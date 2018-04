Pro Samsung je model S7 zlatý důl. Vydrží mu to proti novým iPhonům?

Společnost nyní odhaduje, že provozní zisk za tři měsíce do letošního června dosáhl 8,1 bilionu wonů (172 miliard korun). Byl by to nejlepší výsledek od prvního kvartálu 2014. Analytici oslovení agenturou Reuters počítali v průměru s výsledkem 7,8 bilionu wonů. Příjmy za druhé fiskální čtvrtletí firma odhaduje na 50 bilionů wonů, což by byl nárůst o tři procenta.

Největší podíl na zisku měla podle všeho již druhé čtvrtletí za sebou divize mobilních telefonů. To však podle analytiků vyvolává otázky, zda jihokorejská firma dokáže tento výkon tváří v tvář konkurenci v podobně amerického Applu a levnějších čínských rivalů udržet.

Prodej smartphonů Samsung se loni snížil, protože lukrativnější část trhu zabral Apple, zatímco čínští výrobci jako Huawei Technologies udělali to samé v segmentu levnějších přístrojů. V tomto roce se situace začala měnit. Společnost má úspěch s telefonem Galaxy S7, což by spolu s vyššími maržemi plynoucími z modernějšího portfolia mohlo vést k tomu, že celoroční zisk v mobilní divizi poprvé po třech letech vzroste.

Pokud jde o dlouhodobé vyhlídky Samsungu v segmentu chytrých telefonů, zůstávají někteří investoři skeptičtí. Na trhu panuje ostrá konkurence a jeho růst celosvětově zpomaluje.