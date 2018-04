Samsung X450 – elegance za příznivou cenu (recenze)

Samsung nabízí především dražší modely, mezi ty levnější patří dva klasicky koncipované modely a výprodejová véčka. Pokud klasicky koncipovaný mobil nechcete a ani starší modely vás neoslovily, můžete zvolit nový model X450. Ten je poměrně levný, ale i hůře vybavený, než většina ostatních véček Samsungu. Asi nejpodstatnější vlastností tohoto telefonu je chybějící vnější displej.

Samsung X450 je letošní novinkou výrobce. Existuje i podobný model X430, který má hranatější design, ale pravděpodobně je určen jen trhy regionu Asie a Pacifiku. Nic revolučního, až na chybějící vnější displej, od tohoto telefonu očekávat nelze, jde ve své podstatě o jinak zabalený model S300m, který je rok starý. Předností Samsungu X450 by měla být jeho cena. Nedotovaný bude stát u Oskara 6 977 Kč, při aktivaci některého z tarifů pak ještě méně. I tak to není nízká suma, ale mobily od Samsungu se ani nic jiného čekat nedá.

Vzhled - nenápadná elegance

Samsung X450 nikterak nevybočuje ze zavedeného designu jiných véček Samsungu. Jedná se o středně velký telefon, není ani malý, ale ani nikterak velký. Jeho rozměry jsou 84 x 47 x 20 mm a jeho hmotnost je rovných 80 gramů.

Telefon je zaoblený a jeho design je velmi čistý. Od tohoto modelu nelze čekat žádné výstřelky, na to má Samsung jiné modely. Celý telefon je stříbrný, jen na předním panelu je černá ploška s logem výrobce. Tuto plošku, stejně jako některé další detaily, lemují chromované doplňky. Nic převratného nenajdeme ani uvnitř telefonu. Klávesnice má standardní počet kláves a i jejich tvar a rozmístění se nikterak neliší od jiných modelů výrobce dostupných na našem trhu.

Samsungu X450 to opravdu sluší, patří mezi nejhezčí mobily výrobce. Každému se asi líbit nebude, ale většině zákazníků spíš ano.

Baterie - slušná výdrž

Standardní baterie, která se s telefonem dodává, má kapacitu 720 mAh a jedná se o li-Ion článek. Telefon s ní v našem testu vydržel na příjmu přes čtyři dny včetně půl hodiny hovoru. To je slušný výsledek, velmi podobný výdrži jiných telefonů Samsung, které jsme testovali. Výrobce na svých stránkách údaje o výdrži baterie neudává.

Displej - jen jeden, ale povedený

Samsung X450 má jen jeden displej. Vnější chybí, je to úlitba snižování nákladů. Vzhledu telefonu absence vnějšího displeje nevadí, praktickému používání již trochu ano. Véčka bez vnějšího displeje se prodávala před lety, vzpomeňme na nejrůznější modely Motoroly a i některé první Samsungy. V posledních dvou letech ale Samsung žádný podobný model v Evropě nenabízel. Samsung X450 ale není jediným véčkem bez vnějšího displeje na našem trhu. Jedno takové véčko nabízí Motorola (V150) a také Sagem s modelem C2. V Asii se pak podobných modelů nabízí celá řada. Ve všech případech se jedná o nejlevnější modely výrobce a to vlastně platí i o tomto Samsungu. Ovšem jen v případě véček.

Hlavní displej je bezchybný. Jedná se o UFB displej, který má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. Displej nabízí jasný a ostrý obraz, proti TFT displejům má snad jen trochu hrubší rastr. Displej je určitě lepší, než u modelů X100 a X600, ale o trochu horší, než u Samsungu E100.

V druhé části recenze si můžete prohlédnout 34 detailních fotografií displeje Samsungu X450. Stačí kliknout na obrázek.

Na displej se vejde až osm řádků, z kterých jsou ale dva stavové. Displej lze vylepšit obrázkem v podobě tapety a lze si vybrat i barvu a umístění písma. Délku podsvícení displeje lze nastavit a to v rozmezí od patnácti sekund do deseti minut. Pokud necháte telefon otevřený, po nastavené době displej nejdříve pohasne a pak po chvíli úplně zčerná. Klávesnice je podsvícena jasně modrým světlem a její podsvícení je sesynchronizováno s podsvícením displeje.

Ovládání - snadné a intuitivní

Kdo měl již někdy tu čest s některým telefonem od Samsungu, bude si s novým modelem X450 rozumět velmi rychle. Dvojnásobně to platí pro modely S100, S300(m), V200, C100, P400, nebo například D410. Všechny tyto telefony mají téměř stejné menu, lišící se jen v grafice a v některých dalších detailech. Ostatní modely Samsungu, jako například X100, E100, E700, T400, nebo S500, mají menu trochu odlišné. Podle našeho názoru je lepší volbou menu, které najdeme právě u modelu X450.

Ovládání je velmi jednoduché. Stačí vstoupit do menu telefonu pomocí levého kontextového tlačítka a pak již stačí k ovládání jen čtyřsměrný kříž. Vertikálně se jím listuje položkami menu, horizontálně lze do položky vstoupit, naopak pohybem doleva se dostaneme o úroveň zpět. Tento způsob ovládání je velmi pohodlné a praktické. Další praktickou vlastností je ukazování nastavení jednotlivých položek při najetí kurzoru na tuto položku. K ovládání lze použít i klávesové zkratky, každá položka menu je totiž očíslována. Vertikálním směrům ovládacího kříže lze přiřadit taktéž zkratku k některé z funkcí, které jsou v seznamu pro tento účel. Telefonní seznam mezi nimi není, naopak je tam možnost přiřadit pořízení fotografie, což tento telefon neumí. Je možné, že se ale jednalo jen o chybu testovaného vzorku.

Hlavní menu telefonu ještě není ikonové, to budou mít až další modely výrobce. Zatím si budete moci vybrat ze dvou variant menu. Stránkového, které je hezky animované a pruhového, které je praktičtější, protože se na displej vejdou tři položky.

Klávesnice telefonu je dobrá, tlačítka jsou velká a dobře rozmístěná. Funkční klávesy obklopují ovládací kříž, který má uprostřed stále tlačítko pro přístup na Wap, místo mnohem praktičtějšího potvrzovacího tlačítka. I na to si budeme muset počkat na další modely výrobce.

Telefonování - kdopak to volá?

Zvuk reprodukovaný Samsungem X450 je bezproblémový. Je čistý a dostatečně hlasitý, v průběhu hovoru jej lze regulovat pomocí bočních kláves. Ty jinak slouží k regulaci intenzity vyzvánění a u příchozího telefonu,lze podržením jedné z těchto kláves, hovor odmítnout. Ztišit ho nelze.

Jelikož telefonu chybí vnější displej, je jasné, že není vidět, kdo volá. Z tohoto důvodu asi mnoho zákazníků využije možnosti přijmutí hovoru až po otevření telefonu. Pokud se necháváte rádi překvapit, pak ale můžete zvolit i variantu, kdy se hovor přijme otevřením telefonu. Naopak ukončení hovoru jeho zavřením je aktivní v obou případech.

Telefon má velmi jasnou diodu na pravé straně kloubu. Dioda může svítit jednou ze sedmi barev a lze jí i vypnout. Bohužel, diodu nelze použít pro rozlišení hovorů. Jen si tak poblikává v pohotovostním režimu, nebo mnohem intenzivněji bliká při příchozím hovoru, nebo SMS. Naopak lze hovory rozlišit podle vyzváněcí melodie. Samsung nabízí deset skupin volajících, u kterých lze nastavit specifickou vyzváněcí melodii i tón pro SMS.

Telefonní seznam přístroje pojme 1000 záznamů. Ke každému jménu lze přiřadit libovolný počet čísel a také e-mailovou adresu. Co číslo, to ale mínus jedna položka v telefonním seznamu. Když tedy ke každému jménu přidáte 10 čísel, vejde se do telefonu 100 jmen. Lze ale využít i paměť SIM karty, telefon pracuje s oběma zároveň. Kontakty lze i kopírovat. V telefonním seznamu lze vyhledávat až podle sedmi písmen.

Čtyřicetihlasé polyfonní melodie jsou kvalitní, výběr přednastavených ale není nejzajímavější. Z počítače lze nahrávat libovolnou melodii ve formátu SMAF. Do něj lze pomocí programu PsmPlayer překonvertovat každou MIDI melodii, kterých na internetu jistě najdete obrovské množství.

SMS, MMS - jako po másle

Práce s SMS je u tohoto telefonu velmi pohodlná. Při psaní SMS je k dispozici český slovník T9, který píše bez diakritiky. Podporovány jsou i dlouhé zprávy, až 918 znaků. Telefon znaky odpočítává, pokud se dostanete přes limit jedné zprávy, telefon na to upozorní. Do slovníku lze přidávat nová slova, sám jich ale zná poměrně hodně. Paměť telefonu pojme 200 SMS, což je slušný počet. Telefon zprávy nejprve ukládá na SIM, až pak do telefonu. Mazat lze všechny zprávy najednou, ale také jen přijaté na SIM, nebo v telefonu, či odeslané v jedné z pamětí zvlášť.

Text zprávy lze formátovat a lze přidávat obrázky a melodie – telefon totiž podporuje jak zprávy EMS, tak i Smart Messaging od Nokie.

Editor MMS je přehledný a pracuje se s ním dobře. Jedna zpráva může mít přibližně 100 KB a několik stránek. Vkládat lze obrázky, melodie a hlasové poznámky. Ty lze pořizovat přímo z editoru MMS. Například jedna třicetisekundová poznámka zabere asi 20 KB. Text pak může mít až 1 024 znaků. MMS lze ukládat, nebo naopak odesílat více příjemcům najednou a zadávání e-mailové adresy a telefonního čísla jsou oddělené. I při psaní MMS je k dispozici český slovník T9 bez diakritiky. Jediným problémem u MMS je, že do zprávy nelze vložit žádný z přednastavených obrázků a melodií. Lze vkládat jen uložené přijaté obrázky a melodie, nebo obrázky a melodie nahrané do telefonu z počítače.

Další funkce - Java a něco málo do kanceláře

Samsung X450 má GPRS třídy 10, kterého lze využít jak pro data, tak pro Wap a MMS. Telefon lze k počítači připojit jen pomocí kabelu, který není součástí balení. Infraport tento model nemá. Pro tento telefon Samsung dodává synchronizační software EasyGPRS, který si můžete stáhnout zde (EasyGPRS verze 2_1_8). Software nabízí jak synchronizaci, tak datové přenosy a je přes něj možné do telefonu nahrávat melodie a obrázky.

Jak již bylo uvedeno, telefon disponuje hlasovým zápisníkem. Jedna poznámka může mít maximálně 30 sekund a takových se do telefonu vejde pět. Paměť pro poznámky je totiž 100 KB a jedna půlminutová nahrávka má 20 KB. Paměť na obrázky a melodie je 600 KB, pro MMS dalších 700 KB a pro Java hry 512 KB. Celkem tedy telefon nabízí zhruba 2 MB paměti, která je ale pevně rozdělena.

Z dalších funkcí stojí za zmínku budík, který nabízí tři samostatné budíky, z toho dva s opakováním. Telefon se umí probudit i vypnutý, ale tuto možnost je nutné v menu budíku aktivovat. Kalendář má jen měsíční náhled a týden u něj začíná nedělí. Poznámka může mít až 40 znaků. To samé pak platí i o úkolech. Telefon nabízí i kalkulačku, převodník měn a světový čas.

Samsung X450 má i Javu. Od výrobce jsou v telefonu přeinstalovány čtyři hry, známé i z jiných mobilů výrobce (BubbleSmile, Fun2Link, Ultimate Golf Challange a MobileChess). Další hry lze nahrát přes Wap, z počítače to není možné. Pro další hry nebo jiné aplikace je v telefonu 512 KB paměti.

Sečteno a podtrženo

Samsung X450 je atraktivní véčko za rozumnou cenu. Vzhled je povedený, chybějící vnější displej by se ale mnoha zákazníkům mohl hodit. Pokud bez něj nemůžete být, budete muset šáhnout po některém jiném modelu výrobce. Samsung E100 je zhruba o 1 000 Kč dražší, menší model S300m pak zhruba o 2 000 Kč. V obou případech porovnáváme ceny u Oskara, kde se od tohoto nebo příštího týdne bude Samsung X450 prodávat. Základní cena je u něj stanovena na 6 977 Kč.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde můžete nový Samsung porovnat s konkurenty.

Samsung X450 má zhruba stejnou výbavu, jako model S300m, v některých drobnostech je lepší, chybí mu však onen vnější displej. Naopak model E100 má výbavu lepší, tedy určitě má mnohem větší paměť. Má ale trochu jiné menu, které se nám tolik nelíbí, jako u modelu X450.

S ohledem na danou cenovou kategorii nemáme k Samsungu X450 žádných výraznějších výhrad. Běžnému uživateli jeho nabídka funkcí bohatě postačí a získá na pohled atraktivní telefon, které je velmi pečlivě zpracován. Cena se může zdát vyšší, ale to je u Samsungu pravidlo.

Druhou část recenze Samsungu X450 najdete zde.