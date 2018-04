Samsung X100 - menu telefonu na 45 fotografiích displeje (fotogalerie)

Displej Samsungu X100 je pasivní (STN), ale ve vylepšené variantě UFB, takže je velmi dobře čitelný. Má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. Mezi low-endovými telefony vyniká, na své dražší "aktivní" bratříčky (TFT) ale nemá. Nabízíme vám 45 detailních fotografií displeje tohoto telefonu a tři fotografie, na kterých je novinka Samsungu vedle svých konkurentů.

Menu Samsungu X100 může mít čtyři barevné varianty. Na obrázcích jsou všechny.

Displej si můžete vylepšit tapetou. V tomto případě animovanou. Jak to vypadá v pohotovostním režimu, vidíte na prvním obrázku, na dalších jsou čtyři zbylé předinstalované animované tapety.

Vedle animovaných tapet nabízí Samsung i tapety statické. Buď to může být obrázek, nebo také kalendář (aktivní). Zvolit si můžete i pozici textu na pohotovostním displeji, popřípadě jeho grafické provedení. Servisní světlo může svítit jednou ze tří barev.

Do telefonního seznamu telefonu se vejde 1000 kontaktů. Ke každému z nich můžete přiřadit pět čísel a e-mailovou adresu, tak jak je to vidět na prvních dvou obrázcích. Kontakty pak můžete třídit do pěti skupin volajících.

Výběr přednastavených polyfonních melodií je široký, motivy se ale u telefonů Samsung stále opakují. Chtělo by to nějakou změnu. Komu by se ale žádná nelíbila, může si ji do telefonu nahrát. Najde jí pak ve složce médií, která je v poslední položce hlavního menu telefonu.

Z kancelářských funkcí Samsungu X100 můžete použít stopky, praktický převodník měn, budík a kalendář.

Ze dvou předinstalovaných Java her nás víc zaujala ta první - BubbleSmile. Úkolem je srovnávat kuličky podle barev do řad. Druhá hra je akční a pro nadcházející roční období jako dělaná. Než se pustíte do koulování, můžete si vše vyzkoušet na svém telefonu.

Při psaní SMS je k dispozici pět řádků pro text. Při čtení pak o jeden méně. Celková sdílená paměť telefonu je 9 MB. Bohužel, pro Javu a MMS je omezena, kontakty a SMS mají vlastní paměť. Na obrázky a melodie tak zbývá opravdu hodně místa.

Při vytváření nové MMS máte k dispozici dokonce hlasový zápisník. K němu se jinak, než přes menu MMS, nedostanete, ale záznamy pak najdete ve složce médií.

Nový Samsung X100 a jeho konkurenti. Na první fotografii Philips Fisio 822, na druhé Sagem X5 a na třetí konkurence z vlastní stáje, Samsung X600. Ten je modelu X100 velmi podobný, je však menší, má integrovaný fotoaparát s přídavným světlem, ale anténu má pevnou. Jinak je výbava obou telefonů stejná.

