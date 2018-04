Samsung začne s herní ofenzívou v Koreji

Jihokorejský Samsung se rozhodl, že trh online her je již natolik zajímavý, aby na něm čelil společnosti Nokia a jeho produktům z řady N-Gage. Na rozdíl od představ Nokia ale Samsung předpokládá, že jeho mobilní herní terminál se nebude od mobilního telefonu příliš lišit, ačkoliv samozřejmě na hraní bude uzpůsoben především.

Samsung také nepředpokládá, že by se svým herním telefonem šel s kůži na celosvětový trh, zkušenosti nasbírá nejdříve na domácím jihokorejském trhu, jenž ovšem patří mezi největší a nejkonkurenčnější trhy světa.

Od července bude pro zákazníky SK Telecom dostupný herní telefon Samsung SCH-V450 – první vize toho, co si Samsung pod pojmem online her představuje.

Telefon vypadá na první pohled jako normální véčko, ale uvnitř je to výpočetní síla, za kterou bychom se před pár lety nestyděli ani u stolního počítače, telefon doplňuje i 3D akcelerátor pro 3D grafiku a hry. Klávesnice telefonu je tvarově i vzhledově uzpůsobena jako náhrada ovladače. Do telefonu lze kromě log a zvonění stahovat také – a především – java hry, telefon pro ně má dostatečně velkou vnitřní paměť a když dojde, tak ještě místo na memorysticku. Samsung sází na stejný vzhled, jako mají běžné véčka, jen přidává nadupaný výkon i pro náročné 3D hry - však proto je také jeho herní telefon o polovinu těžší, než podobné neherní mobily...

• Rozměry: 105X48X21mm.

• Váha: 131g.

• CDMA2000 1x EV-DO (800MHz).

• Internet & WAP browser.

• Podpora VOD (Video On Demand) a MOD (Movie On Demand).

• MMS.

• Dva LCD displeje, ten vnitřní s rozlišením 176 X 220 bodů, 262144 barev TFT, 3D podpora.

• Integrovaná otočná CMOS VGA kamera s digitálním zoomem, 310 tisíc obrazových bodů. Call vibration.

• 64 hlasé polyfonní vyzvánění

• Duo memory stick

Pokud se herní platforma Samsungu na korejském trhu osvědčí, zkusí s ní štěstí i na trhu v USA a později snad také v Evropě. Samsung ale bohužel neoznámil to, co je pro takové herní platformy nejdůležitější – tedy zda bude mít nějaké exklusivní tituly. Zatím to vypadá tak, že počítá s dostupností Java titulů a s tím, že jeho herní mobil je od klasických mobilů jen málo odlišný a nevzbuzuje tak rozporuplné emoce, jako Nokia N-Gage. Jenže Samsung to na korejském trhu bude mít snadné. N-Gage se zde neprodává a Nokia ji zde ani uvádět nehodlá.

Samsung představil již identicky vypadající telefon i pro sítě GSM s označením SGH-X910. Telefon byl vystaven na letošním CeBITu, ale do prodeje bude uveden až koncem roku. Fotografie tohoto modelu najdete zde, včetně dalších informací. Výbava "evropského" modelu samozřejmě odpovídá možnostem sítí GSM, takže některé vymoženosti CDMA bratra nemá a mít ani nebude.

Samsung chce herní příslušenství nabídnout i ke svým již dnes prodávaným mobilním telefonům, aby si hráči hraní na nich mohli zpříjemnit. K tomu mají sloužit Gamepady připojitelné na celou řadu Samsung telefonů (zatím ovšem pouze pro CDMA), podobné Gamepady nabízel také Sony Ericsson.

Abyste si nemysleli, že Samsung bere vážně jen fandy her, ještě jeden obrázek. Samsung na něm představuje svoji virtuální klávesnici pro chytré telefony. Klávesnice vykresluje laserem na podložku rozložení kláves a senzorem snímá, kterou "nakreslenou" klávesu jste stiskli. Samsung v tomto případě jen licencuje technologii jiné firmy, doplňuje ji ale o podporu bluetooth, takže tato virtuální klávesnice se k chytrým telefonům připojuje přes bluetooth.

Tato klávesnice by se měla prodávat už v letošním roce. Špatnou zprávou ale je, že zatím pouze v USA a v Koreji, protože je určena pro PalmOS CDMA telefony vybavené bluetooth. Pokud se vám klávesnice líbí, nemusíte truchlit, její výrobu připravuje i Siemens a ten určitě dá přednost prodeji v Evropě.