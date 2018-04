Samsung X460 - bez antény bos (preview)

Samsung X460 je přímým nástupcem modelu E100, který je velmi populární. Opět se jedná o véčko, i celkový tvar telefonu je obdobný, má však integrovanou anténu. Skoro stejná je i výbava obou telefonů. Samsung X460 by se měl začít prodávat od října letošního roku a předběžně odhadujeme jeho cenu na 6 500 Kč včetně DPH, což je přibližně stejná suma, kolik nyní stojí model E100.

Tvar Samsungu X460 se nikterak nevymyká tvarům jiných véček výrobce. Telefon je na první pohled velmi zaoblený, může za to především horní část s integrovanou anténou a také ovál okolo vnějšího displeje. Novinka vypadá oblejší, než předchozí model E100, rozdíl je to ale spíš jen optický. Jiná je klávesnice, která se, alespoň co se vzhledu týče, designérům Samsungu povedla. Trochu horší to ale je s její ergonomií. Problém není ve velikosti kláves, ty jsou dostatečně velké, ale v jejich rozmístění. Klávesy běžne umístěné v jedné řadě na alfanumerické klávesnici, jsou u Samsungu X460 rozhozené. V jedné řadě jsou vždy jen krajní klávesy, které jsou spojené. Díky tomu je prostřední klávesa v každé řadě posunutá o něco níž. Není to nepřekonatelný problém, ale chvíli tréninku bude většina majitelů potřebovat.

Telefon se může pochlubit perfektním zpracováním, plně v tradici značky a to samé platí i o použitých materiálech. Telefon se pravděpodobně bude dodávat v jediném barevném provedení a to námi testovaném stříbrném. Rozměry telefonu jsou 85 x 43 x 23 mm a jeho hmotnost je 75 gramů. Telefon je tak o něco lehčí, než model E100, je i o trochu užší, naopak je o dva milimetry tlustší.

Hlavní displej Samsungu X460 je pravděpodobně aktivní - verze TFD. Tuto informaci ale nedokážeme posoudit a v materiálech výrobce se údaje liší. Jednou je uváděn displej TFD, jindy UFB STN. V každém případě je podle nás displej totožný s displeji, které najdeme u modelů E700, E100, nebo i nových modelů E800/820. Displej umí zobrazit 65 000 barev a má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Ať je displej takový nebo onaký, je dobrý a v dané třídě patří mezi to nejlepší, co lze na našem trhu koupit. Vnější displej je monochromatický s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů a je jasně bíle podsvícený.

V menu telefonu je vše při starém. Oproti modelu E100 se liší jen v drobnostech. Styl menu odpovídá starším modelům značky, jako je právě model E100, nebo třeba modelům X100, E700, S500. Menu je i hodně podobné menu v novém modelu E800/820. Tato dvojice telefonů již ale má hlavní menu ikonové, Samsung X460 nikoliv.

Ve výbavě telefonu chybí oproti modelu E100 infraport, jinak se oba telefony neliší. Potěšit se tak můžete čtyřicetihlasými polyfonními melodiemi, displej si můžete vylepšit libovolným obrázkem, který do telefonu nahrajete, nebo jej obdržíte v MMS zprávě. Telefon dále umí samozřejmě i zprávy SMS a EMS. Ve všech případech ale při psaní s českým slovníkem T9 používá diakritiku, kterou v testovaném vzorku nešlo vypnout. Do telefonního seznamu se vejde 1000 vícepoložkových záznamů, do paměti telefonu pak 200 SMS a pro multimediální obsah je v telefonu místo s kapacitou téměř 8 MB, což je u telefonu bez fotoaparátu možná až zbytečně mnoho.

Telefon dále nabízí Javu, kalendář, budík, převodník veličin, světový čas a další běžné funkce. Rozdílná je oproti modelu E100 baterie. Opět je typu Li-Ion ale tentokrát s kapacitou 800 mAh, což je o 80 mAh více, než u modelu E100.

Samsung X460 je atraktivní telefon, který se, alespoň podle prvních reakcí, líbí. Pravděpodobná cena okolo 6 500 Kč je sice stále nad průměrem dané kategorie, ale na to jsme si již u telefonů značky Samsung zvykli. Po funkční stránce telefon nic převratného nenabízí, naopak oproti modelu E100 přišel o infraport. Je to stylový mobil a právě především na svůj vzhled bude zákazníky lákat.

