Satelitní navigace v automobilu - čtvrtý díl

O tom jak v automobilu umístit celek, resp. jednotlivé komponenty jako GPS jednotku a palm, jsme si již řekli. Já bych jen rád upozornil, abyste nepodceňovali bezpečnost a dbali zvýšené pozornosti nejenom během používání, ale také již při samotné instalaci do vozu. Vyhněte se instalaci na středový podběh mezi sedačky, neboť při prohlížení mapy budete nuceni zbytečně odvracet hlavu a

pozornost od řízení. Také se vyvarujte instalacím, které by bránily výhledu, nebo funkčnosti automobilu.

Zkušenosti z používání

Nyní bych se s vámi chtěl podělit o jednotlivé zkušenosti s některými produkty a jejich malým porovnáním z pohledu satelitní navigace a využití v automobilu. První dva produkty jsou čtenářům známy, jsou to Tranis – PalmKim a PLAN studio – GPS Atlas. Tyto dva produkty bychom ale neměli nazývat satelitní navigací, ale jen mapovými podklady, podle kterých se uživatel orientuje a až v jeho hlavě díky orientaci a studováním mapy si sám určuje cestu, kudy pojede, nebo jak z neznámého terénu ven. Ovšem satelitní navigací se může chlubit poslední do party, kterým je PDA Garmin iQue, který obsahuje nejenom mapové podklady, ale také naviga c i, vyhledání trasy a hlasový a optický výstup. Takže pojďme se na né podívat:

PalmKim

Jednoduchá vektorová mapa, která v dnešních dnech nabízí uliční síť hlavního města Prahy a dalších třinácti krajských měst. Můžeme však uživatele potěšit, neboť na mapě ČR se pracuje a nemůžeme tak říci, že projekt spí. Již v brzké době bychom se mohli dočkat výsledků. Nechejme se tedy překvapit! Co se komfortu týče, tak systém se relativně rychle vykresluje, pokud máme malý náhled, tj. z malé výšky. Pokud však chceme v

i

dět v jaké části města se nacházíme a kterým směrem se máme vydat, je už situace diametrálně jiná. S počtem vykreslovaných ulic přibývá času. Také překreslování při pohybu s GPS (zde se kolečko po rozjezdu změní v efektní šipku, která ukazuje směrnici poh

y

bu) není ideální neboť šipka dorazí k okraji displeje načež nastane překreslování do dalšího čtverce. No a pokud jste nešťastně zvolili měřítko a vaší cestovní rychlost tak, že než se vykreslí ulice, vy jste opět na dalším okraji, nastává cyklické načítání

a vy nevíte kde jste :( Oproti rastrové konkurenci může ale nabídnout více, pokud do ní budou implementovány funkce, jako ujetá vzdálenost, doba k cíli, výpočet trasy z vektorů, vzdálenosti bodů atd. Do budoucna s vizí navigace má mnohem širší využití.

GPS Atlas

Na oko nádherná mapa. Vlastně jediná, která vám může něco takového nabídnout, je rastrová. O její velikosti a nutnosti použít paměťové médium se již napsalo mnoho. Ale k těm, kdo hledají při cestách hájovny, rozhledny, hrady, zámky, benzínové pumpy, letiště a spoustu kostelů atp., si jistě najde cestu. Pro ty kdo nebudou chtít mít v PDA pouze naskenované obrázky papírové mapy, ale budou od takového softwaru chtít výpočet tras, funkce navigace atp., bude tato mapa nepoužitelná a bude velkým oří

š

kem pro programátory přepracovat jí k něčemu takovému (dle mého názoru je to nemožné). To se může podařit pouze vektorovým mapám. Nebo zde budeme mít další několika megový soubor, ve kterém budou předzpracované nejčastější trasy, které si pak vysvítíte v ma

p

ě.

Garmin iQue

Jak už jsem předeslal, pokud chceme hovořit o navigaci, jsme u iQue3600 od Garminu na správném místě. Již v dodávaném stroji totiž nalezneme vypočítání trasy, její zvýraznění na mapě a následné upozornění jak akusticky, tak vizuálně. Vždy 150, 100 a 50 metrů před křižovatkou, kterým směrem se dát. Jisté nevýhody vidím v několika věcech tak za prvé, nyní dostanete pouze uliční síť Prahy a podklady ČR a dalších měst se zatím připravují. A dalším úskalím je vypočítání nejkratší cesty, která vás může hnát přes zákazy průjezdu, jednosměrkou "proti srsti", slepou ulicí, po rozmlácené úzké uličce atp. Bylo by vhodné vypočítat koeficienty váh jednotlivých komunikací a poté jet např. po hlavní, kde bude provoz třeba rychlejší, komfortnější a bez rizik. Al

e

bude o pár stovek metrů delší. Super také na navigaci u iQue shledávám v tom, že pokud přejedete např. křižovatku, kde jste měli odbočovat vpravo. Nemusíte se vracet, ale adaptivně Palm přepočítá trasu.

Příště si povíme o užívání v autě, výdrži baterií

a dalších drobnostech…

