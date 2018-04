Samsung X700 – hřebíček do rakve Nokie 6230i?

Samsung je král véček a velmi silný je i v případě vysouvacích mobilů. Jenže mu nejdou klasicky koncipované mobily a ty jsou u evropských zákazníků stále nejpopulárnější. Doposud Samsung sice pár klasicky koncipovaných mobilů nabízel a to i na našem trhu (C200, X100, C100), ale jednalo se o levnější modely a navíc nebyly tak úspěšné, jako adekvátně vybavená véčka.

Samsung se ale poučil a připravil první opravdu povedený mobil klasické koncepce. Navíc ho chce pustit do souboje rovnou s těmi nejsilnějšími soupeři, jakými jsou Nokia 6230i, Sony Ericsson K750i a nebo Siemens M75. Samsung již soupeře k těmto přístrojům má, ale jen v podobě véček (E720, E760) a především vysouvacích telefonů ( D600e ). Tyto konstrukce ale některé zákazníky odrazují a tak si Samsung od nového modelu X700 hodně slibuje.

Design Samsungu X700 se povedl. Na první pohled by nikdo nehádal že se jedná o korejský mobil. Výrobci se podařilo vystihnout design oblíbený v Evropě a to bez toho, aby se snažil nějaký populární mobil okopírovat. Telefon má zaoblenou horní a dolní hranu, není to ale vyložený oblázek, ostré a oblé hrany jsou ve vzájemném souladu. Telefon má optimální velikost, není ani malý ani velký (104 x 44 x 18 mm; 92 gramů).

Přední a zadní strana telefonu je černá, boky jsou stříbrné s černým pruhem po celé délce telefonu. Výrobce se vyvaroval použití zbytečných okrasných prvků. Chromovaná je směrová klávesa, reproduktor a čtyři tenké linky mezi klávesami. Telefon je celý plastový. Černé části jsou vyrobeny z matného plastu s povrchovou úpravou „Soft touch“, stříbrné plasty na boku jsou taktéž z matného plastu. Díky použitým materiálům se telefon dobře drží – neklouže, ale nevýhodou je zachytávání prachu, který zůstává na telefonu jako přilepený.

Displej telefonu je poměrně velký, má úhlopříčku 48 mm. Jeho rozlišení je 176 x 220 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Displej je velmi kvalitní, s výborným jasem, kontrastem i sytostí barev. Zhruba stejnou plochu jako displej zabírá i klávesnice. K té nemáme výhrady až na potvrzovací tlačítko, které je příliš zapuštěné a často jsme místo něj mačkali dolní směrovou klávesu.

Menu telefonu odpovídá většině současných produktů Samsungu vyšší třídy. Změny se týkají jen několika drobností – funkcí které má jen novinka a jiné modely výrobce jimi nedisponují. Zajímavostí je například možnost nastavení podsvícení klávesnice. Vedle možnosti trvalého podsvícení – v součinnosti s podsvícením displeje, nebo jen v nočních hodinách (Od 17:00 do 9:00), případně ve zcela libovolném časovém rozpětí. Klávesnice samozřejmě nebude svítit stále ve zvoleném čase, ale jen po dobu zhruba 15 sekund, či jak bude nastavena délka podsvícení displeje. Přes den tak lze ušetřit trochu energie.

Jednou ze zásadních inovací je integrované stereofonní rádio. Ne že by se jednalo o něco neobvyklého, jen Samsung zatím na tuto funkci ve svých produktech zapomínal. Rádio je aktivní jen po připojení sluchátek a může hrát buď do nich, nebo i nahlas - v obou případech je poslech stereofonní. K dispozici je automatické ladění, možnost pojmenování naladěných stanic, kterých se do paměti vejde 30. Bohužel jsme při testu neměli k dispozici originální sluchátka a tak nemůžeme objektivně posoudit citlivost přijímače. Se sluchátky od jiného modelu výrobce nebyl příjem příliš kvalitní.

Pro koho rádio není, může využít vestavěný MP3 přehrávač. Ten ale bohužel opět neumí hrát na pozadí. Naopak velkou pochvalu zaslouží stereofonní reproduktory. Zvuk je čistý a v případě potřeby i velmi hlasitý. Samotná vnitřní paměť telefonu je menší než u jiných modelů výrobce. Má kapacitu cca 30 MB. To ale nevadí, telefon podporuje paměťové karty Trans Flash. Slot je na boku telefonu a karty je tak možné měnit i za provozu. Telefon podporuje USB Mass Storage.

Z dalších funkcí stojí za zmínku fotoaparát s rozlišením 1,3 megapixelu, Bluetooth včetně stereo Bluetooth profilu a další běžné funkce známé z jiných modelů výrobce. Oproti konkurenci tak telefonu chybí jen profily. Ty umí u Samsungu jen modely pro sítě třetí generace.

Samsung X700 je prvním modelem výrobce klasické koncepce, který snese nejpřísnější srovnání s nejpopulárnějšími mobily na evropském trhu. To platí jak o vzhledu novinky, tak o její výbavě. Dobrou zprávou je předpokládaná cena. Ta by se měla pohybovat okolo 8 000 Kč, což je adekvátní suma. Samsung X700 by se měl začít prodávat na přelomu února a března a to i na našem trhu. Přesný termín uvedení na trh ale v této chvíli neznáme. Recenzi přineseme, až budeme mít k dispozici prodejní verzi telefonu.