Samsung X400 - telefon na hraní s 3D menu (první dojmy)

Samsung X400 bude jedním z prvních modelů nové řady Samsungu, který se začne prodávat. Patří mezi novinky Samsungu pro tento rok, které mají naprosto odlišné značení řad než současné modely. Označení X znamená telefony pro X- Generation, tedy telefony pro mládež. V této řadě zatím byly představeny dva telefony, X400 a X410. Označení dalších nových modelových řad Samsungu najdete zde. Model X400 se začne prodávat na podzim tohoto roku a zatím nebyla stanovena ani předběžná cena. Náš odhad směřuje nad hranici 10 000 Kč.

Modely X400 a X410 se na první pohled nijak výrazně neliší. Rozdílná je ale jejich výbava, i když v této chvíli z dostupných zdrojů nelze všechny rozdíly mezi oběma modely detailně popsat. Výrobce ani jeden z telefonů oficiálně nepředstavil a ani zatím nezveřejnil jejich přesnou výbavu. Z toho, co víme, je zřejmé, že model X400 má zvýrazněnou klávesnici pro hraní her, naopak model X410 má jako první Samsung Bluetooth. Z dostupných zdrojů není jasné, jestli model X410 bude mít rádio, které má X400. Tento model jsme měli možnost i krátce vyzkoušet, takže jeho výbavu můžeme popsat docela podrobně. Nutno však podotknout, že se jednalo o testovací vzorek, takže některé detaily se ještě mohou do uvedení telefonu na trh změnit.

Modrý elegán

Design Samsungu X400 se od ostatních modelů výrobce docela liší. Telefon je zhruba stejně velký jako model S100 a má tvar kvádru. Hrany jsou sice zaoblené, celkově ale telefon není tak oblý jako modely S100 nebo S300. Přesné rozměry telefonu jsou 86 x 46 x 20 mm a jeho hmotnost je 90 gramů. Telefon dobře padne do ruky a jeho rozměrná klávesnice je předurčena pro pohodlné psaní textových zpráv. Rozvržení klávesnice je naprosto stejné jako u jiných současných modelů výrobce, většina kláves je ale hranatá a seřazená vedle sebe.

Pokud je nám známo, tak se telefon bude dodávat jen ve stejném barevném provedení, v jakém byl vyveden testovací vzorek. Jedná se o kombinaci temně modré barvy se stříbrnými doplňky. Vnitřek telefonu je stříbrný a právě u tohoto modelu jsou čtyři klávesy (2, 4, 6, 8) odlišeny modrou barvou (u modelu X410 tomu tak není). U zavřeného telefonu je stříbrná celá spodní část, anténa a okraj vnějšího displeje. Stříbrná jsou i obě boční tlačítka a ozdobný prvek, kolem kterého jsou umístěny systémové diody. Ty jsou velmi efektní, mohou svítit jednou ze sedmi barev.

Nejlepší displej současnosti

Hlavní parádou nového Samsungu je jeho vnitřní displej. Ten má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a úhlopříčku 52 milimetrů. Jedná se o aktivní (TFT) displej schopný zobrazit 65 000 barev. To by ale nebylo to nejzajímavější, Samsung nabízí hned několik telefonů s displeji podobných parametrů. Displej modelu X400 je zajímavý grafickým ztvárněním obrázků a menu, které jsou prostorové a opravdu výborně provedené. Nic podobného jsme zatím neviděli, některé animace a tapety displeje jsou nadmíru vyvedené. Slovy to lze jen stěží vyjádřit, nahlédněte do druhé části článku, kde najdete množství fotografií displeje. Předem ale upozorňujeme, že fotografovat barevné displeje je poměrně obtížné a reálný pohled nenahradí. Na ten si však budete muset počkat až do podzimu.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde si můžete prohlédnout fotografie displeje Samsungu X400, včetně 3D obrázků jeho menu.

Zajímavý je i druhý displej na vrchu telefonu. Ten je sice monochromatický, ale inverzní a modře podsvícený. Inverzní displej již dnes není ničím výjimečným, jako když s ním před rokem přišla Motorola u modelu V70. Výhodou takto provedeného displeje je slušná čitelnost i bez podsvícení. Nezanedbatelný je pak jistě i přínos k celkovému designu přístroje.

3D menu

Než se pustíme do výbavy telefonu, zmiňme, že ovládání je stejné jako u současných eskových modelů výrobce (S200, S300 a i například V200). Telefon má dvě kontextové klávesy a čtyřsměrný ovládací kříž. Pro vstup do menu je určena levá kontextová klávesa, pravá slouží pro vstup do telefonního seznamu. V menu se lze pohybovat jen kurzorovým křížem. Vertikálně listujete položkami, směrem vpravo potvrzujete volby, vlevo se naopak vracíte o úroveň zpět. V pohotovostním režimu je každému směru kurzoru přiřazena jedna funkce, v případě modelu X400 ale napevno, na rozdíl od současných modelů, kde si lze vybrat z nabídky.

Menu telefonu má jen stránkovou podobu, a to ve dvou grafických variantách. Jedna varianta je podobná grafice současných modelů výrobce, ale v prostorovém provedení, kdy je na obrázky radost se podívat. O něco méně kýčovitá je druhá varianta. Ta je ve stylu „kyber“ a je asi zajímavější než první možnost. Této variantě odpovídají i animace při příchozím hovoru a dalších režimech telefonu. Ještě dodejme, že na displej se vejde šest řádků textu, který je velký a tudíž dobře čitelný.

Rádio a hry mládež potěší

Asi nejzajímavější funkcí telefonu je FM stereo rádio. To nabízí automatické i manuální ladění a má i paměť na stanice, které si můžete pojmenovat. Příjem signálu byl u testovaného telefonu bezproblémový, ale kvalitu reprodukce jsme nemohli posoudit, neb jsme měli k dispozici jen monofonní sluchátko z běžné osobní HF sady. Podobně jako u jiných telefonů s integrovaným rádiem, i v případě X400 je rádio k dispozici jen po připojení sluchátek.

Vedle rádia je telefon předurčen pro hraní her. Podle propozic by v telefonu mělo být celkem sedm pevně instalovaných her, v testovaném vzorku byly ale jen dvě. Další hry si do telefonu můžete nahrát, a to v rámci Java aplikací, které telefon podporuje. V testovaném telefonu byly čtyři Java hry: Bubblesmile - seřazování míčků, obdoba tetrisu; Fun2Link; řazení potrubí; Golf a jako poslední byla v telefonu hra MobileChess. Ani jednu z těchto her jsme ještě u Samsungu neviděli a docela se nám líbily.

Další výbava telefonu přesně odpovídá výbavě modelu S300. V telefonu tak najdete kalendář, budík, kalkulačku, světový čas, čtyřicetihlasé polyfonní melodie a přístroj disponuje pamětí na 500 kontaktů a 50 SMS. MMS zprávy tento model nepodporuje. Připojení k počítači je možné přes infraport, nebo přes kabel a telefon nabízí GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot, a to jak pro WAP, tak pro datové přenosy.

Budete si muset ještě počkat

Pokud vás nejnovější model Samsungu zaujal, budete si na něj muset ještě pár měsíců počkat. V prodeji nebude dříve než po prázdninách, a jak jsme již psali na začátku, cenu v této chvíli neznáme. Hlavními výhodami tohoto modelu jsou jeho design, dle našeho názoru povedený, a pak především jeho displej a prostorově vyvedené menu a obrázky. Ty opravdu stojí minimálně za shlédnutí, jsou famózní.

V druhé části článku může nový Samsung X400 porovnat s jinými mobily vyšší cenové kategorie. Stačí kliknout na obrázek.

Mládež, pro kterou tento model Samsung připravil, jistě ocení integrované rádio a zřejmě i množství her, a to jak pevně nahraných, tak těch v rámci Java aplikací. Další výbava telefonu odpovídá modelům S300 a S200. Stejnou logiku má i ovládání a rozvrstvení menu. Pokud se vám tedy nechce čekat, můžete si pořídit jiný model výrobce již nyní. Nebo se můžete porozhlédnout po nabídce konkurence, ale po pravdě, žádné jiné véčko s podobnou výbavou v této chvíli náš trh nenabízí.

Jakmile budeme mít k dispozici prodejní verzi telefonu, přineseme vám jeho recenzi s přehledem všech parametrů.