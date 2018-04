Samsung ukázal první reálný smartphone s televizně-hodinkovým systémem

Tizen je operační systém postavený na Linuxu, za jehož vývojem stojí mimo jiné Samsung a Intel. Dlouho se o něm mluví jako o konkurenční zbrani proti zcela dominantnímu Androidu. Jenže hodně vzletných slov nestačí, a tak si Tizen cestu do smartphonů prošlapává těžce a hodně dlouho.

Mnohem lépe je na tom u jiných zařízení. Už se objevil ve fotoaparátu Samsung NX300M, který je všeobecně v prodeji, exotické je použití v tabletu, naopak vcelku slušnou kariéru už Tizen stačil udělat v hodinkách. Samsung tento operační systém použil pro několik chytrých hodinek a nutno dodat, že zde to funguje dobře, možná lépe než konkurenční platforma Android Wear. Ale až čas ukáže, jestli se i zde Tizen dočká velké budoucnosti. To je ostatně otázka nad celou kategorií nositelné elektroniky a hodinek obzvlášť. Nejnověji se Tizen objeví ve všech chytrých televizorech od Samsungu (více zde).

Přesto dosud chybělo použití ve smartphonech, což je pro moderní operační systém fakticky to nejdůležitější využití. Smartphony s Tizenem jsme viděli loni na veletrhu MWC. Systém nevypadal zle, ale to je tak všechno, co o něm lze v krátkosti říct.

Loni Samsung oficiálně představil první smartphone s Tizenem, jmenoval se Samsung Z (více zde). Jenže telefon se fakticky nezačal prodávat a skončil v šuplíku. Teď přichází pokus číslo dva a opět od Samsungu, ač se v Tizenu angažuje mnohem více výrobců, firem a mobilních operátorů. Jenže konkurence není tak optimistická, třeba šéf Huaweie Tizen rovnou odepsal (více zde).

S novým Samsungem Z1 budou mít konkurenti více prostoru k přemýšlení, protože ve specifickém segmentu by jim novinka mohla zavařit. Tím specifickým segmentem je indický trh, kde se Samsung Z1 bude (zatím) výhradně prodávat. A tento segment můžeme ještě lépe specifikovat jako kategorii levných přístrojů s atraktivní cenou doplněnou o další benefity, což je kombinace, která by mohla v Indii uspět. A možná i jinde.

Začít můžeme cenou. V Indii bude Samsung Z1 stát v přepočtu 2 200 korun, což je slušná cena, v kontextu indického trhu bude novinka patřit mezi nejlevnější smartphony vůbec. U dvou operátorů navíc zákazníci k telefonu dostanou poměrně atraktivní bonus v podobě 500 MB dat v sítích 3G měsíčně po dobu půl roku. Navíc na tři měsíce získají přístup k multimediálnímu obsahu v podobě hudby, TV programů a filmů domácí bollywoodské i importované hollywoodské produkce. Celkově je tedy nabídka zajímavá.

Samotný telefon s ohledem na cenu představuje solidní základ. Má čtyřpalcový displej s rozlišením 800 × 480 pixelů. Procesor Samsung nekonkretizuje, ale víme, že má dvě jádra na 1,2 GHz. Interní paměť má skromné 4 GB, což je však v této cenové kategorii standard. Rozšířit lze až na 64 GB pomocí paměťovek. Operační paměť má kapacitu 768 MB. Systém by měl být nenáročný, takže by uvedený hardware měl plně dostačovat.

Telefon zvládá sítě 3G a má dva skromné fotoaparáty: přední VGA, zadní s rozlišením 3,1 Mpix. Dále disponuje wi-fi, GPS a dalšími běžnými funkcemi. Samsung vyzdvihuje přednastavený antivirus, což je u zcela nového systému zatím asi nepříliš nutná výbava. Naopak se může hodit panické tlačítko, které odešle nouzovou SMS včetně polohy.

Podporované GSM a 3G sítě jsou kompatibilní s těmi v Evropě, takže telefon bude u nás fungovat. Pokud si ho tedy někdo z Indie přiveze, nebo nechá poslat. Případně doporučujeme červenou variantu se zlatou obrubou, která je z trojice bílá, černá, červená nejzajímavější. Přímo se Samsung Z1 zatím do Evropy nepodívá, další informace o budoucnosti Tizenu ve smartphonech se pravděpodobně dozvíme na veletrhu MWC začátkem března.