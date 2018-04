Mobily mění samuraje v nemotorná nemehla, varuje vtipné video

Co kdyby v raném novověku v Japonsku existovaly mobily? Pak by asi dost možná nastaly situace zobrazené ve videu. Koneckonců, dnes není nic neobvyklého, že do sebe dva lidé s mobilem vrazí, někdo s telefonem v ruce zakopne nebo zcela zapomene, kam jde.

Vtipné video je doprovázeno reálnými statistikami z Japonska ohledně nehod, ve kterých figurují mobily. Například 66 % Japonců někdy vrazilo s mobilem v ruce do jiného člověka, 18 % přiznává, že při používání telefonu za chůze zakoplo a 3,6 % lidí dokonce někam spadlo, když dávalo pozor na svůj telefon místo na cestu před sebou.

V největším kontrastu na závěr pak video upozorňuje, že 99 % lidí si myslí, že používání telefonů při chůzi je nebezpečné, ale 73 % je stejně takto používá. Dnes už sice nehrozí, že by vás kvůli nepozornosti střelil ninja foukačkou jako ve videu, stát se nicméně může celá řada jiných nehod.

Na stejný problém upozorňovala dříve v tomto roce švýcarská nadace pro prevenci nehod, která video také pojala částečně vtipně, nicméně jeho pointa byla o poznání tragičtější. V loňském roce zase na problém nepozornosti za chůze upozorňovaly speciální pruhy na chodníku v různých městech USA a Číny, vyhrazené pro lidi upřené zrakem k telefonu.