Satelitní internet – připojení hned teď

Připojení na internet je pro většinu malých a středních firem nezbytností. Neustálé průtahy kolem ADSL vedou tyto subjekty k hledání alternativních cest. Pokud sídlo vaší společnosti leží v místě, kde je možné instalovat přípojku kabelové televize, máte štěstí: internet připojíte přes ni. Další alternativní cestou k relativně rychlému internetu je připojení přes satelit. Na poptávku reaguje nabídka - už tři české společnosti nabízejí připojení na internet prostřednictvím satelitu: Contactel, Astracom a Pegas Wireless.

V souvislosti se satelitním internetem se ne zcela přesně hovoří o satDSL – technologie je to oproti ADSL zcela odlišná, podobné jsou jen rychlosti a asymetričnost spojení (rychlejší downlink, pomalejší uplink). Nesporná výhoda satDSL: dostupnost. Celá Česká republika je pokryta signálem spojovacích satelitů, parabolická anténa nevelkých rozměrů vás připojí na internet, ať sídlo vaší firmy leží kdekoliv. Proč neustále mluvíme o firmách: pořízení obslužné elektroniky je relativně drahé. Některé společnosti nabízejí pronájem zařízení, ale v součtu s měsíčním paušálem není ani taková cena pro soukromé osoby dostupná. Další nevýhodou satelitního připojení je tzv. latence spojení (doba zpoždění signálu na cestě prostorem – více o technologii zde). Tato nevýhoda je nepříjemná při telefonování, zcela nepřijatelná při hraní on-line her, při používání běžných aplikací (prohlížení webu, e-mail, ftp) ovšem akceptovatelná.

Všechny české subjekty, které satelitní internet nabízejí, využívají služeb amerického společnosti Hughes Network System, která provozuje satelit W1 patřící společnosti Eutelsat. Tento satelit pokrývá západní, střední a část východní Evropy (s různou intenzitou signálu, čím více na východ jste, tím větší parabolu potřebujete). Zjednodušeně řečeno jsou české subjekty zprostředkovately služby, kterou nakupují za podobné ceny (každá společnost má ovšem s HNS uzavřenu samostatnou smlouvu); výsledná cena pro zákazníka se tedy přímo odvíjí od hospodaření českých společností. Od toho, jak levně jsou schopny koupit a dodat hardware, provést instalaci, zajistit zákaznickou podporu.

Navštívili jsme společnost Astracom, jejíž základní strategií je právě co možná největší snížení nákladů spojených s instalací. Společnost prodává svůj internet po satelitu (je to jenom jeden z jejích produktů) prostřednictvím oblastních distributorů, koncová cena je tedy i jejich dílem. To se však má brzy změnit: na stránkách SatDSL.cz se objeví nabídka dceřiné společnosti Astracomu, která bude operace spojené se zřízením linky zprostředkovávat sama. Tato dceřinná společnost bude spolupracovat se společnostmi Sittel a Vegacom – obě firmy mají v této oblasti široké zkušenosti. Nová organizační struktura bude také znamenat zkrácení doby čekání na přípojku, a především: koncová cena bude plně pod kontrolou Astracomu.

Pokud si necháte zavést satelitní přípojku Astracomem, počítejte s tím, že poměrně nákladný hardware budete muset zaplatit najednou – malá společnost si nemůže dovolit splátkový prodej. Instalace bude ovšem provedena velmi rychle – do pěti pracovních dnů od chvíle, kdy na účet firmy dorazí vaše peníze. Satelitní anténa o průměru 74 cm (tato velikost je dostačující na celém území republiky) může být umístěna na zdi nebo na zemi (přípravek pro upevnění je součástí sady) – jedinou podmínkou je výhled na jižní část oblohy (geostacionární satelit je umístěn ve výšce 37 000 km nad zemským povrchem, 10 stupňů východně – z Prahy ho vidíme ve směru asi 186 stupňů s elevací asi 33 stupňů; hlavní satelit je zálohovaný). Na parabolu je možné přijímat i signál satelitní televize (směrování zhruba odpovídá úhlu pro družici Astra) – na anténu však musíte umístit samostatný přijímač.

Parabola o průměru 74 cm plně postačuje na území celé České republiky.

Do internetu vstupuje datový tok (samozřejmě rozdělený na menší balíčky, pakety) prostřednictvím velké paraboly a HUBu v Německu, zařízení je umístěno poblíž Frankfurtu. Spojení mezi tímto HUBem a satelitem je nejzranitelnější místo systému, velká nepřízeň počasí může toto spojení dočasně přerušit (stalo se to však zatím pouze jednou). Je tedy patrné, že do českého internetu budete přistupovat z Německa – zatím neexistuje speciální linka pro přístup přímo do českého internetu (tato situace je stejná pro všechny poskytovatele satelitního internetu u nás). Doba zpoždění (latence) se pohybuje v rozmezí od 800 do 1600 milisekund.

Modem DW 4020: USB - připojení jednoho PC nebo malé domácí sítě

Na výběr máte z několika programů, které se liší jednak použitým satelitním modemem (a počtem připojených počítačů), jednak rychlostí připojení.

Připojení jednoho PC nebo malé sítě (kbps)

Program downlink-špička downlink-mimo špičku uplink určeno pro hardware Bronze 128 512 128 (záruka 56) 1 uživatele DW 4000 Silver 256 640 128 (záruka 56) 2 uživatelé DW 4000 Gold 512 768 128 (záruka 56) 4 uživatelé DW 4000

Připojení středně velké podnikové sítě (kbps)

Program downlink uplink jako pevná-surfování* jako pevná-stahování** Odesílání souborů odpovídá Standard 512 64 64 128 56 Plus 1024 64 128 256 56 Premium 2054 64 256 512 56

* Typická praxe koncového uživatele při web surfování bude odpovídat vyhrazenému pozemnímu spojení o uvedené rychlosti

** Rychlost stahování souborů bude odpovídat pozemnímu spojení o uvedené rychlosti.

Uvedených rychlostí nedosáhnete vždy, jsou přidělovány dynamicky podle vytížení. Při rychlosti uplinku však nikdy neklesnete pod 56 kbps. Při malém vytížení (např. v noci) budou rychlosti maximální. Systém obsahuje řízení propustnosti dat, znamená to, že nenasytní stahovači budou omezováni v rychlosti: pokud stáhnou za 2,5 hodiny více než 0,5 GB dat, bude jejich rychlost omezena na 64 kbps. Je to opatření, které ochraňuje ostatní uživatele.

DW 5000: LAN - připojení středně velké podnikové sítě

Nemůžeme vám zatím předložit konkrétní koncové ceny, za něž Astracom svoje služby nabízí, níže uvedená tabulka je pouze doporučenou cenou pro koncové dealery. Jedním z nich se však stane i samotný Astracom (firma SatDSL, viz výše). Jakmile jeho ceny budeme znát, připravíme pro vás srovnání cen všech poskytovatelů satelitního internetu. Pokud vás zajímají orientační ceny Contactelu, najdete je zde.

Program Hardware pořizovací cena vč. instalace* paušál Bronze DW 4000, parabola 74 cm 55 765 Kč 3 666 Kč Standard DW 4020, parabola 74 cm 66 548 Kč 6 130 Kč



* instalace zahrnuje upevnění a směrování antény, rozvod kabelů, konektorování kabelů, oživení a předvedení systému

Astracom předpokládá, že většinu trhu se satelitním připojením budou tvořit zákazníci se sítěmi do čtyř připojených počítačů. Důraz je tedy kladen na sestavu modem DW 4020 a službu Standard 1.

Jsme zvědaví, jak s trhem satelitního internetu zahýbe vánoční trh. Pokud nezmizí spory kolem ADSL a jeho zavádění se nepohne významným způsobem dopředu, spolehne se většina firem asi na satelitní připojení, které je při solidních cenách přístupné již dnes.