje asi 77 % obchodního plánu Iridia.

Zdraví a bezpečnost

Telefonní přístroje Iridium splňují všechny současné zdravotní a bezpečnostní standardy. Přístroje mají příkon 0,645 W, přibližně stejně jako mobilní telefony používané v USA (0,6 W). Systém Iridium bude též zajišťovat přesměrování nouzových volání.

Systém Iridium je přidanou hodnotou moderní mobilní komunikace. V příštích několika letech se objeví další satelitní systémy (Globalstar, ICO ad.). Očekává se, že celkový počet uživatelů mobilní satelitní komunikace dosáhne v roce 2002 plných 12 milionů. Společnost Iridium předpokládá, že jich z tohoto počtu získá téměř polovinu. V prvním roce provozu se plánuje cca 600 000 uživatelů telefonů a 300 000 uživatelů pagerů. Satelitní komunikace nastupuje stejnou cestu jako systém GSM. S postupem času bude docházet k rozvoji pestrosti služeb, miniaturizaci přístrojů a díky konkurenčnímu prostředí i k nárůstu hodnoty poskytnutých služeb při jejich klesající ceně. V horizontu několika let lze očekávat cenu 1 USD za minutu hovoru.