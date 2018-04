Samsung X640 – nejlevnější fotovéčko Samsungu

Model X640 patří mezi low-endové modely Samsungu. Je to nejlevnější a nejjednodušší model výrobce s integrovaným fotoaparátem. Mezi novinkami je to třetí nejlevnější véčko, níže stojí jen modely X480 a X460 – oba bez integrovaného fotoaparátu. S ohledem na vzhled telefonu by se na první pohled mohlo zdát, že novinka je blízká příbuzná právě modelu X480, oba telefony totiž nemají vnější displej. Jenže zdání klame a mnohem blíž má nové véčko Samsungu k modelu X460, ač ten vnější displej má.

Vzhled - dvoubarevný elegán

Samsung a véčka, to je téměř synonymum a tak se není čemu divit, že v aktuální nabídce výrobce ani jiné telefony s integrovaným fotoaparátem než véčka nenajdeme. Tělo telefonu je výrazně zaoblené, jak je u většiny véček Samsungu dnes obvyklé. Jak již bylo uvedeno, telefonu chybí vnější displej, takže jeho přední stranu zdobí objektiv fotoaparátu, zrcátko a informační dioda. Přední panel je černý, jinak je celý telefon tmavě stříbrný. Integrovaná anténa je již u nových modelů Samsungů standardem a nechybí ani u tohoto modelu.

Zpracování přístroje je perfektní, stejně jako nelze mít nejmenší výhrady k použitým materiálům a ergonomicky zpracované klávesnici – prosté jakýchkoliv zbytečných designérských výstřelků. Rozměry telefonu jsou 87 x 47 x 23 milimetrů, je tedy o trochu větší než model X480, kterému se na první pohled podobá. Hmotnost telefonu je 85 gramů.

Baterie - solidní výdrž

Samsung X640 se dodává s baterií typu Li-Ion s kapacitou 800 mAh. Výrobce uvádí, že s ní telefon na jedno její nabití vydrží na příjmu až 220 hodin, tedy téměř devět dnů, případně lze s telefonem nepřetržitě hovořit 3,5 hodiny. Takhle dlouhý hovor jsme nezkoušeli, ale při mírném používání a bez vypínání na noc vydržel telefon v našem testu na příjmu čtyři dny, což je solidní výsledek.

Displej - jen jeden

Nové véčko Samsungu má jen jeden displej, vnější telefonu chybí a informační dioda jej nahradit nedokáže. Absence vnějšího displeje je u véčka nepříjemná, téměř eliminuje možnost přijmout hovor otevřením telefonu. Tuto funkci je však možné v menu přístroje vypnout. Informační dioda nemá žádnou zvláštní funkci, nelze si ani vybrat její barvu (pouze jasně modrá), lze ji ale vypnout. Dioda bliká poměrně intenzivně.

Hlavní a jediný displej telefonu je pasivní – technologie UFB – má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. Displej není špatný, mnoho majitelů starších modelů výrobce jej jistě bude dobře znát, ale na druhou stranu, dnes to již žádný zázrak není. I model X480 má podle nás subjektivně lepší displej, ač jeho parametry jsou papírově identické. Pro běžnou práci kvalita displeje postačí, lze jej vylepšit tapetou a k dispozici jsou i čtyři barevná schémata menu. Na displej se vejde osm řádků textu, z toho pro práci jich je k dispozici šest při psaní SMS a o jeden méně při jejich čtení. Výhodou je tučný font, který je dobře čitelný.

Ovládání - bohužel stará škola

V této disciplíně nás Samsung X640 zklamal, ač se vlastně o žádné velké překvapení nejedná. Telefon má menu identické s mnoha staršími modely a i stejný způsob ovládání. Takže žádné potvrzovací tlačítko uprostřed ovládacího kříže se nekoná, ač nižší levnější a jednodušší model X480 tuto „vymoženost“ má, stejně jako většina dalších novinek výrobce. Pravděpodobně je problém v menu, u tohoto staršího typu (jako u modelů E820, E700 a dalších) to není technicky možné.

K samotnému menu nelze mít vážnějších výhrad. Hlavní menu je ikonové (3 x 3 položky), další menu jsou již jen textová a vertikálně řazená. V menu se lze pohybovat i podle číselných zkratek, případně v pohotovostním režimu je všem směrům ovládacího kříže napevno přiřazena zkratka k: fotoaparátu, editoru SMS, kalendáři a vyzváněcím melodiím.

Telefonování - velká paměť

Samsung X640 se může pochlubit hlasitým odposlechem, který je opravdu dostatečně hlasitý a i mikrofon má v tomto režimu dostatečnou citlivost. Reprodukce je kvalitní, stejně jako v běžném režimu se sluchátkem u ucha. Do telefonního seznamu přístroje se vejde 1 000 vícepoložkových kontaktů, další pojme karta SIM, telefon umí pracovat s oběma paměťmi najednou. Ke kontaktu lze přiřadit pět čísel, poznámku, e-mailovou adresu, obrázek nebo i fotografii a vyzváněcí melodii. Kontakty je pak možné třídit do deseti skupin volajících, jejichž názvy jsou velmi kreativní: dívka, muž, milenci, nebo dobrá vůle. Naštěstí lze názvy změnit a skupině je možné přiřadit obrázek (nikoliv fotografii) a melodii.

Menu telefonního seznamu v hlavním menu telefonu nenajdete, skrývá se v pohotovostním režimu pod pravou kontextovou klávesou a pro vyhledávání je nutné stisknout tuto klávesu a ještě levou kontextovou. Je to prostě telefon se starým menu. Vyzváněcí melodie jsou čtyřicetihlasé, kvalitní, ale výběr motivů je dva roky starý. Do telefonu je možné nahrát melodie z počítače. Při příchozím hovoru lze ztišit vyzvánění pomocí boční klávesy, nebo je možné hovor tímto způsobem odmítnout. Co budete chtít, si ale budete muset vybrat nejprve v menu, obě funkce najednou nefungují.

Zprávy - bez problémů

Samsung X640 si poradí se zprávami všech běžných formátu: SMS, EMS a MMS, jen e-mailový klient nemá cenu v tomto telefonu hledat. Kdo rád komunikuje pomocí SMS, bude s novým Samsungem spokojen. Do paměti přístroje se vejde 200 zpráv, při psaní s pomocí slovníku T9 telefon nepoužívá diakritiku, takže zprávy nezkracuje, jdou do slovníku uložit nová slova, jen nelze slovník trvale deaktivovat. Samozřejmostí jsou doručenky, nebo možnost vkládání obrázků, animací a zvuků (zprávy EMS).

Editor MMS je přehledný, jedná se asi o nejpřehlednější variantu, kterou lze u telefonů Samsung najít – je například téměř stejný, jako u top modelu E720. Do zprávy lze vkládat obrázky a melodie a přímo z něj lze pořizovat jak zvukové nahrávky, tak pořizovat fotografie. Není problém poslat zprávu o několika stránkách, ovšem limit jedné MMS je 95 KB a ten lze hravě překročit jednou fotografií v maximálním rozlišení.

Fotoaparát - standardní možnosti

Samsung X640 má integrovaný VGA fotoaparát. Objektiv se nachází na přední straně telefonu a díky absenci vnějšího displeje lze pořizovat autoportréty jen pomocí malého zrcátka. Při fotografování nás poněkud zklamal displej, obraz se zdál rozostřený, o to víc nás ale překvapila výsledná kvalita fotografií. Ty se nám ale z telefonu podařilo dostat jen pomocí MMS, jelikož datový kabel nevlastníme a infraport telefon nemá, o Bluetooth pak nemá cenu ani na vteřinu pomyslet.

Fotoaparát vedle maximálního rozlišení (640 x 480 obrazových bodů) nabízí další tři menší formáty a čtyři stupně kvality snímku. Vedle běžného snímacího režimu je k dispozici i režim noční (blesk v podobě diody chybí) a také vícenásobný snímek. V jeho případě se nabízí dvě rychlosti snímání a 6 až 9 snímku v sérii. Další vymožeností jsou rámečky a pět efektů. Nastavit lze zvuk spouště, samospoušť a také standardní pojmenování snímku. K dispozici jsou tři samostatné fotogalerie a přes 6 MB volné paměti na snímky, což je dostatečná hodnota v této cenové kategorii. Funkci videokamery tato novinka Samsungu nenabízí.

Další funkce - 3 MB na hry

Telefon disponuje GPRS třídy 10, které lze použít jak pro přenos dat, tak pro Wap verze 2.0. Jak již bylo uvedeno, jediná možnost připojení telefonu k počítači je přes datový kabel. Pak lze využít i volně dostupný synchronizační software. Z dalších funkcí nabízí telefon standardní paletu kancelářských aplikací, jako je kalendář s měsíčním náhledem, kde týden začíná nedělí, tři budíky, kalkulačku, stopky, časovač a také diktafon, u kterého lze pořizovat nahrávky s délkou omezenou volnou pamětí telefonu. Někomu se pak jistě bude hodit převodník důležitých fyzikálních veličin.

Pro chvíle zábavy nechybí v telefonu Java a s ní dvě hry: BubbleSmile a koulovaná. Další lze do telefonu nahrát přes Wap, místa je na ně v telefonu dostatek, celkem 3 MB.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? Výhodná cena

Pohledný design

Zpracování / použité materiály Proč ho nekoupit? Absence vnějšího displeje

Nemá potvrzovací klávesu Kdy? Již v prodeji Za kolik? 4 499 Kč

Samsung X460 je pohledné véčko s fotoaparátem a především se slušnou cenou. Ta je stanovena na 4 499 Kč včetně daně, což dělá z telefonu zajímavou alternativu pro ty zájemce, co touží po fotoaparátu a véčku zároveň. Fotomobil klasické koncepce lze dnes sehnat i o více než tisícikorunu levněji, naopak véčka jsou většinou dražší. Otázkou ale je, jestli si nepřiplatit zhruba 1 000 Kč za Samsung E330 , který má vnější barevný displej.

Výbava nového véčka Samsungu je slušná, absence vnějšího displeje je samozřejmě nepříjemná, cena zde hrála hlavní roli. Nelíbilo se nám ani ovládání bez potvrzovací klávesy uprostřed směrového kříže, to umí i levnější model X480. Naopak chválíme zpracování a použité materiály. Samsung nešidí ani levnější modely.