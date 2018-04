Sarien - legendární adventury na mobilním telefonu P800!

Freewarový Sarien si podobně jako další softwarové aplikace pro Sony Ericsson P800 můžete stáhnout na serveru My-Symbian. Autor Sarienu (skrývající se pod nickem SomeOne) ani jiná domovská webová stránka programu nejsou známé, to však nic nemění na funkčnosti této velmi zajímavé aplikace. Podobně jako všechny pozoruhodné projekty pro Sony Ericsson P800 včetně většiny zatím dostupných "čistokrevných" emulátorů Frodo, EMAME, GoBoy a SMSplus a také snad ještě EScummVM (snad jsem na žádný další emulátor nezapomněl) je Sarien zatím dostupný jen v betaverzi a zdaleka tedy nelze očekávat jeho 100% spolehlivost.



Sarien je interpreter první generace adventur z produkce společnosti Sierra On-line. S aktuální verzí Sarienu si můžete na P800 zahrát kdysi velmi populární a v jistém smyslu i revoluční adventury Leisure Suit Larry 1, King´s Quest 1, King´s Quest 2, King´s Quest 3, Black Cauldron, Donald Duck´s Playground, GoldRush, Police Quest 1, ManHunher 1, ManHunter 2 a sci-fi adventury Space Quest 1 i jeho pokračování Space Quest 2. Možná vás bude zajímat jeden odkaz na některé z nich.



Instalace Sarienu ze SIS archivu je stejná jako u všech dalších aplikací pro P800 a můžete si ho nainstalovat i na paměťovou kartu. Jednotlivé adventury pak stačí umístit do libovolného adresáře v paměti P800 nebo opět do nějakého adresáře na paměťovou kartu. Na zprovoznění jednotlivých her nebudete potřebovat všechny soubory z jednotlivých her, protože ale nejsou nijak velké, klidně je přehrajte na paměťovou kartu všechny. Po spuštění Sarienu si musíte zvolit disk a adresář se hrou, prohlížet a vybrat si můžete i názvy jednotlivých souborů pro danou adventuru. Ke spouštění her slouží "AGI" soubory.















Původní rozlišení 320 x 200 bodů (nebo později 320 x 240 bodů) používané u první generace adventur od Sierry On-line je na smartphonu Sony Ericsson P800 zobrazováno v klasickém portrait módu. Protože rozlišení displeje P800 je ve fullscreenu 208 x 320 bodů a Sarien celoobrazovkový mód navíc nepoužívá, vyplývá z toho nutnost vynechat při zobrazování grafiky některé "vertikální" pixely. Zobrazování není nijak vyhlazováno, ale i tak je vzhledem k fyzickým rozměrům displeje P800 relativně přehledné (viz screenshoty). Landscape mód by sice umožnil lepší využití původního grafického rozlišení her, ale tento mód zatím Sarien nepodporuje. Dokonale němá hra je většinou dost nudná, u některých her proto Sarien umí "emulovat" hudbu na pozadí (většinou ale pouze v úvodním intru). Velikost celého interpreteru je sice pouhých 64 kB, přesto ale podporuje i některé systémové vlastnosti ovládání her, jako je například nastavení jejich rychlosti. V systémovém pop-up menu (vyvolává se obyčejným kliknutím na jeho grafickou pozici na displeji) najdete i další důležité funkce, jako je v adventurách nepostradatelný inventář nebo například zkoumání vlastností nalezených objektů. Psaní příkazů pro ovládání adventury je na P800 pochopitelně poněkud komplikované, ale dá se to zvládnout přes rozpoznávání ručně psaného písma (v Sarienu lze psát přímo na displej stejně jako ve většině typických systémových aplikací pro P800), druhou možností je pak vždy si pro jednotlivé příkazy vyvolat softwarovou klávesnici.

















Sarien je sice poněkud netradiční, ale přesto velmi zajímavá aplikace, kterou někteří majitelé P800 určitě nenechají na cestách nevyužitou. Spolehlivost aktuální verze programu je sice poněkud nižší, než bychom si přáli (například ukončit ho většinou lze pouze jeho terminací v nějakém task manageru a vyvolat pop-up menu může být také někdy problém), ale to lze tak netradiční aplikaci zatím odpustit.