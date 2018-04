Sanyo jde do boje. První GSM telefon představí na CeBITu

Japonské Sanyo je v Evropě zatím známé díky nejrůznějším výrobkům spotřební elektroniky.Trochu jiná je situace v USA a v Japonsku, kde Sanyo mobilní telefony nabízí již delší dobu. Vstup do nabité kategorie GSM telefonů je v dnešní době velmi složitou záležitostí a jen málokdo si troufne začít od píky vlastními silami. Výjimkou zřejmě bude japonský kolega Sanya – společnost Toshiba, která by také na letošním CeBITu měla představit mobilní telefony pro pásmo GSM. Sanyo na to šlo však jinak a místo vlastního vývoje hledalo v Asii vhodného partnera, který by pro něj dokázal vyrábět dostatečně kvalitní a atraktivní přístroj. Karta padla na společnost Amoisonic, která patří pod křídla velkého koncernu CEC.

Jestli je vám jméno Amoisonic povědomé, jste na správné stopě. Telefony této pro Evropany málo známé značky jsme vám představili již koncem loňského roku a především top model A8 by měl mít šance na trhu uspět. Na konci loňského roku však nebyly k dispozici podrobné informace a ty vám prozradíme právě dnes. Ano, právě Amoisonic A8 je telefon, který si vybralo Sanyo pro svůj vstup na trh. Vše nasvědčuje tomu, že udělalo dobře. Tak především, Sanyo R588, alias Amoisonic A8, má rozvírací koncepci, na asijském trhu nutnost u přístrojů vyšší kategorie. Právě asijský trh bude zřejmě pro Sanyo rozhodující, i když se výrobce netají, že chce uspět i v Evropě. Zde by neměla být rozvírací koncepce na obtíž, především v jižních státech Evropy má tento typ telefonu díky Motorole mnoho příznivců. Velkou výhodou jsou i dva displeje, ten menší na vrchu zavřeného přístroje má především informovat o stavu baterie, síle signálu a zvoleném vyzváněcím režimu. Přesto bude možné i na vrchním displeji číst příchozí SMS zprávy. Druhý hlavní displej má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů a dokáže zobrazit až 8 řádků textu. Velikost fontu lze zvětšit či zmenšit. Barvu podsvícení displeje lze změnit, k dispozici je šest různých barev.

Sanyo R588 je velmi malý a lehký telefon. Hmotnost 75 gramů patří mezi absolutní světovou špičku a i rozměry 86 x 44 x 16,6 mm jsou velmi příznivé. Výrobce se dokonce chlubí, že tento telefon je nejtenčím rozvíracím telefonem na světě. Jako povedený lze hodnotit i design telefonu, ač se jedná o disciplínu velmi subjektivní. Výrobce na to však chce mít glejt, a proto telefon přihlásil na letošním CeBITu do soutěže Artwork design. Barva telefonu kombinuje stříbrnou a černou barvu a to v několika různých kombinacích. Podle prvních informací z Asie je telefon vyroben z velmi kvalitních materiálů, což je také jediná šance, jak na trhu s “neznámou” značkou uspět. Telefon v první verzi nepodporuje rychlé datové přenosy technologií GPRS, ač další telefon z dílny Amoisonicu, 8698, GPRS umí a to v konfiguraci 4+1 timeslot. O podpoře rychlých dat bude rozhodnuto do CeBITu, některé informace od výrobce rychlá data slibují, jiné naopak tvrdí, že budou dostupné v případě Amoisonicu jen u modelu 8698 a u Sanya až u dalšího telefonu. WAP ale umí již současná verze, stejně jako data vytáčeným připojením rychlostí 14,4 kbps.

Standardní baterie novinky má kapacitu 520 mAh, náhradní větší pak 720 mAh. S tou první vydrží telefon na příjmu 100 hodin, druhá poskytne ještě o jeden den více. Maximální hovorový čas je u první baterie 4 hodiny u té druhé 6 hodin.

Sanyo R588 má integrovaný DSP procesor od Yamahy, díky kterému lze předpokládat velmi kvalitní reprodukci vyzváněcích melodií. Celých 24 jich je v telefonu k dispozici, další tři si uživatel může složit sám. Vnitřní telefonní seznam má kapacitu 100 položek, což na dnešní dobu je již jen průměrná hodnota.

Nový model Sanya pro GSM sítě je zkouškou, jestli firma na přeplněném trhu může uspět. V Asii má asi větší naděje než v Evropě, na druhou stranu může být spolupráce Amoisonicu a Sanya dobrou volbou právě pro Evropu. Předpokládaná cena novinky by neměla přesáhnout 500 Euro. Telefon by se v Evropě měl začít prodávat zhruba v polovině roku a to pod oběma značkami.