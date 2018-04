Samsung X600 - low-end s fotoaparátem a bleskem (první informace)

Samsung X600 se měl původně jmenovat X710, a tak je stále v některých pramenech uváděn. Jedná se o low-endový telefon s integrovaným otočným fotoaparátem, který má v pohotovostním režimu ukrytý objektiv. Fotoaparát disponuje i bleskem, u GSM mobilních telefonů věc zatím málo vídaná. Nový Samsung je podobný modelu X100, je ale o něco větší a nemá integrovanou anténu. Přístroj by měl být na trhu před koncem tohoto roku a jeho cena by se měla pohybovat zhruba od 8000 do 9000 Kč za nedotovaný a neblokovaný přístroj.

Bráška X100

Model X600 na první pohled vypadá jako model X100. Základní tvar telefonu je stejný, model X600 má ale pevnou anténu, na rozdíl od modelu X100, který má anténu integrovanou. Téměř stejné jsou i klávesy u obou telefonů, jen v případě modelu X600 se tlačítko pro přístup na internet přestěhovalo doprostřed ovládacího kříže, u modelu X100 je společnou funkcí korekční klávesy. Samsung X600 je i o něco větší než model X100. Rozměry telefonu jsou 102 x 42,5 x 19,9 mm a jeho hmotnost je 85 gramů. Zatím je k dispozici jen jedna barevná varianta telefonu, v kombinaci modré a stříbrné barvy - opět stejné jako u modelu X100.

Bohatá výbava

Menu novinky odpovídá menu telefonů Samsung řady T400, S500, E700 a také X100. Displej telefonu je pasivní, ve verzi UFB, umí zobrazit 65 000 barev a má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Integrovaný fotoaparát je otočný a v pohotovostním režimu „schovaný“ v levé horní části přístroje. Zajímavostí je integrovaný blesk. Maximální rozlišení výsledné fotografie je 640 x 480 obrazových bodů (VGA). Celková paměť telefonu by měla být 8 MB. Telefon samozřejmě podporuje MMS, zvládá i Javu a GPRS v konfiguraci 4+2 timesloty. Polyfonní melodie jsou čtyřicetihlasé a do telefonu je můžete nahrávat spolu s obrázky, nebo je přijímat a posílat pomocí MMS.

Podrobnější informace o novém Samsungu vám přineseme, jakmile budeme mít telefon k dispozici.

