Samsung X100 - další low-endová pecka Samsungu (recenze)

Samsung X100 patří do nové třídy telefonů Samsung označených písmenem X. Vedle X100 se zanedlouho můžeme těšit i na model X600, který má stejnou výbavu, ale navíc integrovaný fotoaparát s přídavným světlem. Další modely této nové low-endové řady se na trhu objeví v příštím roce.

Samsung X100 navazuje na stále prodávaný model C100, který je velmi úspěšný. Aby ne, když nabízí téměř to samé, co víc než dvakrát dražší véčko S300. Ve své podstatě stejnou výhodu dostal do vínku i model X100. Jeho výbava je velmi podobná výbavě modelu E700. To je ale véčko a má integrovaný fotoaparát. Mimo něj a vnějšího barevného displeje E700, ale mají oba modely mnoho společného. Rozdíl v ceně je opět víc než dvojnásobný. Logicky levnější je model X100. Z výše uvedeného je zřejmé, že novinka Samsungu opravdu stojí za pozornost.

Vzhled

Samsung X100 je klasicky koncipovaný telefon běžných rozměrů a průměrné hmotnosti. V nabídce výrobce představuje okrajový typ telefonu, Samsung se především živí výrobou véček. Mezi low-endy ale hrají u Samsungu prim právě klasicky koncipované telefony. U nás je znám například dva roky starý model R210 a ze zahraničí můžete znát o něco mladší dvojici modelů N600 a N620 (identické modely, N620 s flipem). Posledně jmenovanému modelu je novinka i nápadně podobná. Podobný tvar mají alfanumerické klávesy, zadní část telefonu je také velmi podobná a stejný tvar a umístění má i informační dioda. Inovací je integrovaná anténa a samozřejmě barevný displej.

Rozměry telefonu jsou 110 x 45 x 20 mm a hmotnost telefonu je 84 gramů. Telefon je dvoubarevný, přední strana je modrá, zaoblené boky a zadní část telefonu jsou stříbrné. Poměrně střídmý design oživují dvě chromované kontextové klávesy, zajímavý kulatý ovládací kříž a pochromovaný kryt sluchátka. Většina kláves je na přední straně telefonu, na levém boku je klávesa pro regulaci hlasitosti a otvor pro osobní HF sadu. Systémový konektor (stejný s dalšími modely výrobce) je na spodní části telefonu. Vzadu je reproduktor pro vyzváněcí melodie, překvapující je absence poutka pro šňůrku.

Displej

Samsung X100 má barevný displej, jinak by to dnes už nešlo a Samsung už ani telefony bez barevného displeje nevyrábí (vyjma výprodejového modelu A800). Displej modelu X100 je STN - UFB, tedy pasivní displej se zvýšeným jasem a kontrastem. U Samsungu často používaný, například i u předchozího low-endu C100. Displej má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů při úhlopříčce přibližně 40 milimetrů. Jas a kontrast displeje je bezproblémový, ale jakoby mu nešla červená barva. To ale mohl být problém testovaného předprodejního vzorku. Jinak patří displej Samsungu X100 mezi špičku ve své kategorii.

Menu telefonu si můžete prohlédnout na 45 detailních fotografiích displeje. Stačí kliknout na obrázek.

Jelikož X100 není véčko, musel výrobce vyřešit spořič displeje, který u véček není třeba. Podařilo se to poměrně slušně. Inverzní bílé hodiny na tmavém pozadí s čitelným stavovým řádkem dokáží informovat i při zhasnutém podsvícení displeje. Tapety displeje mohou být statické i animované. Podsvícení klávesnice je velmi intenzivní a to hlavně u alfanumerických kláves. Zajímavý je i podsvícený kruh uprostřed ovládacího kříže.

Baterie

Standardní baterie má kapacitu 900 mAh a jedná se o Li-Ion baterii. Podle výrobce by měl telefon vydržet na příjmu šest až patnáct dnů. V našem testu jsme se přiblížili ke spodní hranici a to včetně půl hodiny hovoru a několika odeslaných textovek a MMS.

Ovládání

Samsung X100 má klasické ovládání telefonů Samsung, tedy alespoň té jedné ze dvou vývojových řad. Ta zahrnuje modely E700, S500, T400 které se již prodávají a stejné menu bude mít i model X600. Druhá linie používající své vlastní menu zahrnuje modely S100, S300(S300m), P400, nebo low-end C100.

Ovládání je snadné a mělo by vyhovovat většině zákazníků. Výtka směřuje jen k ovládacímu kříži, uprostřed kterého je stále tlačítko pro přístup k Wapu a ne potvrzovací klávesa. Tak tlačítko funguje jen u Java her. Jinak je klávesnice velmi kvalitní a telefon je přímo předurčen k psaní zpráv. U klávesnice jde aktivovat i automatický zámek, jinak se klávesnice zamyká klávesou s hvězdičkou. Stačí jí podržet. U automatického zámku si můžete nastavit interval uzamčení - 15, 30, 60 a 120 sekund.

Do menu telefonu vstoupíte levou kontextovou klávesou, pod pravou se skrývá menu telefonního seznamu. V obou dvou se pohybujete horizontálně, v konkrétní položce pak vertikálně. Hlavní menu je jednostránkové, ale na liště je vidět, kde se v nabídce hlavního menu nacházíte. Kdo měl či má některý z jiných Samsungů této vývojové linie, bude jako doma. Nováčci si pak rychle zvyknou. Jestli je však lepší tato varianta menu, nebo ta druhá, kterou Samsung používá, je na vkusu konkrétního zákazníka.

Telefonování

Samotné telefonování je bezproblémové. Hlasitost hovoru je dostatečná, subjektivní citlivost na signál bezproblémová a čistota reprodukovaného zvuku nadprůměrná. Telefonní seznam pojme 1000 kontaktů. U každého s pěti čísly, e-mailovou adresou a možností přiřadit grafický symbol a vyzváněcí melodii. Kontakty lze třídit do pěti skupin volajících, u každé opět s možností nastavení vyzváněcí melodie a grafického symbolu. Názvy skupin lze měnit dle libosti.

Samsung X100 nabízí čtyřicetihlasé polyfonní melodie, stejné jako v jiných aktuálních modelech výrobce. Nabídka je dnes již poněkud oposlouchaná, což ale platí i přednastavených obrázcích, ty jsou již okoukané. Do telefonu však není problém nahrát libovolnou vlastní melodii (a i obrázek). Budete potřebovat kabel, program EasyStudio (viz kapitola Data) a program PsmPlayer. Nyní jen dodejme, že vedle melodií můžete být na hovor upozorněni i vibracemi, které lze s melodiemi kombinovat.

SMS, EMS a MMS zprávy

I v případě textových a obrazových zpráv platí, že nabídka Samsungu X100 je stejná, jako u modelu E700. Telefon si rozumí s SMS, EMS, zprávami formátu Smart Messaging a umí i multimediální zprávy - MMS. Do paměti telefonu se vejde 200 textovek a 150 obrazových zpráv. Na velikosti jednotlivých zpráv nezáleží, celková sdílená paměť telefonu je 9 MB!

Při psaní zpráv je k dispozici pět řádků, při čtení zpráv o jeden méně. Telefon nabízí prediktivní slovník T9 s podporou češtiny. Pro někoho nepříjemná zpráva je, že telefon píše česky s diakritikou a tak i zprávu odesílá. To zmenšuje velikost jedné SMS na 70 znaků. Jinak ale telefon umí poslat zprávu složenou až s dvanácti jednotlivých textovek. Do slovníku lze přidávat nová slova. Vkládání obrázků a melodií, stejně jako formátování textu, u EMS, je jednoduché a pohodlné. Kdo by ale posílal EMS, když telefon umí MMS.

U multimediálních zpráv nejste ani tak omezeni počtem stránek, jako celkovou velikostí zprávy. Ta je, stejně jako u Samsungu E700, 80 KB. Přidávat můžete obrázky, melodie a překvapivě také hlasové poznámky, i když jinak telefon samostatný hlasový zápisník nemá. Nastavení MMS je o něco složitější, než u Samsungů druhé vývojové linie. V případě Oskara stačí odeslat řídící SMS, u ostatních operátorů budete muset nastavovat ručně.

Data, Wap, připojení k počítači

Samsung X100 má GPRS třídy deset, tedy v maximální konfiguraci 4+2 timesloty. GPRS lze použít jak pro data, tak pro Wap. K počítači lze telefon připojit jen pomocí kabelu, vyšší modely X600 a E700 mají i infraport. Po připojení k počítači lze X100 použít jak pro přenos dat, tak pro synchronizaci a také pro nahrávání obrázků a melodií. To lze dělat opravdu velkoryse díky paměti 9 MB. Jelikož telefon nemá vestavěný fotoaparát a MMS a Java aplikace mají vlastní paměť (paměť je společná, ale pro MMS a Javu je omezena), tak na obrázky a melodie toho zbývá opravdu hodně. Pro synchronizaci je k dispozici program EasyStudio o kterém se více dočtete zde. Program je povedený, ale s X100 jsme jej vyzkoušet nemohli, neměli jsme k dispozici kabel.

Další funkce

Z předchozí kapitoly je jasné, že Samsung X100 podporuje Java aplikace. Jen škoda, že z celkové paměti je pro ně vyhrazeno jen 600 KB. V telefonu jsou přednastaveny dvě hry: Koulovaná a BubbleSmile, což je poměrně zábavné srovnávání kuliček podle barvy. Další hry lze do telefonu stáhnout, ale jen přes Wap.

Z kancelářských funkcí Samsung X100 nabízí to samé, co jeho sourozenci. Nabízí kalendář s měsíčním náhledem (propracovanější, než u druhé vývojové linie Samsungu - viz výše), kalkulačku, převodník měn a praktický převodník nejrůznějších fyzikálních veličin. Budík má tři samostatné časy buzení. Budí i z vypnutého telefonu a lze nastavit konkrétní dny v týdnu, kdy bude budit. Sportovce pak potěší stopky a odpočítávač.

Povedený low-end

Samsung X100 je dalším povedeným počinem Samsungu mezi low-endy. Telefon toho nabízí opravdu hodně, ve své podstatě to samé, co víc než dvakrát dražší model E700. Ten má navíc druhý barevný displej (je to véčko), infraport a integrovaný fotoaparát. To samé, ale v klasickém hávu, má model X600. Ten ale přijde na trh později než X100 a bude dražší. Samsung X100 bude stát necelých 6 000 Kč a to jako nedotovaný. S dotací bude ještě levnější. Stane se tak silnou konkurencí kolegy C100, který je především u Oskara velkým prodejním hitem. C100 působí honosnějším dojmem, X100 toho více umí. Konkurence telefonů okolo 5 000 Kč se ale hodně přiostřuje a tak to Samsung X100 nebude mít tak lehké, jako jeho předchůdci.

Fotogalerii displeje Samsungu X100 najdete zde