Samsung zešílel. Jeho extrémně jemný displej nás bude klamat

20:07 , aktualizováno 20:07

Není tomu tak dlouho, co jsme se podivovali nad počinem Sharpu. Ten totiž letos v dubnu představil displej s extrémní jemností 806 obrazových bodů na palec určený pro smartphony. To však není nic proti tomu, co nyní plánuje Samsung.