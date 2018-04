Samsung živě z Cannes 2. část (dojmy)

Samsung se v Cannes pochlubil mnoha modely mobilních telefonů, žádný z nich ale nebyl úplnou novinkou, o které by se nevědělo. V první části novinek Samsungu z Cannes jsme vám nabídli samootvírací model P510, který jako jediný můžeme za docela utajenou novinku považovat, i když se o tomto modelu v zákulisí vědělo již dříve a několik fotografií této novinky bylo možné spatřit na internetu. Ani v dnešní druhé části vám žádnou úplnou novinku nepředstavíme, přesto vám nabídneme čtveřici zajímavých telefonů. Jedná se především o chytré telefonoy a telefony pro 3G, které hrály všeobecně v Cannes prim, a to nejen u Samsungu. Například Samsung vůbec neukazoval telefony nižší třídy a rozhodně nebyl sám.

Začněme Samsungem SCH-W110. Tento na první pohled atraktivní mobil kombinuje jako první na světě, alespoň tak to tvrdí Samsung, dva standardy 3G. A to konkrétně standard používaný v Evropě (WCDMA) a standard rozšířený jinde ve světě (CDMA 2001x EV-DO). Jedná se ale spíš o demonstraci technických možností výrobce než o telefon pro praktické využití. V každém případě, nám bude k ničemu. Druhým telefonem pro 3G je model Z105. Ten je určen pro evropské 3G sítě a vypadá také velmi dobře. Umí nahrávat videa, má dva barevné displeje a VGA fotoaparát. Je i docela malý a lehký - to ale platí pro srovnání s jinou běžnou nabídkou telefonů pro 3G v Evropě.

Druhé dva dnes představené modely patří mezi chytré mobily. Každý má ale jinou koncepci a používá i jiný operační systém. I tyto dva telefony ukazoval Samsung již několikrát, třeba mobil s OS Palm již před dvěma lety na veletrhu Communic Asia, tenkrát ale pro sítě CDMA. To dnešní verze tohoto telefonu označená i500 je určena již pro provoz v sítích GSM a jedná se o třípásmový telefon. Existuje i americká varianta i505 určená pro americký T-Mobile. Oba modely jsou véčka, na rozdíl od dalšího Samsungu z Cannes - modelu i700. Ten využívá operační systém Microsoftu Pocket PC Phone Edition a jeho tvar je velmi podobný nám dobře známým modelům MDA I a II.

Ani jeden z výše uvedených telefonů není absolutní novinkou, můžeme tedy hloubat, s čím nás překvapí Samsung na veletrhu CeBIT. O pár novinkách se již v zákulisí mluví, ale zatím nevíme o žádné, která by spadala do kategorie chytrých telefonů. Doufejme tedy, že Samsung alespoň konečně začne prodávat oba telefony z Cannes - i500 a i700. Oba by jistě u nás našly mnoho zájemců, na rozdíl od dvou modelů pro 3G, které jsou u nás zatím nevyužitelné.

První mobil kombinující dva standardy sítí třetí generace. Telefon je to pěkný, má skvělé dva barevné displeje, další výbava ale již tak fantastická není, spíš na úrovni současných top modelů značky pro GSM.

Samsung s OS Palm jistě očekává mnoho zákazníků po celé Evropě. Telefon má něco do sebe, ale zklamal nás jeho dotykový displej. Má velmi slabý kontrast a za displeji jiných Samsungů notně zaostává.

Samsung i500 je poněkud větší mobil; ne ale zase tak velký jako jeho kolega i500 s OS Microsoft. Z výbavy modelu i500 stojí za pozornost možnost použití WiFi modulu na paměťové kartě SDIO.

Klávesnice telefonu je pohodlná, a kdo raději dává přednost práci s dotykovým perem, také bude spokojen. Otázkou teď zůstává jen cena této novinky. Výrobce o ní mluvil neurčitě, prý ještě není přesně stanovena. O levný mobil se ale asi jednat nebude.

Samsung i700 s OS Microsoft nás příliš nezaujal. Je velmi podobný modelům MDA či QTec, které se u nás prodávají. Pro telefonování se tato koncepce telefonu příliš nehodí.

Poslední novinkou je Samsung Z105, první model výrobce pro evropské sítě třetí generace. Pochválit musíme displeje i rozměry telefonu. Na současné mobily pro 3G je tato novinka Samsungu docela malá a lehká.

Vadí vám u telefonů Samsung tlačítko pro vstup na Wap uprostřed ovládacího kříže? Pak se vám jistě Samsung Z105 bude líbit. Uprostřed ovládacího kříže totiž má potvrzovací klávesu. Výjimka, nebo nový trend výrobce? Zatím to vypadá spíš na první možnost.

Samsung Z105 má dva barevné displeje. Hlavní umí zobrazit 260 000 barev a je opravdu velmi dobrý. To platí především o obrazu z fotoaparátu.