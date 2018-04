Samsung X520 a E420 - dvě nová stylová véčk

Samsung připravuje po elegantním modelu X510 dvě další pohledná véčka. Model X520 s hranatým designem se bude prodávat v červeném a modrém barevném provedení. O druhé novince E420 jsme již informovali, když se na internetu objevily fotografie jeho prototypu. Telefon jako by patřil do kolekce L'Amour od Nokie. Na vrchu telefonu vyniká ozdobná grafika.

Obě dvě novinky patří mezi méně vybavené telefony, což se pravděpodobně projeví na jejich nižší ceně. Oba telefony jsou vybaveny pouze VGA fotoaparátem. Ve výbavě se nenachází podpora paměťových karet. Vestavěná paměť obou telefonů by se měla pohybovat okolo 8 MB. Bluetooth by měl mít pouze model X520, který by měl nabídnout také hudební přehrávač.

Hlavní displeje obou telefonů mají rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Model E420 má i vnější displej, model X520 jej postrádá. Samsung E420 by se měl začít prodávat v říjnu, Samsung X520 až v listopadu letošního roku.



Samsung X520.



Samsung E420.