KOMENTÁŘ: Samsung inovuje oživováním starých nápadů

Firma Samsung se snaží co nejvíce odlišit od konkurence. A určitě to není jen proto, aby nebyla tolik obviňována z kopírování Applu. Šíře a rozdílnost produktového portfolia firmu výrazně odlišuje i od ostatní konkurence, která chrlí především androidí smartphony.

V Berlíně se Samsung pochlubil druhou generací přerostlého smartphonu Galaxy Note s dotykovým perem S-Pen. Ani obří úhlopříčka ani dotykové pero přitom nejsou v mobilní oblasti nic nového. A to vlastně platí i pro druhou zásadní novinku z Berlína, foťák s mobilem Galaxy Camera. A ničím novým není ani tablet/notebook Ative smart PC.

Jenže Samsungu se poměrně dobře daří tyto koncepce použít, přepracovat je do moderního hávu, hezky zabalit a dobře prodat. V tom spočívá ona opravdová inovace korejské firmy. Různá kombinovaná zařízení tu byla i dříve, nikdo je ale nedokázal tak dobře prodat. Samsung je první, komu se to daří nebo může podařit.

Úspěch dotykového pera

Vezměme si jako příklad právě přerostlý Galaxy Note, jehož druhá generace staví na úspěchu té první. Deset milionů zákazníků nezískal tento telefon náhodou. Na druhou stranu Samsung právě v tomto případě masivně investoval do propagace. S velkou pompou přitom Samsung do světa chytrých telefonů přinesl zpět stylus, který Apple za nadšeného tleskání veřejnosti v posledních letech doslova vyhladil.

Zásadní rozdíl je v tom, že S-Pen, jak Samsung svůj stylus nazývá, není k ovládání Galaxy Note nezbytně nutný. Je to pouze doplněk, který rozšiřuje možnosti velkého zařízení. Takže zatímco dotyková pera u historických smartphonů byla jediným způsobem, jak je ovládat, S-Pen nikdo používat nemusí. Ostatně, domníváme se, že velká část majitelů Galaxy Note opravdu pero nepoužívá.

Řada zákazníků si totiž obří smartphone Samsungu koupila kvůli jeho velkému displeji s vysokým rozlišením. Přitom ani pětipalcová úhlopříčka není v mobilním světě ničím novým. Není to tak dávno, co třeba Dell příliš neuspěl se svým podobně koncipovaným modelem Streak. Samsung si ale počkal, displeje zvětšoval postupně a když nastal ten pravý čas, přišel i s pořádnou reklamní masáží. A úspěch se dostavil.

Fotoaparát na dovolenou

Podobně na tom může být i novinka Galaxy Camera. Byť je na první pohled určen pro podstatně užší publikum než Note, i tento hybrid fotoaparátu a špičkového chytrého telefonu může slavit úspěchy. Přitom opět nejde o nic nového. Pokusů, kdy různí asijští výrobci nacpali mobilní modul do relativně kvalitního kompaktního fotoaparátu, tu už byla celá řada. Žádný z nich si ale mnoho zákazníků nezískal.

Fotoaparátů s Androidem se začíná objevovat více, ale teprve Samsung to vzal pořádně od podlahy. Limitujícím faktorem u Galaxy Camera tak bude především jeho cena, která bude jasně odrážet fakt, že je to kvalitní ultrazoomový kompaktní fotoaparát a zároveň nadupaný smartphone s velkým 4,8palcovým HD displejem, čtyřjádrovým procesorem, hromadou paměti a Androidem Jelly Bean.

Právě tohle provedení ale může znamenat úspěch. Kompaktní fotoaparáty většinou uživatelé nenosí při sobě každý den, berou je však na výlety a dovolené. A mnoho z nich se nebojí do kvalitního fotoaparátu investovat nemalé částky. Tito uživatelé teď mohou počítat s tím, že si na dovolenou nebudou muset brát svůj chytrý telefon.

Po dobu dovolené jednoduše svou SIM kartu přenesou do tohoto mobilo-fotoaparátu a byť se s ním nedá telefonovat, na příjmu budou. Galaxy Camera totiž umí posílat a přijímat SMS, což je stejně většinou to, s čím si řada uživatelů na dovolených vystačí. Navíc nepochybujeme o tom, že se objeví nějaké způsoby, jak ke Galaxy Camera připojit Bluetooth sluchátko a naučit ho telefonovat.

Přinejhorším bude Galaxy Camera trochu radikálním způsobem, jak se odstřihnout od případných nechtěných hovorů z práce. Uživatel přitom nepřijde o nic z oblíbených zábavních funkcí svého smarthonu, které na dovolené mohou přijít vhod.

Další pokus s projektorem

Před časem začal Samsung prodávat smartphone s vestavěným projektorem Galaxy Beam. I mobilů s projektorem jsme v nedávné mobilní historii viděli několik. Je ale pravda, že v této oblasti hrál Samsung vždy prim, byť jeho dva předchozí pokusy se v podstatě na trh ani pořádně nedostaly. Galaxy Beam je ale první masověji prodávaný smartphone s projektorem a byť neláká davy zájemců, rozhodně jde o zajímavý produkt pro určitou skupinu zákazníků.

Uplatnění může najít třeba ve firemní sféře, u obchodních zástupců nebo jednoduše u těch, kteří se chtějí jenom pasivně bavit. Galaxy Beam právě prochází naším testem a už se mu podařilo vytlačit tablet z pozice zařízení pro večerní sledování seriálů.

Ve firemní sféře je sice trochu problém s operačním systémem Android, který si tu zatím nezískal dostatečnou důvěru, ale Beam ukazuje další zajímavý směr i zde.

Dovolujeme si tvrdit, že kdyby Samsung připravil mobil s projektorem, který by běžel na nových Windows Phone 8, firemní zákazníci by rozhodně měli o čem uvažovat. Vysoká výrobní cena takového mobilu ale zatím asi znamená, že Galaxy Beam bude jenom dalším zajímavým pokusem a po jeho stažení z trhu přijde opět "projektorová pauza".

Hybridní tablety

Samsung se snaží i na poli tabletů a opět to dokazují novinky z Berlína. Ative Smart PC je zařízení, které vypadá jako běžný notebook, ale displej lze oddělit od klávesnice, staví na již déle používaném konceptu. Samsung tu zatím nic zásadně nového nepředvedl, ale musíme brát v potaz fakt, že toto je první generace produktů.

Ty mají především za úkol přinést a představit nová Windows 8. Mimochodem, je velmi zajímavé, jak Samsung do jedné řady Ative spojil přístroje s klasickými procesory z notebooků, tablety s ARM procesory a Windows 8 RT a také chytré telefony. Tato strategie se může vyplatit, pokud Samsung dovede uživatelům správně vysvětlit, k čemu jednotlivá zařízení slouží.

V oblasti marketingu je Samsung silný, takže by mu to jít mohlo. Jednotné prostředí Windows a opravdu široký záběr zařízení s tímto prostředím, to je něco, co zřejmě nezvládne ani Nokia, alespoň zpočátku. Samsung se tímto portfoliem odliší od konkurence, což bude u Windows Phone produktů klíčové. Uživatelské prostředí je totiž pevně definované a ani hardware v jednotlivých třídách nebude moc rozdílný.

Nokia se bude zkoušet odlišovat jinak, třeba pomocí fotoaparátů PureView, svých map nebo dalších funkcí. A je dobře, že každý z výrobců volí trochu jinou cestu, jinak bychom tu za chvíli měli záplavu naprosto stejných kousků, které by se mohly lišit jenom designem.

A kdo ví, třeba Samsung na pole Windows přinese i dotykové pero S-Pen (což mimochodem opět v oblasti tabletů jako takových není nic nového) z velkého Galaxy Note 10.1. To je mimochodem další produkt, kterým se firma snaží odlišit od konkurence. Zda to je jenom odlišování za každou cenu nebo bude mít i u tabletu dotykové pero úspěch, ukáže až čas. Jisté ale je, že ne všechny nápady Samsungu se chytnou.

Další drobky

Apple má jasnou strategii, zákazníkům nabízí iPhone a iPad. Komu se tyto produkty nelíbí, má smůlu. Samsung volí úplně jinou cestu, snaží se zaplňovat všelijaké mezery na trhu a nabízí tak široké portfolio produktů, že si v něm ten svůj najde téměř každý. Který z těchto postupů je správný, to však nelze říci.

Apple je díky pouhé dvojici přístrojů ekonomicky určitě efektivnější a jeho nabídka je přehlednější, Samsung zase nabízí zákazníkům možnost volby. Někdy možná až moc možností volby. Faktem tedy je, že Samsung patří k nejaktivnějším mobilním výrobcům, co se různorodosti modelů týče.

A mezi tyto možnosti nepatří jenom výše zmíněné příklady. Samsung je jedním z mála velkých výrobců, který ve velkém nabízí modely s podporou dvou SIM karet a dlouhou tradici má také odolná řada přístrojů Xcover.

Věštění budoucnosti

Vzhledem k tomu, že se Samsung s řadou svých inovací inspiroval u produktů z různých fází mobilní historie, můžeme se pokusit odhadovat, s čím přijdou jeho vývojáři příště. Pár pozapomenutých kategorií totiž najdeme.

Samsung by se třeba mohl pokusit oživit kategorii klasických komunikátorů, které kdysi tak výrazně dominovala Nokia. Dnes by to vlastně mohla být malá PC a jakési kombinace mezi klasickými Windows Phone smartphony a různými x86 tablety a notebooky. Firemní sféra by mohla mít o něco takového zájem.

Z nedávné minulosti je tu jedna kategorie, které se Samsung zatím vyhýbá. Jsou to mobily s 3D displejem, se kterými to konkurence zkoušela, ale neuspěla. Samsung se do ničeho takového ani nepustil. Ale ve 3D televizích mu to jde dobře, a tak je možné, že se přeci jenom 3D mobilu značky Samsung dočkáme. Firma možná jenom nechá dozrát dobu, tak jako tomu bylo u obřích displejů.

A s jakým zařízením přijde Samsung příště podle vás? Napište nám své nápady do diskuse.