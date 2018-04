Samsung chce displej zahnout ze čtyř stran. Jenže to má stále háčky

Samsung už třetím rokem používá u své nejvyšší řady Galaxy S zahnuté displeje. Zatímco loni a předloni byly takové panely výsadou verzí s dovětkem „edge“, letos je zahnutá i „základní“ S8 s 5,8palcovým panelem.

Samsung však nezahnul obě strany hned, předchůdcem po obou stranách zakřiveného displeje byl typ, použitý u trochu exotického phabletu Note edge v roce 2014 (přečtěte si naši recenzi). Pravý kraj jeho, na svou dobu velmi rozměrného 5,6palcového, panelu byl zahnut citelně výrazněji, než tomu je u dnešních S7/S8.

Panely posledních dvou generací Galaxy S se však neliší jen úhlopříčkou, zajímavým detailem jsou jejich zaoblené rohy, které tak kopírují linie těla. Experti na hodnocení kvality displejů navíc tento panel, který Samsung označuje jako Infinity Display, vyhodnotili jako dosud nejlepší (více zde).

Samsung chce zahnout displej ze všech stran, snaží se i LG

Před Samsungem teď ale stojí další výzva, a sice natažení displeje až po horní i spodní okraj a jeho zaoblení na těchto stranách. Podle zpráv serveru Etnews už jihokorejský gigant na tomto konceptu pracuje. Pokud by se podařilo návrh přenést do reality, pak by čelo smartphonu mohl tvořit displej až z 98 procent. To je citelně víc, než dokáže dnešní šampion v podobě Galaxy S8+ s 84 procenty.

Na displej takových parametrů si však ještě nějakou dobu počkáme. Jak to u nových technik bývá, úspěšné realizaci brání několik výrobních komplikací, které je třeba eliminovat. Jednou z nich je, že i v rozích zaoblený displej zatím v této oblasti nereaguje na dotyk.

Samsung sice je zdaleka největším producentem OLED panelů, které bude dodávat i Applu pro speciální model iPhone 8, vlastní produkcí zobrazovacích jednotek tohoto typu disponuje také společnost LG. A prý i v jejich laboratořích přemýšlejí, jak po všech stranách zahnutý funkční panel co nejdříve přenést do reality.