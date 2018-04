Samsung X120 – low-end se špičkovým displejem (preview)

Tak asi budou vypadat displeje budoucnosti. Žádné TFT, STN a jejich deriváty. Budoucnost je v OLED displejích. Prvním mobilem v Evropě, který bude mít celý displej typu OLED, bude pravděpodobně Samsung X120. V Asii, tedy v Japonsku a Jižní Koreji se již telefony s plnohodnotným OLED displejem prodávají, v Evropě jsou OLED displeje využívány jen pro displeje vnější a žádný zatím neumí zobrazit víc, než 256 barev. Samsung X120 umí na svém displeji zobrazit barev 65 000.

Samsung X120 je low-endový telefon, nástupce populárního modelu X100, který se delší dobu prodává i u nás. O novém Samsungu se ví již dlouho, výrobce jej ale zatím oficiálně na trh neuvedl. Nejdříve by se měl začít prodávat ve Velké Británii, posléze i na dalších evropských trzích. Přesný termín ale neznáme a to samé platí i o ceně telefonu. Podle našeho odhadu by neměla překročit 6 000 Kč, spíš by měla být nižší.

Jak již bylo uvedeno, hlavním tahákem nového Samsungu je jeho displej. Je to displej typu OLED, má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. Displej je rozdělený na dvě části. Horní menší, zabírající zhruba třetinu celkové plochy, svítí pořád a zobrazuje aktuální čas a na druhém řádku všechny stavové informace. Tato část displeje je monochromatická, zobrazované údaje jsou modré, vyjma ikony pro došlou SMS, která je červená a ikon pro označení dopoledne a odpoledne, které jsou zelené.

Druhá část displeje má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a ta již umí zobrazit plných 65 000 barev. Zobrazení je stejné, jako u jiných barevných displejů výrobce, nepočítaje pozměněnou grafiku, která souvisí s přepracovaným menu telefonu. Obraz je velmi kontrastní, je i dostatečně jasný, ale trochu zabarvený do žluta. Nastavit nelze nic, ani jas, ani kontrast. Vybrat lze jen délku svícení – do půl minuty a samozřejmě tapetu.

Barvy na displeji jsou syté, někdy možná až moc. Telefon nemá fotoaparát, takže můžeme jen těžko posoudit, jak by na tomto displeji vypadal obraz z fotoaparátu. Všude tam, kde se zadává text, je zobrazení inverzní, tedy světlý text na černém pozadí, což je velmi kontrastní. Pro běžné použití je tento displej přímo ideální.

Samsung X120 má nový typ menu. Do něj se sice vstupuje stále stejně pomocí levé kontextové klávesy, ale dále je vše jinak. Potvrzování funkcí zajišťuje klávesa uprostřed ovládacího kříže a levá kontextová klávesa přebírá úplně jinou funkci. U každé položky z hlavního menu je k ní přiřazena nejčastěji žádaná položka, výběr ale provedl výrobce, bez možnosti jejího nastavení. Ve většině případů se ale trefil naprosto přesně u jednotlivých položek hlavního menu jsou to následující funkce: psaní SMS, zmeškané hovory, tón vyzvánění, tapeta, budík, výběr sítě a hry.

Tento postup platí jen u hlavních položek menu, dále levá kontextová klávesa slouží svému běžnému určení, tedy potvrzování zvolené funkce. Pohodlnější je ale použití prostředního tlačítka uprostřed ovládacího kříže. Pozor, v pohotovostním režimu tato klávesa dále slouží pro přístup na Wap. Bohužel u nového menu nelze použít pro potvrzení položky pravý směr kontextové klávesy a pro její opuštění směr doleva.

Úplně nová je i grafická úprava hlavního menu. Místo dvou možností zobrazení jsou nyní na výběr možnosti tři. Dvě zhruba odpovídají předchozím možnostem, stylu pruhu a stránky, jen jsou v jiné grafické úpravě a to dost radikálně změněné. Třetí varianta představuje karuselové menu, které se efektně otáčí. Nejsou v něm vidět všechny položky. Předchozí a následující u aktivní odpovídají posloupnosti, další položky zobrazené na pozadí již posloupnosti neodpovídají. Zhruba každá druhá položka zobrazena není.

V tomto třetím druhu hlavního menu lze listovat pomocí ovládacího kříže horizontálně i vertikálně, u zbývajících dvou možností jen vertikálně. Hlouběji zanořená menu jsou tradičně již jen textová a opět vertikálně řazená. Stejný zůstává i vstup do menu telefonního seznamu, které se skrývá pod pravou kontextovou klávesou.

Porovnání se Samsungem SGH-X100 a SGH-X610.

Barevně výraznému displeji sekunduje i jasně modře podsvícená klávesnice. Navíc pod ovládacím křížem se skrývá servisní světlo, které může svítit jednou ze sedmi barev. Případně ale nemusí svítit vůbec, servisní světlo lze i vypnout. V kombinaci s displejem svítí telefon jako vánoční stromeček.

Paměť telefonu je rozdělena mezi jednotlivé položky. Vejde se do ní 2000 kontaktů (co jedno číslo, to jedna pozice v paměti a 10 skupin volajících), 200 SMS, pro MMS je vyčleněno 1,3 MB, pro hry 512 KB, pro hlasové poznámky 100 KB a pro obrázky zhruba 700 KB. Výbava telefonu je standardní, nikterak nevybočuje ze standardu výrobce pro nižší třídu svých telefonů. Telefon má Wap (2.0), GPRS třídy 10, Javu, kalendář, tři budíky, hlasový zápisník, kalkulačku, převodník měn, světový čas a šedesátičtyřhlasé melodie. Telefon má i infraport.

Porovnání se Samsungem SGH-X600 (snímek vlevo) a se Samsungem SGH-X610.

Samsung X120 je atraktivní low-endový telefon (alespoň co se výrobního programu Samsungu týče), který oslní svým displejem, malými rozměry (108 x 44 x 16 mm), hmotností (74 gramů) a decentním designem. Pochválit můžeme inovovanou strukturu menu a změnu v ovládání, která je praktická. Výbava telefonu již tak oslňující není, ale v dané kategorii je dostačující.

Porovnání s modely SGH-X610 a SGH-X600.

Jak již bylo na začátku článku uvedeno, neznáme ani cenu telefonu, ani přesný termín uvedení na trh. Podle všeho to u nás letos určitě nebude, snad začátkem příštího roku. V zahraničí by se ale telefon mohl začít prodávat již před Vánoci. Testovaný vzorek ale již měl kompletní českou lokalizaci, včetně slovníku T9. Ten mimochodem píše i bez diakritiky.