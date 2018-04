Samsung po fiasku změní strategii, bude mít jeden vrcholný model ročně

Podle dobře informovaného jihokorejského serveru The Korea Herald Samsung zvažuje změnu své strategie. Podle nových plánů má ročně uvést jen jeden vrcholný model. To by znamenalo konec řady Galaxy Note, která by si po letošních problémech i tak těžko sháněla zákazníky.

Takový průšvih tady ještě nebyl Ale Samsung to přežije Test Samsungu Note 7 v laboratoři Applied Energy Hub battery laboratory v Singapuru.

Dosud Samsung uváděl každý rok dva vrcholné modely. Zkraje roku nejdůležitější model řady Galaxy S a v druhé polovině roku právě model řady Galaxy Note. Strategie to byla úspěšná, po opadnutí zájmu o novinku uvedenou zkraje roku Samsung připravil klíčový model pro druhou polovinu roku.

Nová strategie má podle zmiňovaného serveru zesílit důraz na kvalitu produktů. Právě tříštění sil na dva vrcholné modely mohly způsobit tolik propírané problémy s kvalitou letošního modelu Galaxy Note 7. Po přetrvávajících problémech musel Samsung ukončit výrobu tohoto modelu.

Definitivní rozhodnutí ale podle zdroje z dodavatelským firem zatím učiněno nebylo. V každém případě bude muset Samsung přehodnotit plány a získat zpět důvěru zákazníků.

Uvidíme, zda Samsung časem připraví jinou modelovou řadu, která bude vybavena dotykovým perem. Samsung by měl příští rok také uvést první smartphony s ohebnými displeji. Zpočátku nepůjde o klíčové modely, ale o testování nových technologií a zájmu veřejnosti.