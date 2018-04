Samsung Z140 – vyzkoušeli jsme levné 3G véčko

Jedním z mobilů, které mohou operátoři použít pro masové rozšíření služeb sítě třetí generace, je Samsung Z140. Tento mobil je poměrně levný, má solidní výbavu a tak jej operátoři často používají jako přístroj pro předplacené sady. Právě předplacené sady s mobily pro sítě třetí generace jsou nyní v kurzu. Mnozí evropští operátoři je používají k získání zákazníků pro své služby UMTS. U nás zatím Eurotel předplacené sady s mobily pro 3G nenabízí, je však pravděpodobné, že v nejbližší době tak učiní.

Samsung Z140 patří mezi základní modely výrobce v kategorii přístrojů pracujících v sítích třetí generace. S trochou nadsázky jej tak můžeme nazvat low-endem mezi 3G mobily. S běžnými low-endy ale nemá nic společného, výbavou patří mezi to lepší, co současný trh s GSM přístroji nabízí. Navíc běžnému low-endu se neblíží ani cenou, která se na volném trhu pohybuje v přepočtu okolo hranicí 7 000 Kč. Například u britského Vodafone jej ale v předplacené sadě koupíte za zhruba polovinu této sumy, u německé pobočky jen o málo dráž.

Samsung Z140 je trochu větší véčko, zhruba připomíná některé rok dva staré běžné mobily Samsungu. Telefon nemá integrovanou anténu, někomu se ale ta použitá bude líbit, má zajímavý tvar a je zakončena chromovanou čepičkou. Telefon je dvoubarevný, vnitřek a boky jsou tmavě stříbrné, zbytek je černý. Telefon nevypadá špatně, větší rozměry (90 x 46 x 25 mm; 104 gramů) pak nejsou na překážku pohodlnému používání. Tradičně na vysoké úrovni je zpracování a kvalitní jsou i použité materiály.

Že se jedná o přístroj pro sítě třetí generace uvozuje poměrně velký nápis UMTS na přední části přístroje. Jinak to bez procházení menu poznat nejde, telefon má jen jeden otočný fotoaparát, místo dvou, kterými se chlubí většina mobilů pro 3G. Systémový konektor přístroje je stejný jako u modelu E720 a nikterak výrazně se neliší ani rozmístění ovládacích prvků.

Novinkou je dvojice tlačítek pod displejem. Pravé slouží pro vstup na Wap a má své opodstatnění, jelikož prostřední klávesa ovládacího kříže už k tomuto účelu neslouží, vstupuje se přes ní do menu telefonu. Druhá horní klávesa, ta levá, skrývá jakési malé vertikální menu se čtveřicí položek: vytočení čísla, menu zpráv, Wap a ukončení.

Jak již bylo uvedeno, novinkou je vstup do menu prostřednictvím prostřední klávesy. Levá kontextová, která k tomu byla u všech současných a předešlých modelů určena nyní skrývá menu zpráv. Pod pravou kontextovou je tradičně vyhledávání v telefonním seznamu. Menu má vcelku tradiční podobu, hlavní je v matici 3 x 3 ikony, dále se používají textová menu s vertikálním řazením ale také často s horizontálními záložkami. Zhruba menu odpovídá podobě kterou známe z modelů E720 nebo D500, liší se ale grafická úprava i rozdělení některých položek. Nastavení všeho podstatného je nyní v menu nastavení, i když u některých položek je duplicitně ještě v jejich samostatném menu.

Novinkou je pětice vyzváněcích profilů, které doposud mobily od Samsungu neměly, disponují jimi jen modely pro UMTS. Profily lze editovat, nelze je ale časovat. Telefon má dva barevné displeje. Vnější OLED umí zobrazit 65 000 barev, ale není dvoudílný, jako u jiných současných modelů. Svítí tak jen po omezenou dobu, jinak na něm nic vidět není. Lze jej ale použít i jako hledáček fotoaparátu. Hlavní displej je aktivní (TFT), umí zobrazit 260 000 barev a jeho rozlišení je 176 x 220 obrazových bodů. Kvalita displeje se neliší od displejů dobře známých modelů E720 a D500. Displej patří mezi současnou absolutní špičku.

Výbava telefonu je, přes jeho určení jako levného 3G mobilu, velmi bohatá. Snad jen VGA fotoaparát dnes patří jen do nejlevnějších mobilů. Pro pořízení momentky a pro videohovory ale takový fotoaparát bohatě stačí. K dispozici je i videorekordér s délkou omezenou volnou pamětí přístroje a s rozlišením nahrávky QCIF. Paměť telefonu pojme přes 50 MB dat a bohužel jí nelze rozšířit pomocí paměťových karet, jak to třeba umí vyšší model Z500. Pro fotografie 50 MB bohatě stačí, náruživý posluchač MP3 ale asi bude zklamán. Telefon má MP3 přehrávač, do sluchátek hraje stereofonně, ale limitem je právě velikost paměti.

Připojení do světa zajišťuje GPRS třídy 10, datové přenosy v síti UMTS pak mohou dosahovat přenosové rychlosti až 384 kb/s. Telefon má jak infraport, tak Bluetooth a připojit jej lze k počítači i pomocí datového kabelu USB. Vše funguje bez problémů, v tomto směru nelze telefonu cokoliv vytknout. Další výbava telefonu odpovídá výbavě modelů E720 nebo D500. Rozdíly jsou jen v detailech zpracování jednotlivých funkcí, možnosti jsou ale u těchto produktů stejné. Nechybí tak přehledný kalendář, budík, převodník jednotek, Java, složka multimédií a další běžné funkce. Telefon má e-mailový klient, samozřejmě zvládá MMS, do paměti se pak vejde 200 SMS a 1 000 vícepoložkových kontaktů.

Samsung Z140 je atraktivní mobil s podporou UMTS. Patří ve své třídě mezi levnější zboží, přesto má zákazníkům co nabídnout. Výtky máme jen k absenci paměťové karty a možná by neškodilo použít i megapixelový fotoaparát místo instalovaného fotoaparátu VGA. Jinak je výbava přístroje plně dostačující a o jeho úspěchu rozhodne cena. Pokud by u nás byla podobná jako u britského Vodafone, tedy v přepočtu okolo 5 000 Kč, může to být velmi úspěšný model. Termín zahájení prodeje v této chvíli neznáme, možná se na našem trhu bude prodávat až jeho nástupce. V současné chvíli je u nás v prodeji jiný mobil od Samsungu pro sítě třetí generace, model Z300. Jeho podrobnou recenzi přineseme v nejbližších dnech.