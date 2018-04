Dostat se na internet nebývá pro laika příliš jednoduché. Musí vlastnit počítač, musí mít modem, účet u providera, musí si nakonfigurovat program a udělat spoustu dalších věcí, které mnohým z laiků připadají jako ta nejtemnější elektronická magie. Už proto se internet tak těžko dostává ze stolů skalních přívrženců, fanatiků a lidí technicky vzdělanějších do normálních domácností domácností - a to nejen v ČR.

Není tedy divu, že se našlo několik firem, které se rozhodly dát spotřebitelům silnou zbraň - takzvané webfony - tedy telefony vybavené modemem, displejem a vším potřebným pro připojení k internetu. Podívejme se na jedno z velmi zajímavých zařízení, které se na CeBITu objevilo a které představila firma Samsung (obdobná zařízení představil i Siemens nebo Alcatel).

Zařízení Web Video Phone má vestavěnou videokameru pro videokonference - to bude to dražší, profesionálnější zařízení pro firmy - v ceně 700 - 1000 USD. Verze pro domácnosti se bez kamery a videokonferencí obejde, s cenou se pak dostane pod 500 USD. Obě verze budou moci telefonovat jak přes normální linku, tak prostřednictvím internetu - podle vašeho přání a podle kvality přenosových tras. Do zahraničí se tak dovoláte za lokální tarif, což zní zajímavě - samozřejmostí je podpora rozhraní H.323, takže si popovídáte s každým, kdo používá přístroje založené na tomto standardu - nejenom s dalším majitelem Samsung Web Video Phone.

Barevná LCD obrazovka bude k dostání ve verzi pasivního dualscanu nebo TFT displeje - v závislosti na ceně. Velikostí 5,6 palců není rozhodně předimenzovaná, ale na základní surfování po internetu a ovládání telfonu to stačí. Samozřejmostí je vestavěná klávesnice a možnost přijímání a odesílání pošty v předem nastavených intervalech - došlý email vybíraný kupříkladu jednou za dvě hodiny je oznámen zazvoněním.

K připojení do internetu je použitelná klasická komutovaná linka, ISDN linka nebo Ethernet. Každému podle jeho možností, gusta a SPT Telecom. Pokud budete přemíšlet nad videokonferencingem, pamatujte na to, že maximální přenosová rychlost je 15 snímků za vteřinu - a jak nás ve škole učili, dojem plynulého pohybu vzniká až někde u dvaceti.