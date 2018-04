Všechny nové Galaxy S vedle sebe: S4, mini, active i zoom

Řada Galaxy S4 čítá už celkem čtyři modely. Přitom teprve loni začal Samsung stavět na popularitě svého topmodelu a ke klasickému S III přidal i zmenšený model S III mini. Letos se k těmto dvěma variantám, tedy S4 a S4 mini, přidal i odolný model active a fotomobil zoom.

S4 active je voděodolnou variantou vlajkového S4, s nímž má prakticky úplně shodnou výbavu. Jiná je jen použitá technologie displeje a fotoaparát dostal nižší rozlišení. S4 mini je tradičně zmenšenou variantou S4 s trochu obyčejnější výbavou, model spadá do střední třídy. Trochu překvapivou novinkou je S4 zoom, který kombinuje výbavu S4 mini se schopnostmi běžného kompaktního fotoaparátu. Je to model, který vychází ze zkušeností s loňským Galaxy Camera, jen přidává plnohodnotné telefonní funkce a trochu ubírá na celkové výbavě tak, aby to byl cenově přijatelnější produkt.

Všechny novinky jsme už mohli krátce okusit a vyskládali jsme je vedle sebe, aby vynikly jednotlivé rozdíly. Je jasné, že nejvíce vyčnívá S4 zoom, který kombinuje vzhled S4 mini zepředu a klasického foťáku vzadu. Jeho tloušťka je vcelku vysoká, ale do kapsy se telefon stále ještě schovat dá, vyrábí tu ovšem trochu bouli. Přikládáme i několik ukázkových snímků, které ukazují, že obrazová kvalita zůstává obdobná, jako u Galaxy Camera. Šlo však o předsériový vzorek, finální kousky mohou pochopitelně fotit lépe.