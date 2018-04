Samsung X200 - luxusní a tenké véčko za pár korun

Samsung nedávno přiznal, že v low-endové kategorii mu to nejde tak dobře, jako u drahých mobilů. A také uvedl, že s tím míní něco dělat a že chystá nové low-endové modely. I u nich se ale bude držet tradice, že to budou atraktivní mobily se zajímavým designem. Důkazem této snahy budiž nový Samsung X200, který ještě letos obohatí i náš trh.

Samsung X200 patří mezi low-endové mobily, čemuž odpovídá i zařazení do modelové řady X. Jedná se o jednoduché stylové véčko se zajímavým designem a jen jedním displejem. Telefon neohromí svou výbavou, to ani není jeho úkol. Je určen zákazníkům, kteří nechtějí za mobil příliš utrácet, ale zároveň dávají důraz na styl.

Vzhled - nenápadný elegán

Po stránce designu se nový Samsung opravdu povedl. Samsung se dokázal oprostit od tradičního schématu zaoblených véček, které v poslední době produkuje. Naopak, novinka je hranatá a její přední i zadní strany jsou hladké. Samsung se vyvaroval i zbytečných okrasných doplňků. Vše je jednoduché a o to elegantnější. Detaily si můžete prohlédnout na fotografiích.

Přední i zadní strana telefonu jsou šedo-stříbrné, boky s výrazným prolisem jsou černé, stejně jako ploška na přední straně, na které je logo výrobce. Ploška je orámovaná chromovanou linkou, což je jediný ozdobný prvek na celém telefonu. Chybí vnější displej, což je u véčka nevýhoda, ale v kategorii nejlevnějších mobilů se tento nedostatek dá omluvit. Místo vnějšího displeje je na vrchu telefonu multifunkční dioda s poměrně intenzivním světlem.

Jednu zajímavost najdeme na spodní části telefonu. Samsung u tohoto modelu nepostupoval stejně, jako u drtivé většiny ostatních přístrojů ze své produkce. Baterie není totiž integrovaná do krytu, ale je v přístroji uložená samostatně a kryt je nezvykle tenký a lehký. Je to drobnost, která však může mít vliv na pevnost konstrukce přístroje. U testovaného vzorku to žádný problém nebyl, uvidíme, jak se osvědčí v praxi. Jinak je zpracování telefonu tradičně perfektní a i použité materiály jsou nad úrovní low-endové třídy mobilů.

Celý vnitřek telefonu je černý, jen navigační klávesa a reproduktor jsou orámované chromovanou lištou. Samotná klávesnice má tradiční tvar a i rozmístění tlačítek je pro mobily značky Samsung zcela tradiční. Klávesnici musíme pochválit. Je skvělá, perfektně se na ní píše, ideální nástroj pro psaní zpráv. Velikost tlačítek, jejich rozmístění a také jejich mechanické vlastnosti jsou perfektní. Rozměry telefonu jsou 85 x 44 x 19 mm a jeho hmotnost je 77 gramů.

Baterie - lepší průměr

Baterie, jak již bylo uvedeno není součástí zadního krytu, to ale může být uživatelům úplně jedno. Její kapacita 800 mAh a jedná se o Li-Ion článek. Podle výrobce s ní telefon na příjmu vydrží až 350 hodin. To je jako obvykle velmi optimistický údaj, které lze dosáhnou, pokud výrobce vyloženě nelže, jen v laboratorních podmínkách. V našem trstu vydržel telefon na příjmu čtyři a půl dne bez vypínání na noc a s několika odeslanými SMS a půl hodinou hovorů. Výdrž je to slušná, Samsung X200 se za ní stydět nemusí.

Displej - není špatný, ale ani oslnivě výborný

Jediný displej telefonu je barevný pasivní (UFB) s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a se schopností zobrazit 65 000 barev. Displej není špičkový, jako u vyšších modelů výrobce, ale není ani špatný. Naopak ve své třídě patří mezi nadprůměrné displeje. Displej je překvapivě dobře čitelný i na přímém slunečním světle, jen z většího úhlu už na něm není, díky pasivní technologii, tak dobře vidět.

Na displej se vejde až devět řádků textu, pro práci jich je k dispozici sedm. Nastavit je možné tapetu a barevné schéma. Telefon nemá vnější displej a diodu rozhodně nelze považovat za alespoň částečnou náhradu. Dá najevo jen aktuální příchozí hovor a SMS, ale už nikterak neukáže, že máte nepřijatý hovor, nebo před chvílí přijatou SMS.

Ovládání - tradice od Samsungu

Ovládání telefonu je tradiční, stejné, jako výrobce používal u většiny dřívějších modelů. Do menu se vstupuje levou kontextovou klávesou, pravá je určená menu telefonního seznamu. Prostřední klávesa ovládacího kříže je určena pro potvrzování funkcí, v pohotovostním režimu ale tradičně slouží pro vstup na Wap. Hlavní menu je ikonové (3x 3 položky). Další menu jsou textové a vertikálně řazené. Bohužel telefon nenabízí některé "vychytávky" jiných nových modelů Samsungu, což se nám moc nelíbí. Proč se nmedržet pozitivních inovací a vracet se již k překonanému? Důvod je asi jediný a jsou jím výrobní náklady. Stará platforma je již dávno zaplacena.

Telefonování a SMS

Do telefonního seznamu Samsungu X200 se vejde 1000 vícepoložkových záznamů (každé číslo = jedna položka seznamu). To je na danou třídu slušná paměť, navíc lze najednou použít paměť na kartě SIM a v přístroji, což ještě kapacitu paměti zvětšuje. Ke každému záznamu lze přiřadit čtyři typy (3 čísla + e-mail) informací bez dalšího limitu počtu. Kontakty je také možné roztřídit do několika skupin volajících a pomocí nastavení tak odlišit volající. Vyhledávat v seznamu jde podle více písmen, ale nikoliv hned po stisku pravé kontextové klávesy, vyhledávání je nutné potvrdit. Vyzváněcí melodie jsou polyfonní, čtyřicetihlasé. Výběr melodií je již poněkud unavující, výrobce by mohl kolovrátkové songy obměnit.

Pro psaní SMS a i MMS není nový Samsung vůbec špatná volba. Český slovník T9 píše bez diakritiky, telefon odpočítává znaky, do paměti se vejde 200 esemesek, nechybí doručenky ani možnost přidávat do slovníku nová slova. Editor MMS má tradiční podobu, ale v tomto telefonu moc upltnění nenajde. Co také posílat, když telefon nemá fotoaparát.

Výbava - neochromí ani neurazí

Výbava telefonu nikoho neohromí. Najdeme v ní základní a důležité funkce, nic zbytečného navíc. Do telefonního seznamu se vejde 1 000 položek, paměť přístroje dále pojme 200 SMS a na multimediální obsah je vyřazen skromný prostor o velikosti 600 KB. Navíc pro Java hry je vyhrazeno dalších 500 KB a pro hlasové poznámky ještě samostatných 100 KB. V menu dále najdeme tři samostatné budíky, kalendář s měsíčním náhledem, kalkulačku, světový čas a převodník měn. Ve složce Java najdeme dvě hry, další lze nahrát jen přes Wap. Telefon má GPRS třídy 8, které lze použít jak pro Wap (2.0), tak pro datové přenosy. Připojení telefonu k počítařči je možné realizovat přes kabel nebo pomocí infraportu. Kabel se ale s telefonem nedodává.

Sečteno a podtrženo

Samsung X200 je povedený stylový mobil s jednoduchým, přesto nápaditým designem. Těm, kterým jsme mobil ukázali, se novinka líbila. Úspěch by mohl mít především u žen. Výbava telefonu odpovídá ceně, která by se měla pohybovat okolo 3 500 Kč včetně DPH. To je slušná suma a telefon by tak mohl být úspěšný. Soupeřem Samsungu na trhu bude především Nokia 2650/2652, která má obdobnou výbavu, je to také stylové véčko a i cena je velmi podobná. Na trhu je ale velké množství mobilů a dnes není problém koupit za výše uvedenou sumu i jednodušší multimediální mobil. Samsung X200 to tak lehké v žádném případě mít nebude.