SanDisk: Za zpoždění SD WiFi driverů může Palm (a PalmSource)!

To takřka platí především s ohledem na to, že majitelé některých Clié s proprietárním CF slotem firmy Sony (modely řady NX a NZ) si mohou u Sony koupit WiFi CF kartu. Je to s ní ale tak jako s ostatním příslušenstvím u Sony - v CF slotu těchto Clié funguje jen Wi-Fi karta Sony PEGA-WL111, která je ale oproti konkurenci dost předražená - stojí 150 USD! Na trhu jsou běžně CF karty od 70 do 90 USD, ty ale v Clié nebudou fungovat. Poté, co si majitelé NX modelů užili s nefunkčností paměťových CF karet, je to další klasický doklad zajímavé politiky Sony :-(

Dalším problémem se ukázal i Hagiwarou vyvíjený WLAN Memory Stick, který byl nakonec taky odložen až na příští rok.

WLAN mají v současné době zabudovány jen dva palmy - jsou to Tungsten C a Sony Clié UX50 Vzhledem k tomu, že Tungsten C byl hvězdou už na jaře, dá se říct, že celá platforma nástup WLAN prostě zaspala.

Opravdickým komunikačním horrorem ale začíná být situace o nejrozšířenějšího slotu palmů - SD. Nejen že Palm dosud nebyl schopen dodat PalmOS 5 ovladače pro svoji Bluetooth SD kartu (!!), ale i SD WLAN je stále v nedohlednu.

SD WiFi karta pro Palmy? Román, nebo horror!

O SD kartě pro palmy by se dal už napsat napínavý román. Poprvé se objevily informace o nich v lednu 2003 s tím, že na trhu budou do konce pololetí. SD WLAN vyvíjel souběžně i Socket, ten ale podporu PalmOS nedeklaroval. První prolongace od výrobců přišla už v březnu. Pak uslyšeli v srpnu první jobovku majitelé palmů s SD slotem, ale s PalmOS 4.1 a nižšími - SanDisk vývoj driverů pro ně vzdal a soustředil se jen na PalmOS5 s tím, že bude do podzimu. V listopadu se objevily nadějné zvěsti, že si palmisti nadělí WLAN SDIO již pod stromeček. Bylo z toho mnoho slávy, ale výsledkem bylo jen další zklamání na konci listopadu, kdy se začalo mluvit o odkladu na 1. kvartál 2004!

PocketPC - už je mají!

SD WLAN kartu pro PocketPC handheldy (PPC 2002/2003) nabízí za 110 USD Socket. Za podobnou cenu je má nyní i SanDisk. Situace u PocketPC modelů není navíc tak tíživá, protože hlavní výrobci (HP, Toshiba, Dell, Fujistu Siemens Computers) již prodávají dost modelů s WLAN, dokonce i ve střední cenové třídě!

Překvapení: Na vině je Palm (PalmSource)

Ke svým nezdarům s PalmOS drivery k SD Wi-Fi kartě se ozval naposledy SanDisk. Zpoždění a zrušení vývoje ovladačů pro PalmOS 4.1 vysvětluje technickými a obchodními problémy. Zároveň vyjadřuje firma politování nad zpožděním i pochopení pro frustraci a nervozitu PalmOS komunity. Tolik zdvořilostní vágní a obecné formulace. A teď trošku konkrétněji:

Ovladače pro SandDisk vyvíjí SyChip Inc. Driver pro PalmOS5 je nyní v alfa fázi a na jeho dokončení se intenzivně pracuje. Ovladače musí ještě posvětit PalmSource a SanDisk předpokládá, že vývoj bude ukončen někdy v lednu a firma je dá k dispozici uživatelům ještě v 1. čtvrtletí.

SanDisk i SyChip investovaly údajně značné prostředky i do vývoje driverů pro PalmOS 4.1 (vědomi si trhu asi 5 milionů prodaných palmů s tímto systémem). Problémy, které se objevily u alfaverzí, ale učinily další vývoj neefektivním, přičemž základní závady se objevily už u nedostatečných hardwarových prostředků, včetně výkonu procesoru.

Potíže s PalmOS5 driverem přisuzuje SanDisk způsobu, jakým Palm (a nyní PalmSource) spravují operační systém. Majitelé licencí mají povoleno upravovat systém pro svoje zařízení a roste počet proprietárních řešení i komponentů. Vývoj software pro mnoho specifických zařízení vyžaduje daleko víc času a zdrojů.

Stávající proces dělení Palmu na palmOne a PalmSource prý rovněž přinesl zpoždění ve vyřizování nezbytných smluv a povolení. Další potíže má SanDisk s designovým řešením a elektronikou některých zařízení, jako je třeba Treo600 - SD WLAN karta může u nich poškodit handheld a uživateli nemusí být z důvodů porušení podmínek uznána záruční smlouva!

Vyjádření SanDisku přinesl Barga!nPDA

Nezbývá než dál čekat...

Trpělivost fanoušků PalmOS ale nebude určitě nekonečná a ochota k ní se bude ztrácet spolu s mohutným rozvojem HotSpotů.

