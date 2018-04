Samsung X490 - nejlevnější asijské véčko

Samsung X490 je mobil určený pro prodej jen u operátora T-Mobile. Není blokovaný, takže jej lze použít i v jiných sítích, ale majitel se bude muset smířit s logem T-Mobile na krytu a s určitou personalizací telefonu. Odměnou mu bude výhodná cena za poměrně slušný výkon. Od této novinky Samsungu nelze očekávat zázraky, je to levné véčko, ale na rozdíl od většiny konkurentů stejné cenové třídy a to i ve vlastních řadách, má vnější displej.

Samsung X490 se u nás začal prodávat na konci minulého roku. Do té doby se o tomto telefonu příliš nevědělo, přitom stejně vypadající varianta X495 se u amerického T-Mobile prodává již půl roku. Jenže americká verze pracuje na jiných frekvencích než verze evropská.

Vzhled - ledová královna

Samsung X490 nabízí T-Mobile v zajímavém bílo šedém provedení. To se na zimu hodí, telefon ladí s okolní zasněženou krajinou a navíc jiné bílé véčko na trhu v současné době asi není. V bílé barvě to telefonu sluší a nutno podotknout že výrobce udělal dobře, že tento telefon u nás prodává jen v této barevné verzi. Existuje totiž i verze černo stříbrná a tu lze směle prohlásit za nejošklivější Samsung všech dob.

Bílá ale dělá zázraky a ačkoliv telefon hned na první pohled nezapře že se jedná o levné zboží, ostudu svému majiteli neudělá. I u nejnižší třídy, kterou Samsung produkuje a kam novinka patří, si výrobce dává záležet na kvalitě zpracování. Tomu nelze nic podstatného vytknout. Trochu horší je to s použitými materiály. Nejsou vyloženě špatné, ale při jejich výběru hrála cena hlavní roli.

Design je konzervativní, je to takové obyčejné véčko od Samsungu. Tvarem připomíná známé a populární modely E700 a E720, takže nic nového. U zavřeného telefonu zaujme barevná kombinace, u otevřeného klávesnice s výrazně zaoblenými tlačítky. Telefon je poměrně malý a lehký (85 x 45 x 25 mm; 87 gramů). Pochválit můžeme upevněné krytky konektorů a pevně držící baterii.

Baterie - výdrž nezklame

Baterie má kapacitu 800 mAh a jedná se o Li-Ion článek. Podle výrobce vydrží telefon na příjmu na jedno nabití baterie až devět dnů, případně 3,5 hodiny hovoru. V našem testu vydržel telefon na příjmu pět a půl dne a to včetně 20 minut hovoru a několika odeslaných SMS. A to je solidní výsledek.

Displeje - v jednoduchosti je čitelnost

Samsung X490, ač nejlevnější véčko výrobce, má i vnější displej. To je pokrok oproti předchozím modelům X480 a X450. Vnější displej je sice jen monochromatický, ale je typu OLED, což zajišťuje jeho výbornou čitelnost. Displej má inverzní zobrazení – světlý text na černém pozadí. Je čitelný neustále, což se o většině barevných displejů tvrdit nedá. V tomto směru má jednoduchost jasně navrch před barevným displejem. Vnější displej má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů.

Hlavní displej je barevný, dokáže zobrazit 65 000 barev a je pasivní. To však tolik nevadí, obraz je kvalitní, barvy syté a jas a kontrast dostatečný. Samozřejmě se nemůže tento displej měřit s displeji lepších modelů, ve své třídě ale patří mezi premianty. Jeho rozlišení je 128 x 160 obrazových bodů a podle režimu se na něj vejde až osm řádků textu.

Ovládání - stará škola

Menu telefonu vychází z menu, které Samsung používal dříve u většiny modelů, dnes právě již jen u nejlevnějších typů. Praktickou novinkou je prostřední potvrzovací klávesa. Do menu se však vstupuje tradičně levou kontextovou klávesou – pravá je pak přiřazena v pohotovostním režimu menu telefonního seznamu. Hlavní menu je ikonové v matici 3x3 ikony, další menu jsou textová a vertikálně řazená.

Jelikož je Samsung X490 speciálním modelem pro operátora T-Mobile, nepřekvapí vedle loga operátora na telefonu i pro operátora upravené menu. Kdo nesnese růžovo-šedivou barvu menu, má možnost si ho přebarvit do jiné barvy. Přesto menu i nadále bude zřetelně připomínat operátora T-Mobile.

Ovládání telefonu je snadné, nikdo se v něm neztratí, položek je jen nezbytné množství. Na druhou stranu se jedná o několik let starý typ menu a i jiné nové modely Samsungu používají menu modernější a také přívětivější pro obsluhu. U jednoduchého telefonu, jakým Samsung X490 je, ale staré menu stačí. Výtku směřujeme k ikonám hlavního menu, nejsou příliš jasné, úprava do T-Mobile stylu jim rozhodně neprospěla.

Telefonování a SMS - umí to co má umět

To co s mobilem majitelé dělají nejčastěji, tedy volají nebo píší SMS, umí Samsung X490 docela dobře. Je však nutné mít stále na paměti, že je to nejlevnější véčko výrobce. Telefonní seznam pojme 500 vícepoložkových kontaktů, ke každému lze přiřadit libovolné množství základních údajů. Kontakty si majitel může roztřídit do několika skupin volajících, ale žádné filtry na ně aplikovat nemůže.

Kdo by zajásal při pohledu do menu na položku „Profily“, že telefon má konečně vyzváněcí profily, bude zklamán. Po vstupu do položky zjistí, že se jedná o špatně přeložené menu vyzváněcích melodií.

Pochvalu zaslouží hlasitý odposlech a i zvuk při telefonování se sluchátkem u ucha je bezproblémový. Polyfonní čtyřicetihlasé vyzváněcí melodie jsou sice kvalitní, ale motivy jsou snad už čtyři roky staré. Inovace by neuškodila.

Heslo „No problem“ platí i pro práci s SMS. Do paměti telefonu se vejde 200 textovek, slovník T9 píše bez diakritiky a při psaní telefon odpočítává znaky. Přehledný je i editor MMS, ale s ohledem na absenci integrovaného fotoaparátu asi majitelé tohoto mobilu moc MMS odesílat nebudou. Pro MMS je v telefonu připravena sdílená paměť s kapacitou 150 zpráv.

Další funkce - žádný zázrak

Dalších funkcí Samsung X490 mnoho nenabízí, to podstatné ale umí. Umí třeba budit a to až s třemi nezávislými časy buzení. Umí budit ve vypnutém stavu i v tichém režimu. Kalendář má přehledný měsíční náhled a týden začíná korektně pondělím. Do kalendáře lze vložit celkem 100 poznámek ve čtyřech kategoriích. Hlasový zápisník je omezen volnou pamětí telefonu (3 MB), nechybí pak ani stopky, kalkulačka, časovač a převodník jednotek.

Nové véčko Samsungu podporuje přenos dat GPRS třídy 10. S počítačem je ale možné spojit telefon jen kabelem. Java je verze MIDP 2.0 a v telefonu najdeme dvě hry. Moc zábavy neposkytnou, další hry si pak majitel telefonu může nahrát přes Wap. Žádné další funkce telefon nenabízí.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? Výhodná cena

Zajímavá barevná kombinace

Provedení Proč ho nekoupit? Jen základní výbava

Malá paměť Kdy? V prodeji (pouze T-Mobile) Za kolik? 3 490 Kč (Twist)

Samsung X490 je na svou třídu atraktivní mobil. Atraktivní především v poměru nabízených vlastností, vzhledu a především ceny. Být dražší, neměl by šanci uspět, ale za 3 490 Kč je to velmi dobrá volba pro ty, kteří chtějí véčko a nechtějí naopak příliš utrácet.

Telefonu můžeme vytknout jen pár drobností, cena ale všechny chmury zažene. Kdo čeká od mobilu trochu víc než jen to nejzákladnější, musí sáhnout po některém z vyšších modelů Samsungu nebo po konkurenčním přístroji. Jedinou podstatnou nevýhodou je úprava telefonu do kabátku T-Mobile, což je také jediný tuzemský operátor, který tento mobil nabízí.

Kompletní parametry telefonu najdete v našem katalogu mobilů zde...