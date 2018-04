Samsung X400 fotogalerie

Na konci roku by se na evropském trhu mohly objevit první telefony schopné na displeji zobrazit 260 000 barev. Zatím je ale maximem 65 000 barev a přesně tolik jich umí zobrazit i Samsung X400. Na to by ale nebylo nic tak zvláštního, podobně "schopných" telefonů najdeme na našem trhu hned několik. Výhodou X400 je nejen velká úhlopříčka displeje (52 mm) a rozlišení (128 x 160 obrazových bodů), ale především schopnost zobrazovat prostorové obrázky. Vypadají velmi efektně, některé jsou povedenější, jiné méně, v každém případě jsme zatím lepší displej na GSM telefonu neviděli. Jeho kvalitu můžete na následujících fotografiích posoudit sami.

První část článku o Samsungu X400 najdete zde.

První varianta menu je, dle našeho mínění, mnohem atraktivnější než ta druhá. Obrázky sice nejsou tak pestrobarevné, ale animace jsou nápadité a 3D provedení velmi efektní. Na fotografiích se nám nepodařilo zaznamenat začátek každé animace, kdy se nejprve otevřou kovové dveře a pak se teprve zobrazí začátek animace každého obrázku. Přesto je menu svižné a lze jím pohodlně a rychle listovat.

Druhá varianta menu je mnohem barevnější než ta první, ale některé motivy již byly použity u předchozích modelů výrobce. V případě X400 jsou ale prostorové a v některých případech (první obrázek) vypadají opravdu skvěle.

Efektní jsou i tapety displeje. I v jejich případě se jedná o 3D animace (vyjma vlastních statických obrázků), některé motivy jsou známé i z předchozích modelů. Při aktivaci tapety si můžete vybrat, jestli chcete zobrazit i text (čas, datum, jméno operátora), kde má být text umístěn (nahoře, dole, uprostřed), jakou barvu má mít font a jakou jeho podklad - stínování.

Java hry, které byly v testovaném telefonu, jsme ještě v telefonech Samsung neviděli. Nejvíc se nám líbila ta první - skládání barevných kuliček do řady. Slušné (minimálně po grafické stránce) byly šachy a tříbení logiky povzbudí i hra, v které se skládá potrubí. Golf není graficky příliš nápaditý, a ač je displej X400 hodně velký, tato hra by potřebovala ještě větší.

Jednou z nejzajímavějších funkcí Samsungu X400 je integrované rádio. Nevzpomínáme si, že by kdy nějaký Samsung (pro GSM) měl integrované rádio, model M100 ale měl MP3 přehrávač. Rádio na testovaném Samsungu X400 mělo velmi kvalitní příjem, ale neměli jsme k dispozici stereo sluchátka, takže kvalitu zvuku posoudit nedokážeme.

Hlouběji zanořené položky menu jsou stejně řazené jako u modelů S100, S200, S300, nebo V200.

Díky větší úhlopříčce se při psaní SMS zpráv vejde na displej šest řádků textu, stejně jako řádků v hlouběji zanořených položkách menu. Animace při puštěném rádiu, příchozím hovoru, nebo při zmeškaných hovorech mají stejnou "kyber" tématiku jako u první varianty menu. I v těchto případech jsou animace prostorové.

Vnější displej je inverzní, zobrazuje tedy světlý text na tmavém pozadí. Je to efektní řešení, s podsvětlením bez výhrad, bez podsvětlení se nám zdál kontrast slabší.

Samsung X400 a dobře známý model S300. S300 je sice menší, ale s X400 se pohodlněji pracuje. Samsung X400 má TFT displej, Samsung S300 UFB variantu displeje pasivního (STN).

Dva hranaté modely Samsungu - X400 a S200. Modrý X400 je větší a má podstatně lepší klávesnici. Ta se u modelu S200 příliš nepovedla, ale na pohled vypadá báječně.

Samsung X400 a stylový Siemens SL55. U zavřených telefonů není rozdíl v rozměrech tak markantní, ale po otevření či po vysunutí je Samsung téměř dvakrát tak velký.

Multimediální Sharp GX13 je větší než Samsung X400, má ale navíc integrovaný fotoaparát. Ten má i Nokia 7250, kterou můžete se Samsungem X400 porovnat na druhé fotografii.

