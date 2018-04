Samsung X480 – styl a slušná vybava za 4000 Kč

Samsung je znám především jako výrobce véček, a to spíš ve vyšší cenové třídě. Dnešní novinka splňuje jen první kritérium, je to véčko. Ale není vůbec drahé, právě naopak. Samsung X480 je nejlevnějším véčkem v nabídce výrobce. Zároveň je to i druhý nejlevnější Samsung na našem trhu (myšleno mezi aktuálními modely) po klasicky koncipovaném modelu C200.

Samsung X480 je nástupcem loňského modelu X450. Je mu podobný, ale není úplně stejný a ještě víc se liší jeho menu. Samsung X480 se již na našem trhu prodává a jeho cena je 3 990 Kč, což je přijatelná suma.

Vzhled – stříbrné vajíčko

Nové levné véčko Samsungu nikterak nevybočuje z dříve nastaveného trendu výrobce. Je to výrazně zaoblené véčko s integrovanou anténou. To je jedna z podstatných odlišností oproti předchozímu modelu X450, který nemá anténu integrovanou. Jinak si jsou oba telefony velmi podobné.

Zavřenému telefonu dominuje velké logo výrobce, kterému patří velká část přední strany telefonu. Logo je zde místo vnějšího displeje, ten tento model vůbec nemá. To je samozřejmě nevýhoda, vyvážená však nižší cenou přístroje. Stejně tomu bylo i u předchozího modelu X450.

Klávesnice telefonu má pro mobily Samsung standardní počet kláves a obvyklé je i jejich rozmístění. Aby nevypadal jeden Samsung jako druhý, jsou klávesy u modelu X480 rozděleny do tří sloupců. Dva krajní zasahují až ke kontextovým klávesám. Zpracování přístroje je tradičně perfektní, výhrady nemáme ani k použitým materiálům. Samsung X480 je malý a lehký mobil: 85 x 44 x 22 mm a 75 gramů. Telefon se bude dodávat ve stříbrné a červené barvě.

Baterie – solidní výdrž

Standardní baterie Samsungu X480 má kapacitu 800 mAh. Podle výrobce s ní telefon na příjmu vydrží až 8 dnů. Tohoto výsledku se nám v našem testu dosáhnout nepodařilo, telefon vydržel na příjmu čtyři a půl dne (bez vypínání na noc), včetně asi půl hodiny hovoru a několika odeslaných SMS. Častější hraní s telefonem – hry, melodie – výdrž značně zkrátí.

Displej – jen jeden

Jak již bylo uvedeno, levné véčko Samsungu má jen jeden displej. Vnější displej chybí. To je nepraktické řešení, hlavně pro ty, kteří chtějí hovor přijmout otevřením telefonu. Takhle těžko odmítnou nechtěný hovor, a to i přes to, že pomocí bočních kláves lze hovor buď odmítnout, nebo vypnout vyzvánění. Místo vnějšího displeje je na telefonu jen stavová dioda s možností výběru jedné ze tří barev. V případě příchozího hovoru nebo SMS se její blikání výrazně zrychlí, jinak je ale téměř k ničemu, naopak její intenzivní blikání může rušit. V případě potřeby lze diodu deaktivovat.

Hlavní displej nás příjemně překvapil. Není sice aktivní, jedná se o displej typu UFB, ale jeho zobrazovací schopnosti jsou velmi dobré. Rozlišení displeje je 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Nastavit lze u něj jas i délku podsvícení, je možné si vybrat tapetu a také je zde možnost zobrazit logo operátora a další text, či nikoliv.

Na displej se vejde až devět řádek textu. V menu je to šest řádků a dva stavové, při psaní a čtení SMS je pro práci k dispozici sedm řádků.

Ovládání – dvě dobré zprávy

Samsung X480 je sice nový model, je ale postaven na staré platformě, jako například předchozí model X450. Tomu odpovídají nejen jeho schopnosti, ale i hrubá stavba menu. Dobrou zprávou ale je, že ne vše je při starém a výrobce i tomuto modelu dal do vínku několik praktických vylepšení známých z jiných novinek značky.

Hlavní menu telefonu může mít jednu ze tří podob: dvě jsou známé ze starších modelů (třeba právě z modelu X450), jedno je nové. Mezi ty dvě starší patří dvě varianty vertikálního seznamu. Mnohem zajímavější je ale nová varianta menu představující mřížku s rozmístěním ikon 3 x 3. Tak se celé hlavní menu vejde na jeden displej a listování jím je mnohem pohodlnější.

Druhou dobrou zprávou je, že i tento model nemá prostřední klávesu ovládacího kříže jen pro parádu, jako tomu bylo u starších modelů výrobce. Nyní lze tuto klávesu použít jako potvrzovací tlačítko, což je logické i praktické řešení. Nesmíte ji ale zmáčknout v pohotovostním stavu, pak vás totiž přímo zavede na širý svět Wapu.

Mimo hlavní menu jsou další položky jen textové a seřazené vertikálně. Jejich počet a rozmístění odpovídá starším modelům výrobce, zde žádné podstatné překvapení nečeká.

Telefonování – slušný seznam

Telefonní seznam Samsungu X480 pojme 2 000 záznamů. Ty mohou být vícepoložkové, ale každé uložené číslo zabere jednu pozici. Navíc telefon umí zároveň pracovat s pamětí na kartě SIM. Vyhledávat lze pomocí více znaků, ale k aktivaci vyhledávání je nutné použít „dvojklik“ tedy postupně stisknout pravou a levou kontextovou klávesu.

Jak bylo v předchozích kapitolách uvedeno, Samsung X480 nemá vnější displej, je tedy praktičtější zvolit možnost přijetí hovoru klávesou až po otevření telefonu. V případě potřeby lze hovor u zavřeného telefonu odmítnout stiskem boční klávesy, nebo si lze pro tuto klávesu navolit možnost vypnutí vyzvánění. To je čtyřicetihlasé a poměrně kvalitní, k dispozici je i skladatel melodií. Telefon nedisponuje hlasitým odposlechem.

Zprávy – pro milovníky SMS

Samsung X480 se může stát oblíbeným telefonem pro náruživé milovníky SMS zpráv. Má totiž paměť na 200 SMS, při psaní s pomocí slovníku T9 nepoužívá diakritiku, do slovníku lze přidávat další slova a navíc se na displej vejde sedm řádků textu. A to jak při psaní tak čtení SMS. Pozitivně hodnotíme i klávesnici – tlačítka jsou velká a mají přesný stisk.

Vedle SMS telefon podporuje i zprávy EMS a MMS. U MMS lze díky absenci fotoaparátu předpokládat především jejich příjem, takže důležitý údaj je velikost paměti na tyto zprávy. Ta má kapacitu cca 1,4 MB. Při odesílání lze připojit obrázek, melodii a zvukový záznam, který lze pořídit přímo z editoru MMS.

Další funkce – Java a GPRS

Low-endové véčko Samsungu má GPRS třídy 10, které lze použít i pro přenos dat. Telefon je ale možné připojit k počítači jen pomocí kabelu. Infraport ani Bluetooth u něj nenajdete. Nechybí však Java, a to konkrétně ve verzi MIDP 2.0. V telefonu jsou předinstalované čtyři hry, dobře známé z předchozích modelů výrobce. Pro další aplikace je v telefonu cca 512 KB volné paměti. Samostatnou paměť pak mají obrázky a melodie, pro které je v přístroji připraveno místo o velikosti cca 700 KB.

Z kancelářských funkcí nabízí telefon jednoduchý kalendář s měsíčním náhledem, u kterého týden začíná nestandardně nedělí. K dispozici je i budík (tři nezávislé časy buzení), kalkulačka, převodník měn, světový čas a hlasový zápisník, do kterého se vejde přibližně pět půlminutových záznamů.

Proč ho koupit? Výhodná cena

Perfektní zpracování

Slušná výbava Proč ho nekoupit? Chybí vnější displej

Nemá infraport Kdy? Již v prodeji Cena 3 990 Kč

Sečteno a podtrženo

Samsung X480 je low-endové véčko se základní výbavou, povedeným designem a především slušnou cenou. Kdo od telefonu očekává velkou nadílku funkcí, měl by se poohlédnout jinde, stejně jako ten, komu bude chybět vnější displej.

Naopak kdo chce za mobil ušetřit a véčko je mu blízké, může být s touto novinkou Samsungu spokojen. Telefon má dobrou klávesnici a displej, výborně se hodí pro psaní SMS a pochvalu zaslouží i přehledné menu s potvrzovací klávesou uprostřed ovládacího kříže.

Další fotografie



Vlevo porovnání s Motorolou V180, vpravo se Siemensem CF62.