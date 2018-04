Samsung Z500 – nejmenší mobil pro 3G s maximální výbavou

Samsung nabízí mobily pro sítě třetí generace již delší dobu, na našem trhu je ale z praktických důvodů zatím nenabízel. Telefony pro sítě třetí generace jsou dražší než běžné mobily a tak bez přítomnosti funkční sítě UMTS nemá cenu takové modely nabízet. Zatím tak u nás činí jen Nokia a to jen u některých chytrých mobilů. S blížícím se koncem letošního roku je ale velmi pravděpodobné, že Eurotel i Oskar své sítě třetí generace spustí a tak přichází čas i pro přístroje pracující v těchto sítích.

Od Samsungu to může být třeba dnes představený model Z500, který se chlubí přívlastkem nejmenší mobil pro 3G. To je poměrně důležitá vlastnost, protože přes dlouhodobé přibližování velikosti mobilů pro 3G běžným telefonům, až právě tento Samsung veškeré rozdíly stírá. Je totiž téměř stejně velký jako běžný model E720, má integrovanou anténu a celkově působí velmi nenápadně.

Dva roky starý design

Design telefonu je velmi decentní, kombinuje černou a stříbrnou barvu. Navíc jakoby z oka vypadnul modelu E720, který je dobře známý i z pultů našich prodejen. Na první pohled je rozeznáte stěží, stejně jako s letitým modelem E700, který byl předobrazem pro oba uvedené modely. Konzervativní vzhled je na jednu stranu výhodou, na druhou může leckoho odradit, protože kupovat si vzhledově dva roky starý model nemusí být to pravé ořechové.

Zpracování telefonu je na Samsung tradičně na vysoké úrovni, stejně jako použité plastové materiály. Klávesnice se od té u modelu E720 příliš neliší, pod displejem je navíc dvojice kláves a ovládací tlačítko má jiný tvar. Naopak konektor nabíječky je stejný, většina konstrukčních detailů pak velmi podobná. Rozměry telefonu jsou 89 x 45 x 25 mm a jeho hmotnost je 95 gramů.

3G až na druhý pohled

Že se jedná o mobil pro sítě třetí generace, na první pohled vůbec nepoznáte. U zavřeného mobilu pak vůbec ne. Až po otevření je pod displejem vidět objektiv kamery pro videohovory, jinak Samsung nikde podporu 3G nezmiňuje.

Telefon má dva barevné displeje. Vnější je typu OLED a dokáže zobrazit 65 000 barev. Stejně jako u modelů E720 nebo E530 je část displeje monochromatická a je podsvícená neustále. Kdykoliv je tak vidět aktuální čas, síla signálu a stav baterie, stejně jako příchozí zpráva, nebo aktivovaný tichý profil, nebo budík. Zbytek displeje svítí jen po omezenou dobu a lze jej použít třeba i jako hledáček fotoaparátu. Rozlišení vnějšího displeje je 80 x 64 obrazových bodů.

Hlavní displej je aktivní, má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a dokáže zobrazit 260 000 barev. Subjektivně se zdá displej lepší než u modelů E720 nebo D500, prakticky má jen lépe podanou bílou barvu. Rozměry displejů jsou stejné.

Menu zase trochu jinak

Poměrně výrazná změna nás čeká v menu telefonu. Chybu by udělal ten, který by pro vstup do menu použil levou kontextovou klávesu. Dostal by se totiž do menu zpráv, které se pod touto klávesou ukrývají. Do menu se vstupuje prostředním tlačítkem ovládacího kříže, které dále slouží jako potvrzovací, případně jako třetí kontextové.

Jinak má menu obvyklou strukturu, hlavní je ikonové v matici 3 x 3 ikony, další jsou textová (vertikálně a zároveň často i horizontálně řazená) a telefon bohatě využívá vyskakovací menu u některých položek. Menu je přehledné, má zhruba stejnou strukturu jako u aktuálních modelů E720 nebo D500, jen používá trochu jinou grafiku, jiný font a celkově působí modernějším dojmem.

Co je to UMTS? Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) představuje další krok ve vývoji mobilních sítí. Tato síť nabídne rychlejší datové přenosy, větší kapacitu sítě a nové multimediální služby. Spolu s dalšími standardy se UMTS řadí do tzv. třetí generace mobilních sítí (zkráceně 3G).

Inovace

Novinkou je dvojice tlačítek pod displejem. Levé slouží pro jakési mini menu obsahující vstup ke zprávám, vytáčení čísla, internet a zrušení volby. Podle nás zcela zbytečná funkce, alespoň v této podobě, podle manuálu toto tlačítko slouží pro aktivaci videohovoru, to jsme ale zatím vyzkoušet nemohli. Druhé tlačítko pak slouží pro přístup na Wap. Vše ostatní je jako u jiných současných modelů výrobce.

Pozorný čtenář možná o několik odstavců výš odhalil výraz profil. Ten k telefonům Samsung nepasuje, profily zatím žádný novodobý model značky neměl (počínaje modelem T100). U novinky je tomu jinak a telefon disponuje pěticí profilů, které lze upravovat. Díky tomu chybí v menu nastavení melodií. Ve složce nastavení nyní lze nastavit úplně vše, včetně nastavení zpráv, ačkoliv tato možnost je i ve jejich vlastní složce. Vše je poměrně přehledně rozděleno, za to si výrobce zaslouží pochvalu.

Bohatá výbava

Nový Samsung Z500 toho umí opravdu hodně. Začněme podporou provozu v sítích třetí generace. V době testu jsme to vyzkoušet nemohli, ale telefon samozřejmě umí videohovory a přenos dat rychlostí až 384 kbps. Je možné zvolit automatický provoz, nebo trvale zvolit jen provoz v síti 3G, nebo naopak v sítích GSM. Mimo nastavení videohovorů ale jinak v menu na žádnou zmínku o 3G nenajdete. Telefon vyhledává sítě extrémně rychle, ale do zatím nespuštěných sítí Oskara a Eurotelu se nám přihlásit nepodařilo.

Telefon má megapixelový fotoaparát s běžnou paletou funkcí, umí nahrávat video (ale jen v rozlišení QCIF) a nemá integrovaný blesk. Objektiv fotoaparátu je na vrchu přístroje, vnitřní fotoaparát má rozlišení VGA a přepne se pomocí pravého bočního tlačítka. Fotografií se vejde do telefonu velké množství. Samotný přístroj má paměť o kapacitě cca 45 MB a navíc podporuje paměťové karty Trans Flash, které lze měnit za provozu. Slot na ně je na pravém boku telefonu. Velká paměť se bude hodit i pro MP3 přehrávač (stereofonní poslech do sluchátek), jehož schopnosti jsou stejné, jako u modelů E720, nebo E530. Připojení se světem je možné pomocí GPRS třídy 10, Bluetooth, infraportu, datového kabelu USB, chybí tak jen EDGE.



Porovnání se Samsungem E720, který je na všech snímcích vlevo.

V telefonu najdeme všechny běžné funkce a to v o něco lepším provedení, než u současných modelů. Telefon zobrazuje kapacitu paměti pro každou položku, kalendář je přehledný, stejně jako budík a další funkce. Nechybí Java, převodník veličin, hlasitý odposlech (velmi kvalitní) a třeba telefonní seznam pro 1 000 vícepoložkových kontaktů.

Povedl se

Nový Samsung Z500 je povedené véčko s bohatou výbavou a vylepšeným menu. Jeho hlavní předností je provoz v sítích třetí generace a s tím související jeho malé rozměry a hmotnost. Telefon se v zahraničí prodává v přepočtu za 14 000 Kč a lze očekávat, že i u nás bude jeho cena podobná. To znamená, že se vyplatí jen těm, kteří budou sítě třetí generace využívat. Ostatním se příplatek přes 4000 Kč oproti modelům E720, E530 nebo D500(e) nevyplatí. Novinka je oproti těmto telefonům lepší, ne ale o tak velkou sumu.

Recenzi telefonu přineseme, jakmile budeme mít prodejní verzi přístroje s plnou lokalizací.