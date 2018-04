Uvařený, rozmlácený a přejetý autem. Samsung Xcover 2 přežil vše

Stejně jako jeho předchůdce se i Samsung Xcover 2 může pochlubit certifikací IP67, která zaručuje úplnou odolnost proti vniknutí prachu a zejména umožňuje pobyt pod vodou v hloubce jednoho metru po dobu půl hodiny. Nic se však již nehovoří o jeho bytelnost při pádu na zem nebo letu ze čtvrtého patra na betonovou zem. I tento akrobatický kousek přežil model Xcover 2 se ctí a po posbírání všech dílků byl opět funkční.

Přitom se dá pořídit za cenu lehce nad dva tisíce korun a patří tak k nejlevnějším odolným telefonům na trhu. Jejich počet by se přitom dal spočítat na prstech jedné ruky. Na přiložených fotografiích můžete vedle sebe srovnat zánovní kousek s tím, který jsme dostali pro účely velmi hrubého zacházení.

Vodní lázeň pro začátek

Na úvod jsme si chtěli vyzkoušet odolnost sklíčka displeje, které bez problému přežilo přejíždění mincí a klíčem. První rýhy na něm zanechaly až velmi ostré nůžky. Crashtest pokračoval několika pády z výšky zhruba jednoho metru, které měly simulovat možné vypadnutí během běžného používání. Nebylo pochyb o tom, že tuto rozcvičku přežije Xcover 2 bez sebemenší újmy a jednalo o zahřívací kolo před vodní lázní.

Telefon po skončení crashtestu

Délku koupele jsme stanovili na jednu minutu a začali jsme studenou vodou. Z telefonu příliš ani nevycházely vzduchové bubliny, což by mohlo svědčit o tom, že se tekutina dostala dovnitř. Přitvrdili jsme a lázeň tentokráte opakovali ve vařící vodě. Počet bublinek nebezpečně narostl, ale i tak displej stále zářil pod vodní hladinou. Po vyndání telefon bez sebemenší známky újmy fungoval.

Telefon po skončení crashtestu

Nutno podotknout, že ačkoliv výrobce opatřil zadní kryt jakýmsi bezpečnostním šroubem, byl tento systém naprosto zbytečný. V případě obou vzorků, které jsme měli k dispozici, se šroub libovolně protáčel a nebylo možné ho vůbec dotáhnout. Celá těsnost tak závisela především na pečlivém zamáčknutí zadního krytu a těsnosti gumičky bránící vniknutí vody k baterii. Právě ta se v průběhu dalšího testování lehce uvolnila.

Mobilní pětiboj

Xcover 2 snesl celou řadu nejrůznějších testů odolnosti, kterým jsme ho podrobili. Pro začátek zažil několik pádů ze schodů a vyhození do výšky asi tří metrů a následný pád na beton. Přidali jsme hod vší silou proti zdi a na závěr zahození z plošiny ve výšce zhruba pěti metrů.

Vždy se telefon sice rozpadl na základní součástky v podobě baterie, zadního krytu a samotného telefonu, ale stačilo dát díly dohromady a vše fungovalo tak, jak mělo. V jednom případě se uvolnil i plastový kryt ucha na vrchní straně zařízení.

Kromě několika menších či větších odřenin na místech prudkých nárazů byl plastový kryt telefonu prakticky bez dalších škrábanců, které by se u běžného telefonu jistě objevily. Věděli jsme, že musíme v našem testu ještě hodně přitvrdit, abychom našli mezní hranice tohoto telefonu.

Návštěva v garáži

Pro vyzkoušení toho, jaký tlak snese displej, jsme pro rozcvičení nejprve použili lehčí váhu v podobě přejetí motorkou. Xcover 2 bez náznaků zaváhání přešel na další úroveň v podobě osobního automobilu. K našemu překvapení i po tomto testu displej stále fungoval. Přední kolo auta navíc bylo hodně roztočené a kromě přimáčknutí telefonu k zemi ho posléze vymrštilo na zadní kolo, které ho znovu přejelo.

Telefon po skončení crashtestu

To mělo mimo jiné za následek výrazné šrámy na čelní i zadní straně zařízení. Navíc displej byl již skutečně špatně čitelný, a to kvůli poškrábání vrchní plastové vrstvy. Samotné tekuté krystaly však byly netknuté a v rámci možností věrně zobrazovaly uživatelské prostředí telefonu.

Závěrečné pády

Jako již finální záležitost jsme měli vyhození telefonu ze zhruba čtvrtého patra na betonovou zem. Ani tentokrát jsme tomu nemohli uvěřit, ale po složení všech dílů Xcover 2 opět fungoval. Již však praskl plastový rám telefonu a vodní lázeň by měla úplně jiný výsledek. Rovněž se uvolnila gumová krytka klávesnice, a přestože šla umístit na původní místo, psaní by nebylo příliš pohodlné.

Posléze jsme telefonem znovu několikrát uhodili o zeď, přičemž prasklo plastové lemování displeje. Samotné zobrazovací schopnosti to však neovlivnilo. Bylo nám však jasné, že by stačilo ještě pár dalších hodů a telefon by se s námi již dozajista rozloučil. Vzhledem k tomu, co přežil, jsme se rozhodli ho ušetřit a udělat z něj věčnou připomínku toho, co všechno vydržel.

Pancéřovaný cvalík

Xcover 2 dokonce překonal svého předchůdce v podobě modelu Xcover 271, který skončil krátce poté, co jsme ho rovněž vyhodili ze čtvrtého patra budovy. Neprožil si však přejetí autem a motorkou. Naopak na podzim recenzovaný odolný dotykáč Motorola Wilder měl problémy již s vodní lázní, ale na druhé straně si relativně dobře poradil s přejetím dodávkou. Nutno však podotknout, že Motorola Wilder měla daleko nižší certifikaci IP54, která pouze zaručuje odolnost proti mírnému dešti.

Nezbývá než konstatovat, že model Xcover 2 přežil vše, co jsme si na něj vymysleli. Opět jsme byli několikrát hodně překvapeni, jak odolné zařízení se dá za cenu lehce nad dva tisíce sehnat. Nemusíte se tak bát telefon omývat pod tekoucí vodou nebo ho vyhodit z okna. Klasická recenze zařízení bude následovat v brzké době.