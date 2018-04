Satelitní komunikátor Panasonic

Dnes si představíme jeden z komunikárorů pro satelitní systém Orbcommm, Panasonic GX 7100. Podle mých kolegů, kteří viděli reportáž v TV, zvolili právě tento způsob komunikace i dva čeští mořeplavci kteří nedávno úspěšně zdolali na ultralehkém katamaranu Atlantik . Takže chcete-li se dozvědět základní informace o zařízení, které spolehlivě slouží i v extrémních podmínkách čtěte dále.Před nedávnem jste se mohli na stránkách Mobil serveru dočíst, že nedavno spuštěný satelitní systém Orbcomm je určený pro obousměrnou datovou komunikaci o rychlostech 2,4 kbit (4,8 kbit) a v budoucnosti podle oficiálních stránek Orbcommu i 9,6 kbit/s.

Na úvod si testovanou soupravu, skládající se z komunikátoru Panasonic GX 7100, periferního zařízení Cardian Discovery (displej, klávesnice) a antnény, stručně popíšeme.

Panasonic GX 7100 nepatří mezi ruční mobilní zařízení a je určený pro zabudování do dopravního prostředku , automobilu, lodě, letadla atd. Tomu odpovídá i vzhled komunikátoru, kdo čeká designově zajímavý výrobek je vedle, přístroje tohoto typu nemají zapotřebí být vzhledově atraktivními, pracují skrytě, na prvním místě je účelnost a spolehlivost a ta Panasoniku nechybí.





Obr1- Panasonic GX7110



Obr2- přední a zadní panel

Testovací LED, Indikuje stav zařízení po spuštění autotestu Testovací tlačítko, Spouští autotest zařízení. Nepoužívat bez konzultace se servisním střediskem RS-232C konektor(D-sub 9), slouží k propojení komunikátoru s uživatelem dodaným zařízením, např. počítačem, pomocí propojovacího kabelu, a výměně dat . Anténní konektor ORBCOMM (BNC) k připojení antény systému ORBCOMM GPS konektor - pouze model KX-G7101 k připojení antény GPS Konektor pro externí zařízení (D-sub15) , poskytuje dva TTL vstupy a dva výstupy a dva analogové vstupy. Blíže viz. kapitolu "konektor pro externí zařízení" Napájecí kabel pro připojení externího napájecího zdroje

Komunikátor je možné aktivovat i dálkově, k tomu stačí vnější obvod propojit na externím konektoru přes piny číslo 11 a 15.

Toto jsme nezkoušeli, dispozici nebyl vhodný objekt ke sledování, ale pro příklad nemusíme chodit daleko - komunikátor lze aktivovat například obvodem reagujícím na změnu teploty, tlaku, pohybu, zde se meze fantazii nekladou

Napájecí zdroj Externí 12-24 V DC Provozní módy a proud při napájení 12 V DC Spánek: čekání na interní nebo externí aktivaci < 0,5 mA Příjem: příjem signálu úsporný mód 31 mA průměrně, nepřetržitý mód 55 mA Vysílání: 1,5 A Provozní teplota -40°C až +85°C Rádiová frekvence a rychlost přenosu Vysílání: 148 až 150 MHz, 2400 Bd Příjem: 137 až 138 MHz, 4800 Bd Rozměry 220 x 90 x 33 mm Hmotnost KX-G7100: 680 g KX-G7101: 720 g

Orbcomm lze využít i k posílání alfanumerických zpráv a sledování polohy. K zadávání zpráv a sledování údajů je nutné periferní zařízení. Máte na výběr ze dvou možností, buď přes R232 připojíte notebook s nainstalovaným softwarem ORBperform (pracuje jen s anglickou verzí Windows 95/98, při zpuštění v českém prostředí dojde k "Run-time error "9":Subscript out of range, tedy k nefunkčnosti. Máte-li nainstalované Windows NT mělo by vše chodit bez potíží)

Další možností je použití periferního zařízení Cardian Discovery500.



obr3 - periferie Cardian Discovery 500

I zde je design podřízen funkčnosti a odolnosti, samotné ovládání je velmi jednoduché a téměř nepotřebujete manuál. Pro pohyb v menu slouží 4 šipky, pro vstup zatržítko a pro opučtění menu křížek. Modré šipky slouží pro změnu velkých a melých písmen a pro vstup do menu , horni sipka potom ještě pro ukladani adres z přijatých zprav, presmerovani a odpovidani.

Psaní zpráv je sice nepohodlné, jednotlivé znaky musíte nejprve vybrat a poté potvrdit, ale situaci zlepšuje možnost uložení až 30 přednastavených zpráv (zde označované Fixed message).

Podobné to je se zadáváním adres, uložit do paměti můžete 20 emailovych adres.

Hlavní menu vypadá následovně:

Zleva : zprávy, adresář, předdnastavené zprávy zprávy, stav komunikatoru, nastaveni, funkce GPS, verze přístroje



Psaní textu vypadá následovně, ve spodu displeje vybíráte požadované písmena a znaky





Zobrazení stavu komunikátoru:



Horní stavový řádek (s tmavým pozadím) popisuje činnost komunikátoru - IDLE = klidový stav.

SATELLITE : identifikátor satelitu se kterým má komunikátor kontakt. (Jsou použity dva druhy značení.)

GATEWAY : udává počet spojených "gatewayí"

INBOUND : počet odeslaných zpráv v řadě

OUTBOUND : počet přijatých zpráv v řadě

TOTAL SATS : aktuální počet satelitů systému, které je možné využít pro komunikační provoz

STORED SATS: počet satelitů, jejichž Keplerovy elementy má komunikátor v paměti

Orbcomm nabízí i služby sledování polohy k čemuž používá dužic GPS. Při výpadku těchto družic je Orbcomm schopen sám zjistit polohu tzv. Dopplerovským efektem. Princip této metody nebyl ani technikům OrbcommCZ po dotazu vysvětlen a proto předpokládají, že jde o firemní tajemství. Přesnost této metody by měla být kolem 1000m

Teď už k samotnému testování

Testování bylo velmi jednoduché a krátké, protože nebyl k dispozici komunikátor s vestavěným GPS, ani žádný vhodný objekt k monitorování, zkoušeli jsme jen zasílání a příjem zpráv a schopnost navazovat spojení v různých terénech.

K dispozici jsme měli Panasonic KX-G7110, tedy model bez GPS.

Po prvním zapnutí je potřeba nastavit časové pásmo a není-li od prodejce nastavena pozemní brána (GES) přes kterou budte satelit komunikovat se Zemí, tak ji v našich podmínkách nastavte na číslo 120 , jde o nejbližší GES umístěnou v Itálii.

Po zapnuti komunikátor hledá dostupné satelity, ve volnem terénu tato akce trvá několik málo sekund, úměrně s překážkami bránici přímé viditelnosti se doba hledáni zvyšuje. V nepříznivém terénu by podle zkušenosti by neměla přesáhnout 15 minut. (extrémní případy v zastavěné oblasti sídliště a minimálním obzorem i 1h)



Důležité je mít dostatečně výkonný napájecí zdroj (údaje jsou uvedeny na obou zařízeních i v článku), zpočátku se nám několikrát stalo, že jsme marně čekali na navázáni spojeni i přesto, že přijímač komunikátoru vykazoval aktivitu a vesele ukazoval značení satelitů na obloze, ale s vybitými bateriemi již nedokázal odesílat zprávy.



Odesláni zprávy probíhá po navázání spojeni téměř okamžitě a na naše mobilní telefony zprávy dorazili i za méně než 10 sekund.

Pošlete-li e-mail ze sítě Paegasu, bude vždy jako odesilatel uveden recycle@paegas.cz, nepoznáte tedy kdo vám píše. Odesíláte-li zprávu na pager Operátora, přijde vám potvrzeni o odesláni zprávy.

Komunikátor jde dálkově přes satelit neprogramovat tak, ze vám ve zvolených intervalech automaticky zasílá zprávy na předem určenou adresu. Tato funkce je velmi užitečná, potřebujete-li dálkově monitorovat stav různých objektů nebo zařízení. Po dálkovém přeprogramování, které provedli technici ObrcommCZ (přeprograovani můžete provést i sami, ale musite byt podrobně zaškoleni) chodili zprávy ve 30 minutovych intervalech spolehlivě, se spožděním maximálně kolem 5 minut.

Z tohoto krátké článku si můžete udělat představu o využití Panasonicu GX7100, uplatnění najde především mezi provozovateli různého druhu dopravy, přístroj je ideální možností jak umožnit komunikaci mezi posádkou vozidla a centrálou v kombinaci se sledováním polohy nebo stavu nákladu. Více o využití se dozvíte na stránkách www.orbcom.cz

Na závěr orientační ceny provozu

Objem dat Poplatek do 1kB 650 CZK do 4kB 850 CZK do 8kB 1150 CZK Registrace a aktivace komunikatoru 3000 CZK

S dalšími dotazy se můžete obrátit přímo na české zastoupení Orbcomu - www.orbcomm.cz