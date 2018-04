Samsung X910 - Mobil, který má bradu (dojmy)

Skvěle vybavený multimediální Samsung X910 má podivný tvar. Jedná se sice o véčko, ale s jakousi bradou ve spodní části telefonu. Tento výstupek je součástí spodní strany telefonu a je silnější, než její zbytek. Dolní výstupek je vykloněn vpřed a jsou na něm funkční klávesy a ze spodu dva reproduktory. Podobný telefon jsme ještě neviděli a mimo tento model asi jen tak neuvidíme.

Jelikož jsou na výstupku všechny funkční klávesy, vyjma tlačítek pro zahájení a ukončení hovoru, bude nutné si na tuto koncepci zvyknout. Místo aby bylo všechno nahoře, nyní je to dole a to včetně kontextových kláves. Telefon ale díky tomuto řešení lze částečně ovládat i v zavřeném stavu. Potěšující inovací je potvrzovací klávesa uprostřed ovládacího kříže. Tlačítko pro vstup do Wapu se přestěhovalo o řadu výš, mezi "zelené" a "červené" tlačítko. Tato řada je už na hlavní klávesnici, ale opět vespod. Samotná hlavní klávesnice má velkoplošná tlačítka, která jsou barevně rozlišena do kříže. Stejnou klávesnici měl i model X400, který se ale u nás vůbec neprodával a i v Evropě byl spíš raritou. Telefon není nejmenší, jeho rozměry jsou 105 x 48 x 23,5 mm a jeho hmotnost je 129 gramů.

Novinka na tento model nepřímo navazuje, je taktéž určena především pro zábavu a tedy i hraní her. Jenomže tam kde předchozí model X400 se svými možnostmi končil, tak tam novinka teprve začíná. Její výbava je mnohem lepší. Jedná se o jeden z nejlépe vybavených Samsungů součastnosti. Jako první totiž nabízí 3D hry. Vše běží na Javě MIDP 2.0 a hry jsou velmi zajímavé, alespoň co se grafického provedení týče. Hratelnost jsme vyzkoušet nestačili.

Samsung X910 je také dalším novým modelem Samsungu s MP3 (AAC) přehrávačem. Tuto funkci, mimo modelů s operačním systémem, umí i další novinka, Samsung X900. Ten je jako MP3 mobil i inzerován, model X910 by měl být univerzálnější, nabízí totiž výměnné paměťové karty formátu RS-MMC. Samsung X900 paměťové karty nepodporuje má pevnou vnitřní paměť 128 MB. Obě novinky Samsungu pak nabízejí i hlasitý stereo poslech. Model X900 má reproduktory z boku kloubu, model X910 na zadní straně dolního výstupku. Zvuk u obou modelů byl při tomto způsobu poslechu jen průměrný. Pro pořádek, prvním Samsungem s podporou MP3 byl kdysi dávno model M100, dnes již pozapomenutý v propadlišti mobilních dějin.

Paměťové karty u modelu X910 půjde využít i pro jiná multimédia, než jsou MP3 skladby. Samsung X900 totiž má integrovaný fotoaparát, který umí pořizovat vedle statických snímků i videosekvence. U statických snímků nabízí VGA rozlišení, videa mohou být maximálně v rozlišení 320 x 240 obrazových bodů. Podle údajů výrobce by jediným omezením jejich délky měla být volná kapacita paměti. U testovaného vzorku ale bylo možné pořídit jeden záznam v maximální délce jedné minuty, počet záznamů pak byl omezen volným místem na paměťové kartě. Testovaný vzorek byl ale velmi syrový a je možné, že u produkčních telefonů to bude tak, jak tvrdí výrobce. Samotný objektiv fotoaparátu je umístěn uprostřed horní strany telefonu a je otočný o 180 stupňů.

Velmi kvalitní jsou oba displeje telefonu. Oba jsou barevné a oba aktivní. Vnitřní displej umí zobrazit 260 000 barev, vnější "jen" 65 000 barev. Rozlišení vnitřního displeje je 128 x 160 obrazových bodů, rozlišení vnějšího displeje v této chvíli neznáme. Telefon má i integrovaný e-mailový klient a další výbavu shodnou s ostatní současnou produkcí Samsugu. Detaily ale výrobce zatím nezveřejnil. To platí i o termínu uvedení na trh, v zákulisí se hovoří o začátku podzimu letošního roku. Cenu pak můžeme jen odhadovat, pravděpodobně nízká nebude, odhadem okolo 17 000 Kč za nedotovaný telefon. To je ale jen odhad, výrobce přesnou cenu oznámí až později.