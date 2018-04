Samsung X100 - nejlevnější Samsung s bohatou výbavou (minirecenze)

Nový low-endový Samsung X100 je zatím poněkud tajemný telefon. Výrobce jej zatím nepředstavil a světem proběhly jen dvě kopie produkčního listu. V minulých dnech jsme měli možnost vyzkoušet jeden z prvních funkčních vzorků tohoto telefonu a zde jsou naše první dojmy.

Podle výrobce by se měl Samsung X100 zařadit po boku modelu C100 mezi low-endové telefony této značky. Samsung C100 se do prodeje dostává v těchto dnech za cenu do 6 000 Kč, jako dotovaný pak stojí v síti Oskar již od 1 995 Kč. Model X100 by měl být v hierarchii Samsungu pod modelem C100, mohli bychom tedy počítat s cenou okolo 5 000 Kč, možná ještě méně. Za tyto peníze se jedná o velmi dobrý tip na koupi nového telefonu, což ale platí i o modelu C100.

Tak trochu jiný

Samsung X100 se poněkud vymyká vzhledu jiných telefonů této značky. Má klasickou koncepci (nejedná se o véčko) a je hodně zakulacený. Vzdáleně se podobá staršímu modelu N620, který má i podobné rozměry a hmotnost. Ty jsou u Samsungu X100 110 x 45 x 20 mm a 84 gramů. Námi testovaný vzorek X100 měl přední panel tmavě modrý, zbytek telefonu byl stříbrný. Telefon má samozřejmě integrovanou anténu a netradiční kurzorový kříž, v jehož středu chybí pro Samsung typické tlačítko pro přístup na WAP. Klávesnice je efektně podsvícená, což platí především právě pro kurzorový kříž. Jak to vypadá, si můžete prohlédnout na fotografii.

Testovaný vzorek nás poněkud zklamal kvalitou zpracování, kryt baterie trochu skřípal, nutno však podotknout, že se jednalo o kus z předsériové výroby. Design telefonu není příliš nápaditý, mládeži, které je primárně určen, by se ale měl líbit.

Barevný displej větší než u sourozenců

Hlavním tahákem telefonu je barevný displej a podpora MMS. Displej je barevný - pasivní (STN - UFB?), přesnou specifikaci ale neznáme. Subjektivně je přibližně na stejné úrovni jako displej modelu C100. Aktivním displejům se nevyrovná, ale díky podpoře 65 000 barev má před většinou evropské konkurence slušný náskok. Jeho přesné rozlišení neznáme, je ale větší než třeba displej modelu S300 a je i větší než displej C100.

Hodně povedené MMS

Práce s MMS je u X100 nejpropracovanější ze všech Samsungů vůbec. Do jedné zprávy můžete dát až deset obrázků a vkládat lze i obrázky nahrané v telefonu (to u standardních obrázků u modelů S300m a P400 nejde). Dále můžete do zprávy vložit zvukový záznam a melodii. Samotné menu práce s MMS vypadá trochu jinak než u jiných Samsungů s podporou MMS a zdá se, že je to ku prospěchu věci.

Velká paměť

Překvapivě slušná je i nabídka dalších funkcí telefonu a především kapacita paměti. Do té se vejde 200 SMS, 1000 vícepoložkových kontaktů (tedy jmen s více čísly, ne jen čísel jako u některých jiných modelů výrobce). Námi testovaný vzorek hlásil celkovou paměť telefonu přes 8 MB, z kterých je většina určena pro fotografie, obrázky a melodie. Paměť na aplikace Java je počítána zvlášť a má kapacitu 600 Kb.

Sedm her

Z dalších funkcí telefonu nás zaujal diář, který umožňuje přidávat několik poznámek ke každému dni a vše přehledně zobrazuje v hlavním pohledu kalendáře. Telefon má i dva budíky, kalkulačku, velmi praktický převodník nejrůznějších veličin (délka, váha, objem, teplota a další). Telefon disponuje i stopkami a odpočítávačem. Zatím poněkud záhadný je hlasový zápisník. Do něj bylo možné přidat záznam jen přes menu multimediálních zpráv, jinak bylo možné záznamy jen přehrávat. Jak již bylo uvedeno, telefon podporuje Javu. V telefonu byly čtyři předinstalované hry: golf, skládání kuliček a potrubí a šachy. Další tři hry jsou mimo Javu, jedná se o dobře známé hity Samsungu: Křečkovu krabici, Honey Ball a Bowling.

Menu jako u S500

Menu telefonu odpovídá stylu použitému například u modelu T400 nebo S500. Jedná se o druhou vývojovou linii menu, kterou výrobce používá, a podle našich informací bude u novinek stále častější. První styl menu, známý z modelů S200, S300, P400, nebo C100, je poněkud odlišný. Asi bude záležet na konkrétním uživateli, které variantě dá přednost.

Levný a dobře vybavený

Samsung X100 je atraktivní telefon, který zaujme velmi slušnou výbavou, podporou MMS a především cenou. Pokud se potvrdí předpoklady a bude se prodávat za cenu okolo 5 000 Kč, mohl by si získat mnoho spokojených zákazníků. Komu se líbí telefony Samsung, ale véčka jsou pro něj příliš drahá, může právě s tímto modelem získat téměř všechny funkce a výhody barevného displeje, ale za poloviční cenu. To ale neplatí jen o X100, ale i o již prodávaném modelu C100. Pokud by se vám výbava modelu X100 zdála stále nedostatečná, máme pro vás dobrou zprávu. Chystá se obdobný model, který bude mít i integrovaný fotoaparát. Ten se ale na trh nedostane dřív než před koncem roku.

Jakmile budeme mít k dispozici prodejní verzi telefonu, přineseme vám fotogalerii displeje.

První informace o Samsungu X600 najdete zde.

Minirecenzi Samsungu E700 najdete zde.