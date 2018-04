Samsung X610 – absolutní placka (dojmy a fotografie)

Samsung X610 je, jak již označení napovídá, nástupcem modelu X600. Recenzi tohoto klasicky koncipovaného modelu jsme vám před časem nabídli, telefon se ale u nás nakonec neprodával. V prodeji je jen jeho jednodušší varianta bez fotoaparátu Samsung X100. Jestli se u nás do prodeje dostane nový Samsung X610 v této chvíli nevíme. Telefon se zatím neprodává vůbec nikde a tak není známa ani jeho cena. Vyrobce zatím neuvádí ani přesnou technickou specifikaci tohoto modelu. Většinu parametrů se nám ale podařilo zjistit.

Samsung vyrábí dvě vývojové linie telefonů. Na první pohled je nelze rozeznat. Rozdíly jsou ukryty v menu. V praxi není rozdíl veliký, některé drobnosti jsou ale pro obě vývojové linie odlišné. Aby to bylo ještě složitější, Samsung jednotlivé modely hodně kříží, takže v jedné řadě jsou pak telefony obou vývojových linií. Tak tomu je právě i u dnešní novinky a jeho předchůdce X600.

Samsung X610 má odlišné menu od modelu X600 (ale i X100, S500, E800, E700 a dalších). Naopak je jeho menu podobné menu modelů D410, S300, P510 a hlavně E600. Právě se Samsungem E600 má skoro stejné menu a to jak po stránce obsahové, tak grafické. Oba telefony, ač naprosto rozdílné koncepce, mají i velmi podobnou výbavu.

Samsung X610 má na dnešní dobu velmi zvláštní design. Je to telefon klasické koncepce a téměř postrádá dnes tak populární oblé tvary. Naopak, vypadá jako velmi tenká placka s jen mírně zaoblenými hranami. Telefon se nemůže pochlubit žádným výjimečným detailem, tedy alespoň žádným, který by byl patrný na první pohled. Přesto se jedná o velmi výrazný mobil, kterého si všimnete hned na první pohled. Není to ani žádný drobeček, jeho rozměry jsou: 110 x 46 x 12 milimetrů. Telefon je tedy poměrně vysoký, ale extrémně tenký. Tloušťka je stejná po celé délce telefonu, což u jiných telefonů nebývá obvyklé.

Čistý design telefonu doplňuje výrazná multifunkční dioda, která je decentně skryta do ovládacího kříže. Dioda svítí ve čtyřech proužcích rozdělujících jednotlivé klávesy ovládacího kříže. Svítí modře, jako celá klávesnice a lze ji případně vypnout. Dalším zajímavým detailem telefonu je otočný fotoaparát na jeho vrchu. Ten v obou krajních polohách vůbec nevybočuje z obrysu telefonu. Celý telefon je stříbrný, jen obruba displeje a horní a spodní hrana jsou černé. Zpracování je tradičně perfektní, důkazem budiž posuvná krytka konektoru osobní HF sady. Dodejme, že i krytka systémového konektoru je k telefonu připevněna.

Klávesnice telefonu je přímo královsky velká. Jenže výrobce šetřil na počtu tlačítek a tak dal korekční klávesu doprostřed ovládacího kříže. Místo potvrzovacího tlačítka je tak uprostřed kříže klávesa pro vstup na Wap (jen v pohotovostním režimu) a jinak funguje jako korekční klávesa. Moc se nám tato kombinace nelíbila.

Samotné menu telefonu se nikterak neliší od menu modelu E600, velmi podobná je i jeho grafika. To samé platí o displeji. Ten je pravděpodobně úplně stejný, jako u modelu E600. Má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. Výrobce zatím technické parametry telefonu neudává, takže nevíme, jestli se jedná o displej typu TFT nebo TFD. Přikláníme se k variantě TFT, tento displej má i model E600. Tyto dva typy displejů lze jen stěží rozlišit. V praxi bude asi důležitější informace, že pokud není displej podsvícený, není na něm vůbec nic vidět.

Z výbavy stojí za pozornost fotoaparát s VGA rozlišením a schopnost přehrávat a nahrávat videosekvence. Možnosti jsou v obou případech stejné, jako u modelu E600, paměť telefonu pak pojme 5 MB fotografií a 3 MB videozáznamů. Pro MMS je v paměti místo o velikosti 1,4 MB, pro Java aplikace 1 MB a pro obrázky a melodie 700 KB. Do telefonu se vejde i 200 SMS a 2000 telefonních čísel.

Ve výbavě dále nechybí GPRS třídy 10, Wap verze 1.2.1, Java a běžné kancelářské funkce, jako je budík, kalendář, kalkulačka, světový čas a převodník měn. Polyfonní melodie jsou šedesátičtyřhlasé. Každý kontakt v telefonním seznamu může být vícepoložkový a kontakty lze třídit do skupin volajících.

Samsung X610 je zajímavý telefon s, na dnešní dobu, nezvyklým designem. Má jistě šanci na trhu uspět, ale rozhodujícím faktorem bude cena. Tu zatím neznáme, výrobce jí nestanovil. Odhadujeme jí na zhruba 8 000 Kč. Samsung X610 by se měl na vybraných trzích začít prodávat začátkem příštího roku. V této chvíli ale není rozhodnuto, jestli to bude i u nás.