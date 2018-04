Samsung potvrdil, že začne prodávat repasované Noty 7. Potřebuje to

16:30 , aktualizováno 16:30

To, co se vzhledem k pošramocené reputaci zdálo jako sci-fi, je realitou. Samsung se odhodlal dát znovu do prodeje smartphony Note 7, které jsou asi vůbec největším průšvihem mobilního světa.