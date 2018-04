Satelitní navigace v automobilu - třetí díl

Rozhodujete se, zda si do svého automobilu pořídit satelitní navigaci? Jen je to příliš drahá sranda? Nebo by se vám to hodilo při práci, nebo pro usnadnění navigace v neznámých částech nejenom naší republiky a našich měst? Co si třeba pořídit Palm a GPS přijímač a vše spojit v úhledný celek? Nakonec můžete zjistit, že nám tento systém nabídne mnohem více informací než některá z průmyslových řešení, které nám inzerují samotné automobilky.